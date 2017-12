FOTO Betlém tvořený africkými muslimy, Marie s Josefem ve člunu. Italští faráři horlivě plní vize papeže Františka

Česko-italská blogerka Monika Pilloni upozornila na letošní velmi svérázné pojetí některých italských betlémů. V duchu tradic otevřenosti propagovaných papežem Františkem mají totiž například v Pise Josef s Marií černou kůži, netají se tím, že mimo roli jsou muslimové a Ježíška v jejich superkorektním betlému představuje jejich černošská muslimská dcera Diarra. A není to jediný bizár v dnešní vánoční Itálii.

V San Miniato Basso, v městečku v provincii Pisa, bylo šestadvacátého prosince uskutečněno představení živého betléma. Otce a matku Ježíše ztělesnil senegalský pár muslimského vyznání. Žijí v provincii Pisa již více než dvacet let. V roli Ježíška je jejich pětiměsíční dcera Diarra. Ke svému komentáři blogerka přidala i potvrzující fotodokumentaci betlémů z italského tisku.

OBRÁZEK BETLÉMU ZDE.

Na další fotografii jsou zase k vidění senegalští protagonisté, kteří jsou ve středu davu pastýřů, pastýřek a římských setníků. „Celkem se na tomto představení podílelo dvě stě padesát osob. Reprezentace byla rozdělena do několika ‚obrazů‘ doprovázených písněmi a textovým komentářem,“ dodala v komentáři na blogu iDNES.cz.

VÍCE V ITALŠTINĚ ZDE A ZDE.

„Přítomný biskup Andrea Migliavacca se navíc snažil obhajovat tuto volbu a řekl, že organizace je zcela na farnosti a že se mu zdálo, že ‚výběr‘ připomíná hodnoty pohostinství a integrace, které leží na srdci také papeži Františkovi,“ dodala blogerka.

Doplnila, že ve městě Viareggio se zase objevila figurka černého Ježíška.

Původní zdroj ZDE.

Dále připomněla i nejnovější kousek pokrokového faráře Massimiliana Biancalaniho. Faráře z města Pistoia, který se stal „slavným“ tím, že se šel s migranty koupat do bazénu, načež se ukázalo, že jeden z jeho nových přátel je drogový dealer. Nyní své farníky ohromil tím, že do svého kostela nainstaloval vskutku netradičně pojatý betlém. Marie, Josef a Ježíšek na něm jsou vyobrazeni v gumovém člunu. Chtěl se tak nejspíš zavděčit papeži Františkovi, který před pár dny srovnal putování této rodiny do Betléma s cestou dnešních uprchlíků (včetně poznámky, že jim mnozí zavřeli své dveře).

Otec Massimiliano se navíc na svém facebookovém účtu vehementně chlubil už přípravami této vánoční performance. „Poslední přípravy s pomocí skupiny mladých muslimů a křesťanů,“ napsal a komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. „Tolik rouhání v jedné fotografii.“ „Ty jsi stále více nechutnější, knězáku.“ „Opravdu trapné, stejně jako vy, falešný knězi,“ uzavřela blogerka výčet znechucených reakcí.

Psali jsme: Muslimů bude v Evropě za třicet let tříkrát více než teď? Hodně optimistická čísla, ohradil se institut a předložil ještě mnohem děsuplnější výpočty Tady už žít nebudu, řekl si Čech v „muslimském“ městě v Británii. Bál se o život. Odjel na Šumavu a vylíčil pravdu o imigrantech Británie: Mysleli jsme, že média lžou a přistěhovalci jsou nevinní. Mýlili jsme se Zločin EU. Chce nás zničit, odhodil zábrany Benjamin Kuras a dal na stůl fakta o rozdělování migrantů i o chování muslimů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab