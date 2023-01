Fiala: Češi a Ukrajinci. „Naprosto bezproblémové soužití.“ Jenže lidé mu ukázali pravdu

Premiér Petr Fiala (ODS) během úterní sněmovní schůze k vyslovení nedůvěry jeho vládě, která pokračuje i dnes, chválil úspěchy svého kabinetu i v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků, za jejíž řešení bývá vláda často nejen ze strany parlamentní opozice kritizována. „Soužití Ukrajinců s Čechy je naprosto bezproblémové a krize nemá negativní dopad na lidi,“ prohlásil předseda vlády. Lidé mu na sociálních sítích ale předestřeli, jaká je realita. Obvinili Fialu, že šíří „lži“, a posílají ho, aby se vyrazil podívat raději sám přímo do ulic.

Od počátku války se v České republice zatím zaregistrovalo asi 460 000 válečných uprchlíků z Ukrajiny, většinou žen a dětí. Jedná se o dosud nejintenzivnější vlnu migrace, uprchlickou vlnu od druhé světové války.

Fiala u řečnického pultíku v Poslanecké sněmovně vyzdvihoval, že vláda uprchlíkům poskytla veškerou dostupnou pomoc. „Toto naše úsilí, myslím, velmi dobře potvrzuje fakt, že jsme se vyhnuli nejen masivní humanitární krizi, ale i každodenním sociálním problémům,“ zdůraznil.

Připomněl, že do Česka v jednu dobu denně přicházelo až 17 000 uprchlíků a Česká republika tuto výzvu podle jeho mínění zvládla pod vedením jeho vlády možná nejlépe v Evropě. „Uprchlíky se nám daří začleňovat do naší společnosti, soužití Ukrajinců s Čechy je naprosto bezproblémové a krize nemá negativní dopad na české občany,“ uvedl a poděkoval českým občanům za jejich přístup: „Za to jsem českým občanům vděčný a chtěl bych jim za obrovskou vlnu solidarity a podpory i z tohoto místa znovu poděkovat.“

A pokračoval: „Výsledky jsou tedy velmi dobré, ačkoliv celkové náklady na tuto pomoc, a to je také dobré připomenout, nepřesáhly, jsou menší než dvacet miliard korun. A polovina z této částky šla navíc na kompenzace českým občanům a firmám. Patří sem výdaje pro zdravotní pojišťovny, příspěvky na ubytování pro zúčastněné firmy a solidární domácnosti a tak dál. To všechno jsou mnohem lepší čísla a mnohem lepší poměr výsledků a nákladů, než jaký jsme na začátku na základě nějakých expertních odhadů i my předpokládali.“

V kontextu toho pak ocenil spolupráci mezi vládou, samosprávami a podnikatelským sektorem, firmami. „To, co je velmi pozitivní, je, že 100 000, více než 100 000 Ukrajinců si už u nás našlo práci. Tito lidé odvádějí standardně daně a pojištění, a přitom jejich příchod na český trh nijak nesnížil nebo nezhoršil vývoj nezaměstnanosti, firmy, se kterými pravidelně hovoříme, jejich zapojení naopak vítají a oceňují,“ dodal ministerský předseda Petr Fiala.

Uprchlíky se nám daří začleňovat do naší společnosti. Soužití Ukrajinců s Čechy je naprosto bezproblémové a krize nemá negativní dopad na lidi.



Za to jsem českým občanům vděčný a chtěl bych jim za obrovskou vlnu solidarity a podpory znovu poděkovat. pic.twitter.com/pXAlMiATa0 — Petr Fiala (@P_Fiala) January 18, 2023

Záznam svého řečnění před poslanci na téma migrace vypíchl také na svém twitteru, kde ho však nikdo zrovna po ramenou neplácal. Lidé mu spíše vzkazovali, že by měl sestoupit z výšin a podívat se, jaká je realita všedních dnů.

„A vy, pane premiére, žijete kde???Asi si nevidíte ani na špičku nosu. Spadněte prosím do reality,“ reagoval twitterový uživatel na Fialova slova o tom, jak si vláda skvěle poradila se začleňováním válečných běženců do české společnosti.

A nebyl jediný, který na zvládání uprchlické krize ze strany Fialovy vlády chová zcela opačný pohled: „Pane premiére, ‚naprosto bezproblémové‘ to určitě není. Spíš se nám to daří zvládat a my Češi většinově chápeme, že mezi uprchlíky nejsou jen spořádání Ukrajinci,“ nabídl občanský názor další diskutér.

Do českých ulic posílá Fialu také přispěvatelka do diskuse Gabriela Rapantová, která má s Ukrajinci zcela jiné zkušenosti a rozhodně nejsou „bezproblémové“: „Fiala by měl vyrazit do ulic mezi Čechy. Ať vidí, jak jsme hezky za dobře s Ukrajinci. Jezdím z práce před půlnocí MHD domů. Není den, abych nepotkala ožralé Ukrajince, kteří si myslí, že můžou všechno! A jako že můžou,“ popsala ve svém tweetu.

Slova předsedy vlády o soužití Čechů s Ukrajinci vyvrací i obyvatel Liberce: „Škoda že v Liberci tomu tak není,“ povzdechl si.

