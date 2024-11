FOTO Vrecionová očkována přímo v europarlamentu. Lékaři Šmucler a Šťastný zděšeni. Oba si toho všimli

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 10339 lidí hlásí portál Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR aplikaci 250.853 vakcín proti covidu-19 a v mnohé dny přicházejí do ordinaci pro novou dávku i tisíce lidí.



Ministerstvo varuje, že covid-19 „stále představuje riziko pro veřejné zdraví a očkování je jedním z nejefektivnějších nástrojů prevence“ a doporučilo tak sjednocení podzimních očkovacích kampaní proti chřipce a covidu-19 tím, že se to „může jevit jako vhodné nejen z důvodu zaměření na stejné cílové skupiny, ale také s ohledem na jejich organizaci a komunikaci“.



Právě pro ministerstvem doporučované sjednocení očkování proti chřipce a covidu-19 se rozhodla také europoslankyně, jež si nechala do každé své ruky aplikovat odlišnou očkovací látku a následně doporučila i ostatním, aby ji následovali. „Vřele doporučuji všem, blíží se sezóna respiračních onemocnění a je dobré se proti nim chránit!“ nabádá Vrecionová.

Na aplikaci vakcín nemusela chodit ani nikterak daleko od svého pracoviště, jelikož si pro novou „tečku za koronavirem“, jak očkování proti covidu-19 nazývala před lety oficiální česká kampaň na podporu vakcinace, došla přímo v paláci Evropského parlamentu.

Včera jsem si zašla u nás v Evropském parlamentu na vakcínu proti chřipce i proti covidu. ????

Vřele doporučuji všem, blíží se sezóna respiračních onemocnění a je dobré se proti nim chránit! pic.twitter.com/2wQrPQ3pmc — Veronika Vrecionová (@vrecionova) November 7, 2024

Vše se ovšem minulo účinkem a místo zájemců o (dvoj)vakcinaci naopak sdělení europoslankyně vzedmulo zděšení u některých lékařů.

„A kdo že to v tom Evropském parlamentu očkuje? Sekretářky? Neví, že by měli mít při poskytování invazivního výkonu rukavice? Na to asi bruselská regulace ještě nedosáhla,“ zhodnotil aplikaci očkovací látky bývalý poslanec, lékař Boris Šťastný (AUTO).

A kdo že to v tom Evropském parlamentu očkuje? Sekretářky? Neví, že by měli mít při poskytování invazivního výkonu rukavice? Na to asi bruselská regulace ještě nedosáhla.???????? — Boris Šťastný (@borisstastny) November 7, 2024

Ještě více skončil zaskočen prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, jenž tuto situaci označil za peklo. „Evropská unie velmi přísně reguluje, jak se má poskytovat péče. Ten člověk v bílém (neznám vzdělání) si na očkování nevzal rukavice. Ruce zdobí mohutné hodinky, asi nedezinfikované. Působivá je emetní miska (ano, na zvracení), na odpad? Léky? Jen doufám, že ta černá lavice je ve zdravotnickém zařízení. Očkování v jeden den dvou vakcín je možná dobré, možná ne, nemáme studie. Celkově je to reklama na lék na předpis. No a teď něco říkejte zdravotníkům v ČR, že po nich něco chceme, aby dodržovali…“ napsal k aplikaci očkování v Evropském parlamentu, která ho nemálo šokovala.

Tohle je peklo. Evropská unie velmi přísně reguluje, jak se má poskytovat péče. Ten člověk v bílém (neznám vzdělání) si na očkování nevzal rukavice. Ruce zdobí mohutné hodinky, asi nedezinfikované. Působivá je emetní miska (ano, na zvracení), na odpad? Léky? Jen doufám, že ta… pic.twitter.com/RSvcVWu401 — Roman Šmucler (@smucler) November 7, 2024

