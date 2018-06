FOTO „Komunista, práskač a tunelář, slovenský udavač Babiš. Komunista Zeman.“ Umělci se sešli, aby se vyjádřili k vládě

„Uctěme den památky obětí komunismu stylově – s hudebními legendami, celostátními i jihočeskými. Dáme vědět, že návrat komunistů k moci zásadně odmítáme!“ To stálo na pozvánce na středeční akci. „Všichni víme, že je Den památky obětí komunistického režimu. Právě tento den byl vyhlášený na památku Milady Horákové, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry, kteří byli popraveni po politickém procesu komunistického režimu Československa. A tihle všichni lidé, které jsem jmenoval, tak byli oběšeni právě 27. června 1950. Tak já doufám, že i tento koncert bude fungovat jako takové memento, abychom na to nezapomněli a možná, aby to v nás probudilo nějakou jistou občanskou aktivitu,“ uvedl koncert moderátor Ondřej Helebrant.

Na akci dorazilo několik stovek lidí. „Zastavte komouše! Fúj!“ ozývalo se chvílemi z davu. Transparenty na rozdíl od některých protestních akcí, které se konaly v nedávné době na českobudějovickém náměstí, v rukou přítomných chyběly; nechyběly ale obří červené trenýrky. Kousek od pódia pak bylo pietní místo, kde byly fotky právě čtyř zmiňovaných popravených lidí. Nechyběl ani symbolický provaz. Na uctění památky Milady Horákové a dalších obětí bylo možné zapálit svíčku.

Zeman? Neomluvitelné!

Na akci byla velmi často zmiňována jméno Andreje Babiše a Miloše Zemana. A to nejen od účinkujících, ale i od lidí, kteří na koncert přišli. „To, co Zeman udělal, že jmenoval vládu, která se opírá komunisty dneska, to už je neomluvitelná věc! Možná mu to někdo poradil, možná to bylo schválně, je to hnusné!,“ rozčílila se paní Kamila z Českobudějovicka.

„My jsme vlastně přišli spíš na koncert. Mají být teď v létě nějak pravidelně myslím, tak jsme si chtěli udělat hezký letní večer,“ prozradil s nesmělým úsměvem Václav z Českých Budějovic a dodal. „Víte, já jsem důchodce, zažil jsem už různé změny, někdy k lepšímu, jindy k horšímu, každá doba má své. A já už se o politiku raději ani moc nezajímám, nechci se rozčilovat. No, ale Zeman a hlavně jeho chování mi vadí.“

Ziggy Horváth a Vladimír Hučín

Přímo z jeviště k lidem promluvil například hudebník Ziggy Horváth a i on se vyjádřil ohledně nové vlády. Přítomné přivítal na, jak řekl, dost možná poslední příležitosti uctít památku obětí komunistické totality z „předlistopadu 89“. „My jsme je vyhlíželi pořád, už od Mariána Čalfy, který nastoupil hned v devadesátém roce, jako člen Ústředního výboru KSČ, do čela naší nové svobodné Československé republiky. A už tehdy se dalo tušit, že to bude asi chvíli trvat, přesně jak Grebeníček, šéf komunistů řekl v Praze v roce 90 – my máme čas. A ten čas nastal. A stalo se to právě dnes. Dnes byla jmenována bývalým komunistou Milošem Zemanem vláda, kterou jmenoval bývalý komunista, práskač a tunelář, slovenský udavač – a my si tady zazpíváme o tom, že už jsou zase tady,“ navázal na svůj proslov rovnou písní.

Ziggy Horváth a Vladimír Hučín na pódiu. Foto: David Hora

Ziggy Horváth na jeviště pak pozval i svého hosta, a to bývalého disidenta a v 90. letech důstojníka BIS Vladimíra Hučína. „Já bych teď požádal chlapa, který si odseděl téměř pět let v nejtěžším žaláři v Minkovicích, kde bylo opravdu peklo. Člověka, který je nejmladším politickým vězněm, který byl spoluzakladatelem organizace Konfederace politických vězňů, se kterou spolupracuji 20 let,“ řekl Ziggy Horváth. „A dvacet let vyprávíme po školách, co to bylo za strašný odpad ti komunisti, jak to tady vedli, co to bylo, když někdo prostě práskal své kámoše... Takže jsme to takhle vyprávěli dvacet let a po dvaceti letech naši studenti, kteří už dospěli, tak nebylo jich dost na to, aby zabránili tomu, že teď vidí bohatého, úspěšného, oligarchistického estébáka v čele České republiky,“ řekl Horváth a uvedl Vladimíra Hučína.