V Liberci se v předešlých měsících řešily incidenty s Ukrajinci. Svědci médiím popsali drsné bitky Čechů s Ukrajinci. „Bývá to hodně surové, rozbité hlavy, sanitky... docela drsné rvačky,“ popsal v listopadu loňského roku reportérovi CNN Prima NEWS například Martin Jirků, pravidelný návštěvník jednoho z barů, který se prý v minulosti už několika šarvátek účastnil. „Vždycky to bylo s Ukrajinci,“ dodal. Zveřejněny byly i videozáznamy, kterými se zabývá policie.

Na tuto neutěšenou situaci v Liberci poukázal rovněž Petr Švejda: „Většina Ukrajinců u nás funguje báječně, to je fakt, ale když tvrdíte, že je soužití naprosto bezproblémové, tak opět šíříte dezinformace, protože jsou místa, kde dělají jen problémy, a to hlavně mladí muži ve válečném věku. Řešíte to třeba v Liberci? Asi těžko, co?“ tázal se českého premiéra Petra Fialy.

Voliči takové nepravdy prokouknou, upozorňuje Fialu komentující Dan Fiala. „Příliš optimistické hodnocení. Takhle to určitě není. Zbytečně se tím ztrácejí voliči,“ uvedl uživatel.

Objevily se i příspěvky, které kritiku nadlehčovaly tím, že ani Češi se nechovají ideálně: „Ježíši kriste lidi, proberte se! Samozřejmě že se najdou mezi lidmi z Ukrajiny i ‚shnilá jablka‘. A mezi Čechy jako nejsou? Každý den narazím na absolutního blba, Čecha jak poleno. Petr Fiala to myslel globálněji. A tak to funguje. S Ukrajinci není větších problémů. Tak to je,“ vyjádřil svůj názor Ivan Rulík.

Problémy s uprchlíky neznamenali pouze na severu Čech, ale také na západě. Své o tom ví Martin Voříšek, který Fialu upozornil: „Přijeďte do Plzně. Není dne, aby tady nedělali bordel....“

V Plzni v listopadu loňského roku podle tamních médií se Ukrajincům pod vlivem alkoholu povedlo převrátit auto na střechu. Jeden skončil v nemocnici, další však odmítl ošetření, i když mu tekla krev z hlavy.

Pro obyvatele Plzně se však nejednalo o první víkendový incident s Ukrajinci. Na konci října skupina Ukrajinců posilněna alkoholem dělala nepořádek na náměstí Republiky. „Řvali tam na všechny kolem, pili tvrdý alkohol z lahví a nakonec si vlezli do kašny Anděla. Také jsem viděl, že hodili prázdnou lahví za projíždějícím autem, ale naštěstí ho netrefili. Pak vyrazili směrem ke Zbrojnické ulici,“ řekl svědek serveru. Podle dalších svědectví se pak mladíci porvali i mezi sebou. Pak doplnili ve večerce zásoby alkoholu a pokračovali dále. Policie je zadržela, když strhávali na zem kolemjdoucího.

Psali jsme: Šup na střechu. 2,84 promile. Ukrajinec v Plzni řídil Audi A4... A dořídil

A v polovině září pak měli opilí Ukrajinci napadnout slabozrakého mladíka taktéž v okolí náměstí Republiky. Nejdříve jeden z nich vyhrožoval prodavači, pak si našli jako oběť právě slabozrakého mladíka, který ve večerce nakupoval a právě platil. „Mladík se pokusil utéct, ale útočník ho pronásledoval kolem regálu a poté až ven, kde prchajícímu Adamovi jeden z útočníkových kumpánů podkopl nohy. Při pádu Adam utrpěl zranění nohy a na obličeji se mu rozbily brýle, takže od té doby prakticky už nic neviděl. Pobavení cizinci poté ještě své oběti ukradli mobilní telefon, který mu vypadl,“ uvádí Krimi Plzeň. Při příchodu policie se pachatelé rozprchli, ovšem příslušníkům se povedlo dva z nich zadržet. Jednalo se o mladíky narozené v letech 2000 a 2001, jeden z nich pak nadýchal 2,5 promile.

Že za všechny přestupky a zločiny však nemohou jen Ukrajinci, se snaží upozornit například pardubická městská policie. „Z linky 156: Za Penny v Pardubicích šíleně řve nějakej Ukrajinec! Hlídkou na místě nalezen, marně vyzván, doběhnut a spoután 29letý uživatel návykových látek toho času i pod vlivem alkoholu. Čech jako poleno. Alespoň víte, jak vznikají ty legendy, kde za všechno můžou Ukrajinci!“ sdíleli na sociálních sítích.

Bouřivou diskusi na téma ukrajinských uprchlíků také vyvolal případ 36letého Ukrajince Ivana Yaremova, po kterém policie pátrá od Nového roku. Tento ukrajinský občan je podle ní „osoba důležitá pro trestní řízení“ a občané by informace o něm měli policii sdělit na lince 158 nebo osobně.

Psali jsme: Hledá se Ukrajinec. „Nezkoušejte ho zadržet.“ A už to jede

Ovšem server Krimi Plzeň uvedl, že po Yaremovi policie pátrá kvůli podezřelému úmrtí. A že by se občané neměli snažit muže zadržet, protože je potenciálně nebezpečný. „Podle našich informací po tomto muži kriminalisté pátrají v souvislosti s podezřelým úmrtím asi čtyřicetiletého muže, ke kterému vyjížděli policisté v neděli 1. ledna 2023 kolem osmé hodiny večer do Strážnické ulice v Plzni,“ napsal server.

