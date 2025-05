Dva roky na to nepřišli? Čínští hackeři vyvolali smích Lipavskému

Vláda Petra Fialy ve středu veřejně obvinila Čínu z kybernetického útoku. „Vláda České republiky označila Čínskou lidovou republiku za zodpovědnou za škodlivou kybernetickou kampaň proti jedné z neutajovaných komunikačních sítí Ministerstva zahraničních věcí ČR,“ uvedlo Ministerstvo zahraničí.

„Česká vláda jednoznačně odsuzuje tuto škodlivou kybernetickou kampaň proti své kritické infrastruktuře. Toto jednání narušuje důvěryhodnost Čínské lidové republiky a protiřečí jejím veřejným prohlášením. Tyto aktivity jsou v rozporu s normami odpovědného chování států v kybernetickém prostoru, které podpořily všechny státy OSN. Vyzýváme Čínskou lidovou republiku, aby tyto závazky a principy dodržovala, zdržela se obdobných útoků a přijala odpovídající opatření s ohledem na tuto situaci,“ oznámil kabinet.

Útok odsoudili zástupci Evropské unie i NATO, kteří prý „pevně stojí na straně Česka“.

„EU dnes viní čínský stát ze zodpovědnosti za škodlivou kybernetickou kampaň zaměřenou na Česko. Jedná se o jasné a nepřijatelné porušení mezinárodních norem. Stojíme pevně na straně Česka,“ reagovala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.

Today, the EU holds a Chinese state-backed actor responsible for a malicious cyber campaign targeting Czechia.



This is a clear and unacceptable violation of international norms.



We stand firmly with Czechia.



My statement on behalf of the EU → https://t.co/bsJXhFuO8j pic.twitter.com/ebJpXbyOYC