Exdiplomat Kolář pochválil novou Trumpovu obrannou strategii

Nová jaderná doktrína Spojených států, kterou v pátek zveřejnilo americké ministerstvo obrany, odráží současnou realitu, míní bývalý český velvyslanec v USA a v Rusku Petr Kolář. Spojenci v Severoatlantické alianci by ji měli podle něho přivítat.

„Nežijeme v ideálním světě a hrozby, na které nová jaderná doktrína USA reaguje, jsou skutečné. Rusko, Čína, Severní Korea i Írán ohrožují nejen USA, ale i své sousedy a především celou naši západní liberálně demokratickou civilizaci,“ řekl dnes ČTK Kolář.

Podotkl, že je vždy lepší prevence než náprava spáchaných škod, mír je podmíněn i připraveností na válku. „Stačí si prostudovat ruskou vojenskou doktrínu a je zřejmé, že USA a NATO, tedy i my, jsou putinovským Ruskem vnímány jako hlavní nepřítel,“ uvedl Kolář.

Rusko podle něho zbrojí a posiluje své vojenské kapacity. „A aktivity Číny v Jihočínském moři také nemohou nikoho nechat na pochybách. Co se týče Severní Koreje a Íránu, není to snad třeba ani komentovat. Nová jaderná doktrína Spojených států by měla být spojenci v NATO přivítána,“ zdůraznil Kolář.

Doktrína, s níž přichází prezident Donald Trump, má být v porovnání s érou jeho předchůdce Baracka Obamy podstatně tvrdší vůči Rusku. Jejím cílem je mimo jiné odradit Rusko od toho, aby hrozilo byť jen omezeným jaderným útokem v Evropě. Jak informovala agentura AP, Moskva musí být přesvědčena o tom, že by za to zaplatila „nepřijatelně vysokou cenu“.

Nová doktrína se rozchází s Obamovou vizí ohledně postupného snižování významu jaderných zbraní v americké obranné politice. Stejně jako Obama uvažuje Trumpova vláda o použití jaderných zbraní pouze za zcela mimořádných okolností, aniž by však přesně definovala, co to znamená. Trump stále sází na jejich odstrašující účinek.

V textu se také uvádí, že Severní Korea zůstává „jasnou a vážnou hrozbou“ pro USA a jejich spojence. Jakýkoli severokorejský jaderný útok proti USA nebo jejich spojencům by měl za následek „konec tohoto režimu“.

autor: nab