Estonská komisařka chce ústřední roli na jednáních o Ukrajině. Místo si musíte zasloužit, přišel vzkaz

Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová ve středu na platformě X sdílela oficiální vyjádření k vývoji situace na Ukrajině uskupení WEIMAR+, mezi které patří Francie, Německo, Polsko, Itálie, Španělsko a Velká Británie. Tyto země jsou podle vyjádření připravené „posílit podporu Ukrajiny“ a zavazují se k její „nezávislosti, suverenitě a územní celistvosti“.

„Sdílíme cíl pokračovat v podpoře Ukrajiny, dokud nebude dosaženo spravedlivého, komplexního a trvalého míru. Mír, který zaručí zájmy Ukrajiny i naše vlastní,“ stojí v prohlášení.

Státy neformálního uskupení WEIMAR+ též daly najevo, že jsou připravené být součástí diskuse o vývoji situace spolu se Spojenými státy americkými. „Naše společné cíle by měly spočívat v uvedení Ukrajiny do pozice síly. Ukrajina a Evropa musejí být součástí jakýchkoli jednání,“ píše se v prohlášení, v němž státy dále trvají na poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině.

„V každém jednání musí mít Evropa ústřední roli,“ zdůraznila Kallasová.

Spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině je pak podle států podepsaných pod prohlášením nezbytnou podmínkou pro transatlantickou bezpečnost. „Připomínáme, že bezpečnost evropského kontinentu je naší společnou odpovědností. Proto společně pracujeme na posílení našich kolektivních obranných schopností,“ vzkázaly světu státy uskupení WEIMAR+.

Ukraine's independence and territorial integrity are unconditional. Our priority must now be strengthening Ukraine and providing robust security guarantees. In any negotiation, Europe must have a central role. Our Weimar+ statement ˇ pic.twitter.com/PfdvQ4UND1

Na nejednotný postoj Evropské unie však znovu připomněl maďarský premiér Viktor Orbán. Prohlášení Kallasové a států WEIMAR+ označil za bezcenné. „Toto prohlášení je smutným svědectvím špatného bruselského vedení. Zatímco prezident Donald Trump a prezident Putin jednají o míru, představitelé EU vydávají bezcenná prohlášení,“ napsal Orbán na platformě X.

Podle Orbána si místo u jednacího stolu nelze vynutit, ale musí být zaslouženo „silou, dobrým vedením a chytrou diplomacií“.

V závěru odsoudil bruselský postoj k válce na Ukrajině. „Postoj Bruselu – podporovat zabíjení tak dlouho, dokud to bude nutné – je morálně i politicky nepřijatelný,“ napsal maďarský prezident Orbán.

This declaration is a sad testament of bad Brusselian leadership. While President @realDonaldTrump and President Putin negotiate on peace, EU officials issue worthless statements.



You can’t request a seat at the negotiating table. You have to earn it! Through strength, good… https://t.co/Q1hevzk6I7