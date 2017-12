Erik Best poskytl nejen Babišovi návod, jak číst zprávu OLAFu

Kolem zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je stále velmi živo. Úřad by měl konečně říci, jak se dívá na přidělení evropské dotace pro firmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert. K případu se vyjádřil i americký novinář žijící v Česku Erik Best.

Poslanci Pirátů, Dominik Feri (TOP 09) nebo prezidentští kandidáti Mirek Topolánek či Jiří Drahoš svorně tvrdí, že by české ministerstvo financí mělo uveřejnit zprávu OLAFu o Čapím hnízdě, aby bylo jasnější, zda došlo k z pohledu evropského úřadu k nějakým nekalostem.

Šéfka resortu Alena Schillerová tvrdí, že zpráva OLAFu čítá padesát stran, je v angličtině a je ji třeba přeložit. Kritici ministerstva však tvrdí, že zpráva je přeložená i do češtiny a je možné ji zveřejnit. Americký novinář Erik Best žijící v Česku však na sociální síti Twitter upozornil, že s překladem z angličtiny do češtiny to může být někdy docela ošemetné.

„OLAF poskytl zprávu i v češtině, ale ministerstvo financí potřebuje ten správný překlad. „Irregularity“ (nezákonnost) se přece dá přeložit i jako „nevhodnost“ anebo dokonce „obstipace“ (chudáci čápi),“ napsal Best na sociální síti Twitter.

Obstipace je lékařský termín původem z latiny, který je možné přeložit jako „zácpu“. Dalo by se tedy možná říci, že čápi a možná nejen čápi, měli zácpu.

autor: mp