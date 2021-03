Extrémisti, přivedete sem migranty! A ty jsi estébák! Debatují B+B, hlavní favorité příštích voleb

Premiér Andrej Babiš a šéf Pirátů Ivan Bartoš se do sebe pořádně pustili. Piráti jsou prý jen levicoví extremisti, co chtějí přijímat migranty a zlikvidovat podnikatele, myslí si premiér. „Bývalý agent StB, který dovedl zemi až tam, kde je,“ odsekl mu vrchní pirát. Premiérem chce být každý... Jak to celé dopadne?

„Za prvé, budeme mít tady migranty, které oni by chtěli. To vidíme v západní Evropě, co se děje. Já jsem byl vždycky proti migraci a s Viktorem Orbánem jsme prosadili zrušení kvót,“ řekl Andrej Babiš ve svém pořadu na sociálních sítích, kde pravidelně odpovídá na dotazy občanů.

„No a samozřejmě Piráti jsou řízeni z Evropského parlamentu, tam jsou ti zelení fanatici, který nám chtějí zničit hospodářství a průmysl a zkrátka se to změní, no. Je to takovej trend. V Evropě jsou všude Zelení, u nás jsou Piráti. Já neříkám, že nejsou šikovní mladý lidi, ale o řízení státu nevědí vůbec nic a jejich filozofie, ta extrémní levice, to znamená vysoké daně a proti podnikatelům, to jsme už viděli. Tak to asi bude ten dopad,“ pokračoval dál Babiš.

„Přišel covid, lidi jsou naštvaní, nechají nám to vyžrat, i když pracujeme od rána do večera a děláme maximum. Lidi mají krátkou paměť, ale já si myslím, že v té politice jsme toho udělali strašně moc. Ale lidi to budou asi hodnotit podle situace, jaká bude v září,“ dodal téměř rezignovaně premiér.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše jsou Babišova tvrzení zvláštní, vzhledem k situaci, ve které se dnes náš národ ocitl. „Je to zvláštní, když toto říká bývalý člen KSČ a agent StB, který této zemi již čtvrtým rokem vládne s podporou KSČM. A který bohužel za poslední měsíce dohnal tuto zemi do opětovného lockdownu, nejvyššího počtu nakažených a stamiliardových dluhů,“ vyjádřil se vrchní pirát Bartoš.

Babišovu hnutí ANO poklesly v lednu preference na 26,5 procenta a vypadá to, že v únoru je na tom stejně. Následuje ho koalice Pirátů a STAN s 25 procenty. Koalice SPOLU tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ztrácí na pirátskou koalici 6,5 procentního bodu. Obě koalice se již vyjádřily v tom smyslu, že chtějí mít „svého“ premiéra ve Strakovce.

