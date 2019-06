Fake news z Václaváku. A šíří ji ČT s Bakalovými médii, uhodil Jaromír Soukup

Na Václavském náměstí se na úterní demonstraci sešlo prý 120 tisíc lidí ze všech koutů České republiky, alespoň o takovém počtu informovali organizátoři shromáždění, což v pořadu Moje zprávy Soukup rozporuje. Opírá se o oficiální odhady Ministerstva vnitra, které hovoří jinak. „To říká, že v 18:30 hod., kdy demonstrace začala, bylo na Václavském náměstí 70 tisíc lidí,“ zdůraznil moderátor, jenž tak informaci organizátorů o počtu demonstrujících nazval fake news.

„Organizátoři (spolek Milion chvilek), Česká televize a Bakalova média se semkli a všichni dohromady řikali 120 tisíc, ale ministerstvo říká o 50 tisíc méně,“ shrnul Soukup. Následně divákům sdělil, že pokud za to od České televize čekají omluvu ve smyslu, že to „přepískli“, tak mají smůlu. „Kdo by se k takové drobnosti vracel, že jo?!“ podotkl.