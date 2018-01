Expert Horák, který vytáhl Piráty do sněmovny a pak pohořel s Topolánkem, promluvil o Zemanově kampani. Některé tahy prý byly mistrovské

Do úterních Dvaceti minut Radiožurnálu zavítal marketingový expert Jakub Horák, který se podílel jak na volebním úspěchu Pirátů, tak ale také na volebním debaklu prezidentského kandidáta Mirka Topolánka. Proč prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman? Horák to vidí následovně.

Horákovi prý trvalo asi jednu vteřinu, než se rozhodl, že se přidá do prezidentského týmu Mirka Topolánka. A to i navzdory tomu, že průzkumy ukázaly, že pro tři čtvrtiny populace je Topolánek nepřijatelný. On sám to tak nevnímal, protože se díval na to, že expremiér se staral např. o digitalizaci Česka s pomocí Czech POINT a tak podobně. Obecně prý lze říci, že pražská liberální bublina nevnímá Topolánka tak černě. Nezdá se jí, že by po Topolánkovi zůstala spálená země.

„I Mirek Topolánek očekával, že dojde k tzv. mentálnímu zlomu,“ podotkl Horák. K podobnému lomu došlo i u Karla Schwarzenberga. Topolánek doufal v podobný osud. „On v to doufal, ale nestalo se to,“ dodal Horák.

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lidé prý u Topolánka oceňovali jeho zkušenosti v politice, ale tyto zkušenosti neměly u lidí tak velkou sílu. Uvažovali strategicky a dali přednost profesoru Jiřímu Drahošovi, neboť věřili, že právě pan profesor může porazit Miloše Zemana. „Teď vidíme průzkumy, které říkají, že polovina lidí, kteří volili Drahoše, nevolila jeho, ale volila proti Zemanovi,“ podotkl expert.

„Podle mě rozhodlo, že se dokázal zbavit pochybností o svém zdraví. To bylo to prohlášení konzilia o jeho zdraví, že nemá rakovinu. A zadruhé že on dokázal přijít se skutečným politickým programem. On dokázal upozornit na rizika, která souvisejí s uprchlickou krizí a novým systémem Dublin IV,“ podotkl Horák. Zeman se také jasně vyjádřil o euru. Říká, že euro teď ne, zatímco Jiří Drahoš se vyjadřoval různě.

„Debaty o osmi lidech byly v podstatě k ničemu,“ podotkl k předvolebnímu souboji Horák.

Pár slov padlo i k voličům Miloše Zemana. To jsou lidé, kteří ztratili důvěru v tradiční média, jako jsou Hospodářské noviny a jiné. Proč v ně lidé ztratili důvěru? Protože si v nich přibližně před třemi lety přečetli, že strach z uprchlíků je nesmyslný. Jenže lidé vnímají svůj strach z migrantů jako velmi reálný a nelíbí se jim, když je kvůli jejich obavám někdo poučuje.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V příštích prezidentských volbách už Miloš Zeman kandidovat nebude. Člověk, který chce v souboji o Hrad uspět za pět let, by měl prý vstoupit do veřejného povědomí alespoň dva roky před samotnou volbou. O slovo by se mohli přihlásit i muži z letošní volby – Marek Hilšer nebo Pavel Fischer.

„Jediný, kdo by jim z aktuálního politického spektra dokázal konkurovat, tak je právě Andrej Babiš,“ uzavřel Horák.

Psali jsme: Zemana volí spíše ti neúspěšní lidé, kteří se tím chtějí pomstít úspěšným, tvrdí reklamní expert Horák Slováci „poblili“ Česko za rozpad společného státu. A ozval se důrazný hlas odporu z ČR Umělci! Sledujte, kdo stojí za akcemi Drahoše či Topolánka Topolánkův poradce má zlé tušení: Volby vyhraje Zeman

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp