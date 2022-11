Fiala: Vím, jaké je být chudý. Bral jsem 1 850 korun. Proto vám pomůžu

Na aktuální výtky občanů s nízkými příjmy se rozhodl reagovat premiér Petr Fiala (ODS) a podělil se s nimi o ujištění, že se dokáže vcítit do jejich kůže. „Vím, jaké to je, žít s podprůměrnou mzdou,“ sdělil lidem. Dodal, že velmi nízký příjem je prý něco, s čím se sám musel dlouho potýkat, a tak ví, „co znamená šetřit“. Vláda prý o tom, že se lidé dostávají do problémů, dobře ví a není podle něj „ostuda“, že si pro sociální dávky půjdou i lidé ze střední třídy.

Anketa Jezdíte nakupovat do blízkého zahraničí? Ano 51% Ne, je to okrádání vlastního státu 7% Ne, nevyplatí se mi to 42% hlasovalo: 4313 lidí promluvil v rozhovoru pro Blesk.cz. „Já jsem velkou část svého života žil s velmi nízkými příjmy a pamatuji si, že můj nástupní plat do zaměstnání byl 1 850 korun a z toho jsem si ještě musel platit podnájem a veškeré náklady,“ zavzpomínal český premiér.



Tíživou finanční situací přitom Fiala podle svých slov netrpěl jen zkraje svého profesního života. „Upřímně řečeno – rodina vysokoškolského učitele se třemi malými dětmi v devadesátých letech i později v prvních letech našeho století – to nebyla žádná legrace,“ pokračoval Fiala ve vzpomínkách na dobu, kdy se svou manželkou musel uživit trojici dětí.



„Vím, co to je, žít s průměrnou nebo podprůměrnou mzdou, a co to znamená šetřit,“ ujistil.

Lidé s tíživou finanční situací jsou podle premiéra v jeho okolí i dnes, a tak dobře zná situaci nízkopříjmových. „Právě proto, že to vím, vláda udělala kroky, jako je ‚Deštník proti drahotě‘, jako je rozšíření příspěvku na bydlení, jako byla jednorázová pomoc rodinám, které mají dítě. Proto jsme udělali to zastropování cen energií. My víme, že se lidé dostávají do problémů, a vím, jaké je to těžké, žít s podprůměrnou nebo průměrnou mzdou v této situaci,“ řekl.

Velkou část života jsem žil s velmi nízkými příjmy. Můj nástupní plat do zaměstnání byl 1850 korun.



Vím, jaké to je žít s podprůměrnou mzdou a že se lidé dostávají do problémů.



A právě proto, že vím, jaké to je, vláda udělala kroky, aby lidem pomohla. pic.twitter.com/pkiQW7qnoc — Petr Fiala (@P_Fiala) November 13, 2022

Ministerský předseda všem ve finanční tísni doporučil, aby si zašli pro sociální dávky. A to i v případě, že tak nikdy neučinili a patří mezi střední třídu. „Když si někdo chodí pro sociální dávky, část lidí to zřejmě nepovažuje za úplně dobré. V důsledku obrovského nárůstu cen energií nastala ale situace, že se dostávají do problému platit náklady za domácnost i lidé ze střední třídy, kteří tohle nikdy nezažili. Není ostuda jít požádat stát o pomoc, vy přispíváte do toho systému,“ doporučil.

Přestože vláda počítá se statisícovými deficity i pro příští roky, které mohou inflační tlaky značně posílit, a například Národní rozpočtová rada vlády upozorňuje na nutnost upravit příjmy a výdaje státu, premiér deklaruje, že si je jeho vláda jistá, že je jejím úkolem, aby „něco“ dělala proti inflaci.

„Nepamatujeme v období moderní české republiky takovou inflaci a je důležitým úkolem především nezávislé banky, ale současně i vlády, aby něco proti tomu dělala. Předpokládám, že bychom tu situaci, pokud se nic mimořádného nestane, měli dostat pod kontrolu a postupně ty dopady snižovat,“ uvedl.

