Konvička po teroru v Německu: Situace v EU je příšerná. Islamisté se už otřepali

Německý Magdeburk prošel předvánočním peklem. Jen pár dní před Štědrým dnem došlo v Německu k dalšímu teroristickému útoku. Podle nejčtenějšího německého deníku Bild za tímto útokem stál Taleb A., padesátiletý lékař ze Saúdské Arábie, který se s autem vřítil na vánoční trhy a podle posledních informací usmrtil pět osob. A další zranil. Zraněno bylo celkem 205 osob, takže nelze vyloučit, že počet mrtvých bohužel ještě naroste.

Útočník Taleb A. před samotným děsivým činem na sociální síti X napsal, že německé úřady se zaměřily na uprchlíky ze Saúdské Arábie a prohlásil, že chtějí-li tyto úřady vyvolat válku, mají ji mít.

Dlouholetý kritik islámu docent Martin Konvička do povědomí veřejnosti vstoupil v roce 2015, kdy do EU směřovala nejsilnější migrační vlna za mnoho desítek let. Konvička byl nejznámějším představitelem iniciativy Islám v ČR nechceme a později též předsedou od ní odvozeného Bloku proti islámu.

Zdá se mu, že v posledních letech se situace okolo teroristických útoků v Evropě poněkud zklidnila.

„Začal bych covidem, to byl šok i pro ty islámské komunity, stejně jako pro nás. Takže tam nastalo to zklidnění. Pak je tu i válka na Ukrajině. I k té musely islámské komunity zaujmout nějaké stanovisko,“ poznamenal Konvička. Ale teď se mu zdá, že se všichni otřepali a svět se vrací do starých kolejí. „Povaha islámu se nezmění,“ varoval docent Konvička.

„Bezpečnostní situace v EU je příšerná a myslím, že se může jen zhoršit,“ poznamenal Martin Konvička. Nijak růžově to s bezpečností nevidí ani v Česku.

Ve veřejném prostoru se řeší také otázka, jak německá policie situaci zvládla. Útočníka zadržela živého, ale až poté, co usmrtil několik lidí. V tuto chvíli jich je bohužel již pět. A řadu dalších lidí zranil.

Martin Konvička však serveru ParlamentníListy.cz sdělil, že v tuto chvíli nemá dostatek informací na to, aby se vyjadřoval k tomu, zda německé bezpečnostní složky postupovaly správně, nebo mohly postupovat jinak.

Magdeburk je zemské hlavní město německé spolkové země Sasko-Anhaltsko. Žije tam asi 240 tisíc lidí.

