FOTO Zeman splnil slib. V doprovodu Bobošíkové volil Stačilo!

Bývalý prezident Miloš Zeman dnes odvolil tradičně v Lánech. Do volební místnosti jej doprovodila Jana Bobošíková, jednička kandidátky hnutí Stačilo! ve Středočeském kraji.
Oba se nechali zvěčnit na společné přátelské fotografii. Jana Bobošíková stojí po boku Miloše Zemana v knihovně. V ruce drží svou publikaci Odvaha místo strachu. Miloš Zeman si na volební den oblékl šedé sako a červený svetr.
Bobošíková coby doprovod exprezidenta k volební urně citovala na Instagramu jeho dnešní slova: „Ten, kdo pozná, kdo stojí vedle mě, ví, koho budu volit,” řekl Miloš Zeman ve volební místnosti, a dal Janě Bobošíkové, která kandiduje jako jednička ve Středočeském kraji, svůj hlas. “Kdo chce volit levici, volí Stačilo!”, dodal Miloš Zeman.
„Volby jsou svátek demokracie. A pro mě je velkou ctí, že jej dnes slavíme v Lánech po boku našeho prezidenta. Přátelé, pojďme k volbám a vraťme společně Sněmovnu lidem!“ dodala Bobošíková k dnešnímu důležitému hlasování o dalším směřování České republiky.
Ve svém závěrečném předvolebním videu hnutí Stačilo! vypráví Bobošíková příběh o tom, jak „strach zaklepal na dveře, odvaha šla otevřít a nikdo tam nebyl“. Podle ní totiž vládní strany voliče záměrně krmí strachem, protože „lidem, kteří žijí ve strachu, se vládne snadno“. Připomněla, že každý zná obavy z nemocí, ztráty práce nebo smrti blízkých, a právě tyto pocity jsou podle ní politicky zneužívány.
Miloš Zeman předem opakovaně avizoval, že právě toto uskupení ve volbách do Poslanecké sněmovny podpoří, a ve volební místnosti svůj záměr potvrdil.
Svou podporu hnutí Stačilo! bývalý prezident vysvětluje tím, že se v jeho rámci „soustředily levicové síly“. Podle jeho slov jej „trápil osud sociální demokracie“ po jejím odchodu ze Sněmovny v roce 2021. A právě spojenectví zastřešující levicové proudy považuje za smysluplnou cestu a šanci pro sociální demokraty se znovu zvednout.
Stačilo! schválilo dohodu se SOCDEM, aby v těchto volbách lépe zúročili sbírání hlasů levicového voličstva. Na kandidátkách Stačilo! mají představitelé SOCDEM významné pozice – například Jana Maláčová, předsedkyně SOCDEM, vede kandidátku Stačilo! v Praze, a Lubomír Zaorálek je na dvojce v Moravskoslezském kraji, za šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou.
Někteří v SOCDEM ovšem tento krok ostře kritizovali – například bývalý předseda Michal Šmarda označil spojenectví se Stačilo! za „historickou chybu“.
autor: Natálie Brožovská