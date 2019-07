Europoslankyně Maxová v rozhlase vysvětlila, proč nepodpořila Jana Zahradila

Protože frakce ALDE podpořila na předsedu Evropského parlamentu Davida Maria Sassoliho, hlasovala pro něj i Radka Maxová. Hlasovala pro něj i přesto, že šlo o sociálního demokrata, proti kterému kandidoval český europoslanec Jan Zahradil. „Pan Zahradil je výrazný europoslanec a svou roli si jistě ještě najde,“ prohlásila Maxová.

Co ji zaujalo v projevu Sassoliho? „On hovořil o boji s nacionalismem, o rovnosti pohlaví, o tom, že je třeba investovat do celé řady projektů, nejen do infrastruktury,“ uvedla dáma.

Obočí prý pozvedla, když mluvil o migraci, protože vyzýval k solidaritě evropských států a solidaritu si lze vykládat různě.

„Otázka migrace bude důležitá po celou dobu těch pěti let. Už teď vnímám, že to nebude jednoduché,“ varovala Maxová. „Buď je to, že se někdo opět bude snažit prosazovat kvóty a integrovat migranty u nás, nebo ta druhá cesta, kterou prosazujeme my, to je pomáhat v těch zemích,“ pokračovala Maxová.

V tuhle chvíli prý neví, zda na předsedkyni Evropské komise podpoří dnešní německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou. Počká si, co se od německé političky dozví.

Na rozhlasových vlnách uznala, že země Visegrádské čtyřky nedokázaly do nejužšího vedení EU prosadit nějakého svého kandidáta, ale povedlo se to prý částečně vyvážit tím, že hned dva ze čtrnácti místopředsedů Evropského parlamentu jsou Češi – Dita Charanzová (ANO) a Marcel Kolaja (Piráti).

Pokud jde o českého eurokomisaře či eurokomisařku, Maxová by byla ráda, kdyby členkou zůstala Věra Jourová. Jen by si podle ní zasloužila významnější agendu, než je ochrana spotřebitele.

autor: mp