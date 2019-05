FOTO Vidíte ty davy? Babiš zesměšnil včerejší demonstranty

„Umíte krásné manipulativní záběry. Pěkně z podhledu. Tak tady máte realitu. Z ‚davu‘ je ještě třeba odečíst procházející a novináře. Zaplať pánbůh se v ČR nechá demagogy a profesionálními manipulátory zblbnout jenom málo lidí,“ poznamenal k snímku Kubín.

„Srovnejte obě fotky a napište mi, co si o tom myslíte,“ požádal diskutující na svém facebookovém profilu Babiš.

„Co si o tom myslím? Že jste z těch protestů dost zoufalej,“ odvětil mu následně poslanec za hnutí STAN Jan Farský.

„Anebo jste zoufalej Vy, protože se furt a furt nedaří toho Babiše odstavit. Zkusili jste to přes rodinu a všechny možné prasárničky a furt nic,“ dostal se však Farský do diskuse s dalším mužem.

„Přes rodinu? Za tu se schovává, případně ji schovává na Ukrajinu, pan Babiš,“ odvětil však Farský.

„Pane Farský, opravdu vám přeju ať jste jednou jako premiér této země taky tak ‚zoufalý‘,“ dočkal se následně Farský dalšího komentáře.

„Já jen doufám, že to Andreje jednou neodradí a nevyse*e se na nás. Je mi zle z té nenávisti vůči jeho osobě, nechápu kde se to v těch lidech bere. Češi neumí podporovat, umí jenom pindat, že se jim něco nelíbí. Oceňuji přínos pana Babiše a snad to s námi nevzdá,“ připojila i srdíčko ke svému komentáři jedna z diskutujících.

Oproti tomu připojil další diskutující velmi ostrý komentář. „Myslím si, že byste si měl ohřát ten svůj europárek bez masa, zajíst to tím super tousťákem zaplaceným z našich daní a pomalu si začít balit tepláky do báně... Ani nevím, jestli vyrábíte indulonu – prej se vám na Pankráci bude taky hodit,“ uvedl.

