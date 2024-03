Epidemie černého kašle? Málo se očkujeme, vysvětluje Prymula

Epidemiolog Roman Prymula tvrdí, že epidemii černého kašle se nejspíše nepodaří zcela zastavit, protože populace není dostatečně imunogenní. Navíc je oproti západním zemím menší proočkovanost, například u těhotných žen to je pod dvě procenta. „Vidíme, že už umřelo pár kojenců v okolních zemích. To je věc, na kterou bych se zásadně soustředil,“ zdůraznil Prymula.

V Česku se už několik měsíců šíří epidemie černého kašle; jen minulý týden se tato nemoc potvrdila u více než 4 tisíc osob. A zlepšení podle epidemiologa Romana Prymuly v příštích týdnech očekávat nelze. „V populaci, která není dostatečně imunogenní, je těžké epidemii zastavit,“ uvedl Prymula pro CNN Prima News.

Více než polovina nakažených je naštěstí v kategorii dospívajících mezi 15 až 19 lety, kde díky silné imunitě je jen velmi mírný průběh nemoci. „Adolescenti nejsou ohroženi na životě. Nemusíme je bezhlavě přeočkovávat. Strategii bychom měli řešit dlouhodobě,“ prohlásil bývalý ministr zdravotnictví.

Například proočkovanost u těhotných žen je totiž žalostná a z některých zemí přitom přicházejí zprávy o úmrtích kojenců v důsledku černého kašle. „Naopak apeluji na to, že proočkovanost u těhotných žen je opravdu komická. Bylo to asi 1,5 %. Když to srovnám s řadou západních zemí, kde je až 80 %, tak rozdíl je veliký. Vidíme, že už umřelo pár kojenců v okolních zemích. To je věc, na kterou bych se zásadně soustředil,“ vysvětloval epidemiolog.

Ačkoliv se epidemie ještě neblíží ke konci, teplejší počasí by mohlo pomoci a epidemie by nemusela dále růst. „Obecně, teplejší počasí na šíření samozřejmě vliv má, protože většinou se jak virová onemocnění, tak bakteriální šíří v prostředí, které je chladnější a vlhčí. Takže by už nemělo docházet k dramatickému nárůstu. Nyní už v některých krajích vidíme pokles,“ dodal Prymula, a že v Česku už je nyní také dostatek vakcín a další se stahují třeba z Kanady nebo z Velké Británie.

Šíření černého kašle dávají někteří do souvislosti s ukrajinskými uprchlíky, na což upozornil i profesor Jiří Beran. „Je dobré si připomínat slova předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka, který už v roce 2022 v prvních měsících poté, co do Česka dorazily statisíce ukrajinských uprchlíků, varoval před jejich nízkou proočkovaností. Vzhledem k tomu, že jim chybí základní očkování proti mnoha nemocem, varoval v rozhovoru pro Deník.cz především před spalničkami, právě i před černým kašlem, případně před tuberkulózou,“ připomněl epidemiolog Beran.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ale taková tvrzení vyrací. „Kdo tvrdí, že za zvýšený výskyt černého kašle mohou ukrajinští váleční uprchlíci, buď neví, o čem mluví, nebo záměrně lže. Nic mezi tím! Zvýšený výskyt černého kašle je spojený s oslabenou kolektivní imunitou, s větším pohybem lidí a s klesajícím zájmem o očkování. Potýkají se s tím ve všech vyspělých zemích. Naopak, děti ukrajinských uprchlíků se nám daří průběžně očkovat, protože o očkování mají zájem,“ vyvracel tato tvrzení, která se zatím nepotvrdila, Válek na svém facebooku.

