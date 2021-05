Eva Holubová: Kdyby mě šoupli k Okamurovi, utekla bych

reklama

„Tak dnes naposled natáčení ‚Občanky‘. Bude se mi stýskat. Moc jsem teď nestíhala podrobně sledovat všechno, co se ve světě a hlavně u nás děje, ale včera na mě vylezla slova předsedy SPD Okamury,“ napsala na svůj instagramový profil herečka Eva Holubová.

Anketa Vyhraje hnutí ANO sněmovní volby? (Ptáme se od 9.5.2021) Ano 87% Ne 9% Nevím 4% hlasovalo: 5432 lidí

„Čiší z nich populismus na všechny strany, ale je to populismus zlý a nebezpečný, populismus za každou cenu, i za tu, že může ublížit,“ podotkla Holubová.

„Mám mnoho přátel, mezi nimi i homosexuální páry, nikdy jejich orientace nebyla předmětem našeho vztahu. Je mi to úplně lhostejný do té doby, než někdo začne kopat do práv a svobod nějaké menšiny. Přemýšlela jsem, co bych dělala já, kdybych byla v děcáku a mohla si vybrat, zda půjdu k rozvedenému TO nebo třeba k ‚Dva tátové‘,“ napsala Holubová, že u ní by zvítězili Michal a David, autoři dětských knih a rodiče dvojčat, kteří na Instagramu vystupují pod jménem Dva tátové.

„Ale co kdyby mně šoupli k němu. Neskočila bych z okna, ale utekla. Radši zpátky do děcáku,“ míní Holubová, kdy za zkratkou TO se skrývají Okamurovy iniciály.

Psali jsme: Odmítáme hlasovat jako loutky pro to, co nám přikáží v Bruselu, uvedl Okamura Tak já řeknu, jak to bylo, čílil se Okamura v ČRo. Důvod: Homosexuálové Přejí Okamurovi smrt, kulku do hlavy. Dva dny anonymního hnusu za slova o gayích. A stále se valí víc „Jsme porobená země! S*x s mladými chlapci!“ Plný projev Okamury. Novinář se chce zabít

„Vynikající světový dramatik Tennessee Williams, když se ho zeptali na jeho orientaci, řekl: ‚Víte, homosexualita, heterosexualita, není ten problém, to promiskuita nám ničí duši.‘ Vždycky si vzpomenu na úžasný film Americká krása. Znáte? Příběh otce vojáka, jednoho z mladých hrdinů, který tak všeobecně brojí proti homosexualitě, aby zakryl tu svou, kterou prostě neunese. Poslanec TO nemusí hlasovat pro něco, v co nevěří, ale spojovat to se sebevraždou se mi zdá hodně za hranou. Utíkám od těchto nekřesťanských názorů do čistého romantického prostředí a představuji si, koho bych tam ráda potkala. Určitě mnohem radši spisovatelku Virginii Wolfovou nebo Gandalfa, než TO! Co si o tom myslíte vy?“ zeptala se závěrem Holubová, jež se v minulosti netajila tím, že je jí blízká strana TOP 09.

Holubová se k politice vyjádřila například i před dvěma lety v rozhovoru pro DVTV.cz. V té době se právě stala populární na sociální síti Instagram.

„Já jsem kdysi šla na Facebook, protože jsem chtěla šmírovat děti. A potom mi moje děti řekly, že Facebook je pasé a že je Instagram, tak mi udělaly ten profil. Mám to ráda, neboť se díky tomu dostávám mezi normální lidi, mohu si s nimi povídat. Nemám čas na to, abych šla do hospody,“ poznamenala Holubová, jež píše na Instagram dlouhé texty a skoro všem lidem odpovídá. Instagram je podle jejích slov taková její zpovědnice; zároveň se také přiznala, že má svého zpovědníka, rabína i psychiatra.

Rozhovor najdete ZDE.

„Prohraná bitva není prohraná válka. Člověk je tady od toho, aby žil, aby byl užitečný. Mám v sobě velkou lásku k životu a víru v naději. Ale samozřejmě, že jsou zhupy a najednou je ta prázdnota,“ podotkla tehdy doslova Holubová k životu. Své pak řekla také k demokracii.

„Demokracii cítím jako občanskou povinnost. Jsem z generace, které lhali o minulosti, bála se budoucnosti a štvala ji přítomnost. A já jsem se pak seznámila s Olgou Havlovou a pod jejím vlivem jsem se ze sametové revoluce vydrápala jako občanka. A já už si to nedám vzít,“ poznamenala Holubová, pro niž je svoboda na prvním místě. „Musí se pořád bránit, i když vás to štve,“ zmínila s tím, že lidé za svobodu bojovali i mnohem víc.

Své pak Holubová řekla i k premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ona sama nechápe, jak může Babiš chtít řídit stát jako firmu. „To on je můj zaměstnanec, nechápu, že ho lidi volí,“ poznamenala s tím, že jej zřejmě volí její generace. „Asi musíme vychcípat a musí nastoupit noví bojovníci,“ řekla. Podle jejích slov jsme zažili, jak věci nebyly, jak se nikam nemohlo, jak byli lidé perzekvovaní. „Ale lidi možná chtějí zapomenout, jsou to zdevastovaný mozky,“ uvedla. „Věřím, že přijde nová generace,“ uzavřela Holubová, kterou samotnou do politiky lákali, ale ona se do ní nechystá, neboť vnímá, že na to nemá.

Psali jsme: „Islámské hordy.“ A už natvrdo: Macronovi se bouří aktivní vojáci. Rozsáhlá akce „Vrbětice? Jak Charta 77.“ Profesor, 151x na Nově za rok, nevěří Pekarová: Jsem vděčná EU, že žijeme bez válek Valachová (ČSSD): Ministr školství zatim nenaplnil zadaná usnesení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.