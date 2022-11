Elon Musk výrazně vstoupil do voleb v USA

Musk svůj vzkaz na Twitteru adresoval takzvaným nezávisle smýšlejícím voličům: „Sdílená moc udrží na uzdě nejhorší excesy obou stran. Proto doporučuji hlasovat pro republikánský Kongres vzhledem k tomu, že prezident je demokrat,“ napsal Musk na Twitteru.

To independent-minded voters: Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

„Zatvrzelí demokraté nebo republikáni nikdy nevolí druhou stranu, takže nezávislí voliči jsou ti, kteří skutečně rozhodují o tom, kdo bude vládnout!“ dodal v dalším tweetu Musk, který již dříve avizoval, že bude hlasovat pro republikány.

Hardcore Democrats or Republicans never vote for the other side, so independent voters are the ones who actually decide who’s in charge!