Exministr spravedlnosti Pelikán míří do legislativní rady

Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) se od září zřejmě stane členem legislativní rady vlády. Do poradního orgánu kabinetu ho navrhlo Ministerstvo spravedlnosti vedené Marií Benešovou (za ANO), informoval dnes Deník N. Nominaci ještě musí schválit vláda.

„Nabídku jsem dostal z Ministerstva spravedlnosti. Je to nabídka, které si vážím. Ten orgán mám v úctě a legislativa mě baví,“ řekl listu Pelikán, který nyní působí jako advokát. „Je to bývalý ministr, legislativně nadaný, bude se tomu věnovat. Spousta lidí tam byla, která se tomu nevěnovala, neměli čas, nechodili. Potřebuju někoho, kdo tam bude intenzivně pracovat,“ uvedla Benešová. Radu chce doplnit také někým mladším. Pelikán by se podle ní měl v radě věnovat obchodním záležitostem.

Pelikán odmítl, že by šlo o takzvanou trafiku. Člen legislativní rady pracuje podle vládního webu za symbolickou odměnu, podle Deníku N si vydělá měsíčně zhruba 5 000 korun. Bývalý ministr zůstane v soukromém sektoru, práci pro legislativní radu bude vykonávat nad rámec své advokátní praxe.

Devětatřicetiletý Pelikán má podle návrhu Ministerstva spravedlnosti nahradit v radě jednapadesátiletého Michala Votřela z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové. Deníku N řekl, že neví o tom, že ho chce úřad po zhruba dvou letech odvolat.

Pelikán byl ministrem spravedlnosti v letech 2015 až 2018. Loni v dubnu oznámil, že z politiky odchází kvůli názorovému rozchodu s hnutím ANO.

V poslední době je to už druhá obměna v legislativní radě vlády. V květnu vláda do rady schválila profesora Univerzity Karlovy Jiřího Jelínka, který letos v lednu napsal posudek pro premiéra Andreje Babiše (ANO). V radě vystřídal Tomáše Nevečeřala, napsal Deník N. Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček před časem navrhl do legislativní rady svého spolustraníka Michala Haška. Tehdejší ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ale po kritice návrh stáhl.

Legislativní rada je vlivným poradním orgánem vlády. Posuzuje všechny návrhy zákonů, o nichž poté rozhodují ministři. K předlohám vypracuje své připomínky a výhrady a doporučí kabinetu, jak má v legislativním procesu postupovat. Sleduje zejména, zda jsou předkládané návrhy v souladu s ústavními principy, s mezinárodními smlouvami, s normami EU a dalšími zákony. Členy rady jsou právníci, advokáti, pedagogové právnických fakult a další odborníci.

autor: nab