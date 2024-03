Experti protestují proti „Jurečkovým důchodům“. Námitky jsou zásadní

Ministr Jurečka (KDU-ČSL) představil detaily důchodové reformy. Nastínil, které náročnější profese by se měly dočkat dřívějšího odchodu do důchodu. Odvíjet by se měl podle rizikovosti povolání a dopadů na zdraví daného pracovníka. Zároveň padl také návrh na pozdější odchod do důchodu, který by se měl stanovovat podle průměrného věku dožití, ten čelí kritice i ze strany demografů. Upozornili, že hrozí „bezdůvodné rozdíly“ v očekávané průměrné době pobírání důchodu.

Výběr profesí, kterým by měl být umožněn dřívější odchod do důchodu se bude podle ministra Jurečky odvíjet od rizikovosti povolání a dopadů na zdraví daného pracovníka.

Na aktuálním výčtu rizikových povolání pracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem zdravotnictví. Do dřívějšího odchodu do důchodu bez krácení by se tak měli dočkat všichni pracovníci působící v náročných profesích čtvrté kategorie a také část lidí ve třetí kategorii.

Do čtvrté kategorie spadá asi 18 tisíc pracovníků, ve třetí je na 450 tisíc lidí. Dříve do penze, a to až o pět let, by celkem mohlo jít asi 120 tisíc osob s náročnou profesí. Zatím se stále vyhodnocuje, jaké profese spadají do těchto rizikových skupin. Resort vychází z kategorizace rizik podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Mezi profese, které by se měly s velkou pravděpodobností dočkat dřívějšího odchodu do důchodu, by se mohli řadit zedníci, kamnáři, dlaždiči, modeláři, slévači a svářeči, řezači plamenem, dělníci zpracovávající plech, seřizovači a obsluha obráběcích strojů či další zaměstnanci v hutnictví, příslušníci hasičských sborů, některé zdravotní sestry, skláři, kováři nebo lidé pracující v lesnictví, uvedla CNN Prima News.

Jurečka uvedl, že povolání, u kterých bude posunuta věková hranice pro odchod do důchodu, budou postupně přibývat. „Bereme to jako výchozí stav, který můžeme v budoucnu doplňovat a aktualizovat,“ sdělil na tiskové konferenci k důchodové reformě ministr práce a sociálních věcí.

Novinkou, kterou přinášejí změny v důchodovém systému, je také pozdější odchod do důchodu, který se má nově stanovovat podle věku dožití. „Princip jsme nastavili tak, abychom každému populačnímu ročníku garantovali, že jeho doba pobytu ve starobním důchodu bude 21,5 roku. Zjednodušeně každému populačnímu ročníku, který dosáhne padesáti let, řekneme, jaká je doba jeho dožití, a od ní odečteme 21,5 roku,“ oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle údajů, které Jurečkův úřad prezentoval už dříve, se zruší současný systém, podle něhož se věková hranice měla v roce 2035 zastavit na 65 letech. Teď se bude limit postupně posouvat i daleko za 67 roků, uvedly Novinky.

To, že by bylo zvyšování důchodového věku pro jednotlivé ročníky nerovnoměrné, se nelíbí České demografické společnosti. Experti varovali, že by to znamenalo rozkolísání důchodového věku. Upozornili, že najednou by roli hrály epidemie či jiné události s dopadem na statistiky úmrtnosti. Podle odborníků hrozí „bezdůvodné rozdíly“ v očekávané průměrné době pobírání důchodu, uvedly Novinky.

