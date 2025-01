Fanoušci Ukrajiny vyletěli jak čertík z krabičky. V počítačové hře totiž můžete hrát za Rusko

Počítačové hry sloužívaly především k relaxu a zábavě. Ale už pár let se mluví o tom, že by počítačové hry mohly být zařazeny do programu olympijských her. A část lidí se hraním her i živí. Ostatní lidé je sledují a tu a tam k tomu vstřebají nějakou tu reklamu.

Hru stvořilo americké studio Firaxis Games a sociální sítí X se kolem ruské civilizace dostupné ve hře rozběhla diskuse na téma, proč Rusko není vykresleno víc jako válečný národ, když Rusové už tři roky ničí sousední Ukrajinu. A to nebylo zdaleka všechno.

„Tak vypadá ruské privilegium: být agresorem, vést války, zabíjet lidi, a přitom být ve hře zobrazen jako civilizovaný národ. Nechutný,“ napsal na sociální síti X zakladatel a majitel společnosti Meowgical Games Viktor Iščenko.

„Rusko nyní: pokračuje v imperiální politice, ničí ukrajinská města, krade umělecká díla z okupovaných území, zabíjí pro ukrajinský jazyk. Mezitím herní vývojáři někde v západních zemích: Podívejte se, jaká je ruská kultura!“ zaznělo také na sítích.

K tomu přibylo pár fotek, jak to vypadalo v Čečensku po úderu ruské armády v 90. letech minulého století. V Gruzii roku 2008, případně v poslední době v Sýrii a na Ukrajině.

Studio dostalo nálož kritiky za to, že se vstřícně staví k Rusku v době, kdy vraždí ukrajinské děti. Tím si prý i vývojářské studio vybralo stranu a někteří lidé teď raději pošlou finanční příspěvek bránícím se Ukrajincům, než aby vydávali peníze na koupi hry.

„Opakovaným poukázáním na Rusko při propagaci vaší hry jste zaujali stanovisko. Zpráva přijata. Chtěl jsem si tu hru koupit. Místo toho půjdou peníze na Ukrajinu,“ padlo.

Od samotných Ukrajinců zaznívá, že když hra propaguje šíření ruské kultury do tundry, fakticky to znamená, že šlo jen těžko vymyslet horší reklamu.

„Rozšiřte genocidu do tundry s pomocí teroristického impéria! Stavte zvláštní pracovní tábory na původních územích, rakety nyní mohou poškodit několik sousedních civilních domů, unikátní Civic dodává imunitu vůči zdravému rozumu,“ napsal sarkasticky jeden z Ukrajinců na sociální síti X.

První díl Civilizace vyšel v roce 1991. Hra je tedy na scéně už velice dlouho. Sedmý díl vyjde v únoru 2025 a část herní komunity má za to, že to zastánci Ukrajiny přehánějí, protože Rusko je jednou z dostupných civilizací dlouhodobě, takže lze jen těžko považovat za zločin, když se ruská civilizace objeví i v sedmém díle.

„Rusko je v sérii videoher o civilizacích, které expandují na otevřené mapě, již posedmé přidáno jako expanzní velmoc,“ napsal na sociální síti X Arthur Forster, který se na sociální síti X prezentuje jako „rozumný centrista“.

A našli se i další, kteří prohlásili, že poprask kolem počítačové hry a Ruska je přehnaný.

