Farský přiletěl na otočku složit mandát. Nemám se za co stydět, hádal se s Takáčem

Poslanec STAN Jan Farský se vrátil ze zahraniční stáže v USA do Česka, aby se mohl vzdát poslaneckého mandátu. Učiní tak v úvodu úterního jednání dolní komory. Nepřestál kritiku zahraniční stáže ve Spojených státech, kterou chtěl absolvovat souběžně s výkonem poslaneckého mandátu. Vysvětloval, proč se rozhodl podvést své voliče, hlavním důvodem prý byla rodina. „Já se nemám za co stydět. Bylo to jedno ze špatných rozhodnutí,“ řekl s tím, že dříve o své cestě neřekl z obav z poškození kandidující koalice v předvolební kampani.

reklama

V USA byl zatím čtyři týdny, na stáž odletěl 16. ledna. Farský se rozhodl funkci poslance složit po ostré kritice sněmovní opozice i koaličních partnerů. Nakonec jej k rezignaci vyzvalo i vlastní hnutí poté, co si prý uvědomilo, že situaci podcenilo. „Bral jsem to tak, že je férové přijet zpět a mandát složit osobně,“ uvedl končící poslanec.

Poslanec a výrazná tvář hnutí STAN byl kritizován za to, že i po svém zvolení mlčel o tom, že se chystá na několikaměsíční stáž do USA. Hájil se tím, že svou funkci poslance bude vykonávat na dálku a na nejnutnější jednání Poslanecké sněmovny zkrátka přijede.

Dnes přiznává, že učinil chybu: „Já jsem udělal chybu. Tu chybu přijímám, i když ta se nesmaže ani tím odstoupením,“ pokračoval Farský.

Moderátor Daniel Takáč se zajímal, proč stále poslancem je, z jakého důvodu nesložil poslanecký mandát mnohem dříve. Farský argumentoval, že dříve to nebylo možné, což Takáč vyvracel: „Poslancem už jste být nemusel, jde to udělat notářským prohlášením, to jste mohl udělat ještě tady, než jste odletěl. Prostě už to mohlo být vyřešené,“ kontroval, že existují cesty, jak rezignovat.

Psali jsme: Kauzy nové vládě výrazně škodí. Neumí reagovat, vzkazuje odbornice

Farský ale trval na tom, že chtěl jednat fér a dorazit osobně, pak obrátil, že se „nemá za co stydět“. „Všechny mé pohnutky s tím, že jsem chtěl maximálně prospět koalici a dostat k moci vládu, která není vedena trestně stíhaným premiérem a není opřena o komunisty, to vše se podařilo, tomu jsem pomohl,“ zdůrazňoval na svou obhajobu.

„A nezkazil jste to pak tím svým příběhem vládní koalici?“ zarazil jej Takáč otázkou. „No, mně došlo, že problém je takový, že bych koalici zatěžoval, dohodli jsme se, že odcházím,“ podotkl Farský. Opět ale Takáč naléhal na odpověď, proč se s tím čekalo tak dlouho. „Proč už to nebylo dřív, to mohlo být hned, kdybyste chtěl,“ zajímal se. „Po jedenácti letech tak chci učinit osobně, poděkovat kolegům, to je nejčistší řešení. Poslanec se má vzdát osobně, pokud tomu nebrání závažné důvody,“ argumentoval končící poslanec.

Mgr. Jan Farský STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já si tím vším chtěl projít, protože jsem připraven mluvit. Rád se pokusím některé kroky vysvětlit a rád připustím, že v něčem jsem udělal chybu,“ řekl s tím, že co řekne poslancům, přesně ještě neví, projev si teprve připraví. Obsah nechtěl nyní prozradit, rozhodně prý nepůjde o nic dlouhého.

Ještě před časem se nechal slyšet, že rezignovat kvůli zahraniční stáži nehodlá, byl by to prý podvod na voliče. „Proč jste se nakonec rozhodl podvést?“ udeřil moderátor. „V následujících dnech mi došlo, že zkombinovat stáži a funkci poslance prostě nepůjde. Koalici bych tím komplikoval život každou schůzi, na každé tiskovce, vždy by to bylo téma,“ osvětlil Farský, že ji nechtěl přidělávat problémy.

„Takže jste raději podvedl své voliče,“ konstatoval Takáč. „Já jsem vybíral ze špatných řešení. Doufám, že mí příznivci pochopí, že odpovědné řešení bylo právě tohle. Nebylo cesty zpět, už to nebylo jen mé rozhodnutí,“ řekl Farský.

Dál se Takáč zajímal, proč raději nezůstal v Česku pro své voliče a nevzdal se stáže v USA. „Jestli pojedu, nebo ne, jsem se rozhodoval v prosinci, to padlo i přesvědčení, že to půjde dohromady. Zatáhl jsem do toho i rodinu, děti se těšily do škol, měly individuální studijní plány, je to hodně osobní, neměl jsem už sílu a srdce jim říct, že tatínek udělal chybu a doplatí na to tím, že na akci, která jim může dát do života hrozně moc, nepojedou,“ vysvětloval Farský, že jeho rozhodnutí mělo i osobní rovinu.

Tlak okolí pak také udělal prý své: „Ten týden toho tlaku při rozhodování a těch masáží byl pak tak obrovský, že by mi chyběla i síla, kterou bych mandát a ta témata prosazoval. Bylo to rozhodnutí jedno ze špatných,“ zopakoval Farský.

Voličům o své stáži v USA prý neřekl před volbami, protože jak již zmiňoval, ještě nevěděl, že skutečně odjede. „Kdybych věděl, že odjedu, tak to řeknu. Ale já se tak rozhodl až v prosinci. Kdybych voličům řekl, že tu ta možnost je, dříve, za naplnění mnoha podmínek, poškodil bych tím celou koalici. Rozpoutalo by to debatu, koaliční partneři by mě vyzvali k rezignaci, to vše kvůli něčemu, co nemuselo vůbec nastat. Využila by toho i tehdejší opozice.

Když vidím, co to rozpoutalo teď, tak tenkrát by se kvůli tomu mohlo stát, že dnes by v té vládní lavici nemusel sedět Fiala a jeho vláda, ale Babiš a jeho vláda,“ uvedl, že takové riziko nechtěl podstupovat.

„Já jsem se prostě nechal opít tím, že když jsme 108členná koalice, tak jeden poslanec tu půl roku nebude chybět, že získám znalosti a budu prospěšnější v Poslanecké sněmovně. Byl jsem prostě přesvědčen, že to nebude problém, mně to ale došlo až později. Pak jsem si říkal, že mi vlastně ten pobyt místo Sněmovnu i prospěje,“ dodal Farský závěrem.

Psali jsme: To si Rakušan naběhl. Kamarády z médií nepotěší. „Přátelská“ pomoc? Ne, Farskému to prý zaplatíte i vy. Bobošíková o tom, co vše zvládl porušit 50 miliard eur na západ. Babiš trhá Pekarovou i Lipavského. Za zahraničí Šedesát miliard plus, a vám z toho pětislepenec nedá ani korunu. Vážení občané, Babiš odhalil vážné podezření

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama