FOTO Babiš odjel beze slova z Lán. Před novináři tedy promluvilo dítě a protibabišovský aktivista

„Za náš spolek jsme sem přišli proto, abychom předali Andreji Babišovi hodnotné dary – mísu koblih a také petici Za slušného premiéra. K dnešnímu dni ji podepsaly statisíce signatářů. Je ve formě účtenky, jak to má rád. Nemohli jsme tam dát jména všech signatářů, neb by to bylo kilometry dlouhé,“ řekl za spolek Mikuláš Minář. Svá slova pronesl poté, co jej uvedl jeden z jeho kolegů velmi mladistvého vzhledu.

„Je pro nás nepřijatelné, že naším premiérem je člověk, který je trestně stíhaný, ovládá státní aparát, budeme mít kvůli němu vládu závislou na komunistech,“ sdělil dále Minář.

Milion chvilek pro demokracii vystoupil na improvizované tiskové konferenci poté, co premiér Andrej Babiš ihned po setkání s prezidentem Milošem Zemanem z lánského zámku odjel.

autor: vef