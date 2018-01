Exsenátor Hlavatý, kvůli kterému se organizovaly doplňovací volby, hlásí z Hannoveru: Volby nesleduji, jdu na večeři...

Hlavatý sám kauzu oživil několika pozoruhodnými výroky, zejména když na dotazy novinářů ohledně nákladů na zcela zbytečné volby podrážděně odpověděl, ať jdou za těmi, kdo jej kroužkovali ve volbách do Poslanecké sněmovny, a ne za ním.

Přesto si však i po porážce myslí, že vina nebyla jen na jeho straně. „Řada novinářů mi řekla, že to bylo referendum proti Babišovi,“ předložil v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětlení svého neúspěchu. Podle něj se prostě všechny strany spojily proti hnutí ANO. A pak ještě doplnil, že mu spousta novinářů říkala, že kdyby kandidoval sám za sebe a ne za hnutí ANO, mohl dopadnout lépe.

Majitel textilky Juta se pak novinářům přiznal, že jej letošní senátní volby vlastně ani moc nebraly. Dokonce do té míry, že jako kandidát vůbec nešel volit. „Teď jsem v Hannoveru se svými kolegy, prodejními manažery. Půjdeme společně na večeři, oslavíme krásný den, který jsme měli,“ odpověděl bezelstně. "Volby jsem nesledoval, nevolil jsem. Kdyby mi novináři nevolali, tak bych to ani nevěděl. Nejsem na tom závislý," dodal.

Vinu za celou kauzu, při které byl coby senátor zvolen do Poslanecké sněmovny, čímž přišel o mandát senátora, následně se vzdal i mandátu poslance a znovu kandidoval do Senátu, si ovšem neklade. Nikdo podle něj nevěděl, že mandát senátora zaniká hned po volbách a ne až složením slibu. „Já jsem měl dneska asi deset telefonátů a všech novinářů jsem se ptal, jestli to věděli. A nikdo z nich to nevěděl. Všichni si mysleli, že mandát senátora končí až tím, když složím slib poslance,“ trvá na svém.

Proto jej velmi mrzí, že z něj lidé kvůli celé kauze dělají „blbečka a hlupáka“.