Transparent na koncertě. Foto: David Hora

Ten mimo jiné zavzpomínal na sedmdesátá léta „Víte, já jsem se do roku 1971 také zabýval muzikou. Ale přišla doba, kdy byly nutné přehrávky, já měl dlouhé vlasy, tričko s nápisem Led Zeppelin... Dostal jsem se do střetu a poznal jsem první odsouzení za to, že jsem nějakým způsobem znevážil vedoucí úlohu komunistické strany,“ vyprávěl Hučín. „Ale pak po tom zákroku jsem přišel na to, že po dobrém to nepůjde. Že ani padesát Palachů s tím svědomím národa nehne. Tak jsem ty hudební nástroje musel vyměnit za jiné, jako například parabellum, beretta... Prostě, nebudu vám tady sdělovat technické zbrojní vybavení, ale dostalo mě to samozřejmě do kriminálu. Končilo to v těch nejtěžších věznicích. Já neměl možnosti ve vězení psát třeba dopisy Olze, ale taky jsem patřičně jak se říká zatvrdl v tomto systému,“ vysvětlil Hučín.

„A končilo to tím, že byl rok 89 a já jsem se pokusil o jakési upozornění, že tedy vedoucí představitelé, exponenti komunistického režimu, by se nám neměli dostávat do čela státu. Dostal jsem se až jako důstojník tajné služby a téměř deset let jsem pracoval na problematice levicového extremismu,“ sdělil Hučín a i on vzpomenul Miloše Zemana. „Ovšem po nástupu Miloše Zemana se z této organizace stalo něco jako zločinecká organizace. Věřte tomu, že dnes, když platíte tajnou službu a instituce bezpečnostních složek, tak je tam přes 60 až 70 procent lidí, kteří by tam tedy rozhodně neměli dělat. Kteří v rámci boje proti terorismu sledují názory občanů a vše ve prospěch Miloše Zemana a teď nastupujícího Andreje Babiše, neboli Bureše. To je velké nebezpečí,“ sdělil Vladimír Hučín.

Obrana proti komunismu není v křičení

Na koncertě vystoupil například i hudebník, filmař a spisovatel Vladimír Merta. Ten zavzpomínal na to, jak se v roce 1968 snažil ve Francii studentům marně vysvětlit, že je rozdíl mezi eurokomunismem a tím, jak říká, „zpotvořeným komunismem“. Ohledně komunismu a komunistů pak ještě řekl: „Dneska se vedou spory, co je na tom vlastně špatného. Jestli ti lidi, kteří nesou tu ideologii, nebo ta ideologie samotná. Nevím, myslím, že obrana proti komunismu dnes není v křičení, ale v množství vzdělaných lidí, kteří prostě ty komunisty příště nepustí k moci, protože budou lepší,“ uzavřel před písničkou za velkého potlesku Vladimír Merta.

Na středeční akci dorazil i hudebník, skladatel a zakladatel prvního soukromého rozhlasového vysílání v Českých Budějovicích, Ladislav Faktor, který se rozhodl kandidovat do Senátu. Toho, jak řekl, středeční akce potěšila. „My jsme se na ni všichni těšili. Nakonec takovéto věci neděláme jen dneska. My jsme bojovali proti komoušům vždycky,“ vysvětlil Ladislav Faktor. Vyjádřil se i k tomu, že Miloš Zeman právě 27. června jmenoval vládu, která se opírá o komunisty. „To je něco naprosto nepředstavitelného a šíleného,“ uvedl hudebník s tím, že jako kandidát do Senátu bude mluvit s občany a bude se snažit přesvědčit je, aby takovéto lidi příště nevolili.

Připomínka obětí. Foto: David Hora

autor: David Hora