Eva Drahošová: Manžel to dělal dobře. Známí, kteří mají chalupy na venkově, nám říkali, že je to marné. Jiří je holt vědec

To, co řekla Drahošová jako první slova svému muži poté, co bylo jasné, že nevyhraje, už neví. „Ale už předtím jsme si říkali, že i kdyby to nedopadlo, tak jsme v podstatě vyhráli. Když si vezmete, že prezidenta zná každý, a manžela ještě na začátku roku neznal skoro nikdo, tak je to velký úspěch. I když nevyhrála slušnost, kterou si velká část národa přála,“ řekla Drahošová, již samotnou to mrzí, že ke změně nedošlo.

Ona sama by svému manželovi nic nevytýkala. „Podle mě to dělal dobře. Zachoval si slušnost, která v něm je,“ dodala manželka bývalého předsedy Akademie věd.

Během kampaně pak Drahošovou zarazilo, jaká se na ni snesla kritika za to, že o sobě a manželovi prohlásila, že jsou „pravdoláskaři a havloidi“. „Ty reakce mě zarazily. Ti, co se vysmívají pravdoláskařům, jsou tedy pro lež a nenávist? Vysmívat se něčemu takovému mi přijde strašné,“ řekla Drahošová, která za nejhorší v celé kampani považuje právě dehonestující fámy, které kolovaly.

„Přesvědčené už nepřesvědčíte,“ nelituje pak Drahošová, že se nesetkávali se svými odpůrci. „Ty, kteří podporovali prezidenta Zemana, už nepřesvědčíte. Takže to fakt nemělo cenu. I naši známí, kteří mají různě chalupy na venkově, nám říkali, že to je marné,“ uzavřela Drahošová s tím, že manžel je holt vědec, který drží emoce spíše na uzdě.

