Fiala a SPOLU přivezou autobusem komiky. Bude legrace

„Jedeme SPOLU i o prázdninách po všech krajích. Autobus bude nejen vozit nás @market_a @P_Fiala a naše spolukandidáty, ale také bude k dispozici pro seniory či děti na výlety či tábory,“ napsal šéf lidovců Marián Jurečka na twitteru a přidal fotky šéfů tří koaličních stran před volebně polepeným autobusem. Podle Fialy autobus bude sloužit nejen kandidátům v krajích při výjezdech, ale bude moci být půjčován i zájemcům na výlety.

Koalice SPOLU pozvala novináře v úterý v 10 hodin pod Čechův most na nábřeží Edvarda Beneše, kousek od Úřadu vlády, kdy představila svoji kampaň při jízdě svým volebně polepeným autobusem. Ozvaly se i kritické hlasy upozorňující, že legendární autobus byl již použit v barvách sociální demokracie Milošem Zemanem v 90. letech. Kritiku následně Fiala odpálil slovy, že polepený autobus je něco obvyklého v zahraničí i u nás. „Běžně se to používá. My to používáme taky, protože nám to připadá jako správné, dobré, viditelné, srozumitelné. Prostě máme autobus Spolu a neohlížíme se někam do minulosti. Je to něco, co si myslíme, že k dobré, profesionálně vedené silné volební kampani prostě patří," uvedl Fiala podle serveru CeskeNoviny.cz.

Volebním autobusem to ale nekončí. Koalice SPOLU bude v rámci kampaně v letních kinech promítat komedii Ženy v běhu a na sociálních sítích výstupy stand-up komiků. Voliče bude chtít oslovovat také návštěvami kandidátů v domácnostech nebo vydáním volebních novin. Promítání letního kina plánuje koalice během srpna a začátku září. Bude se jednat o 109 míst „Budou to takové malé poutě, ten den bude (v místě promítání) vrcholit rodinnou komedií, mají to v rukou místní kandidáti,“ popsal Zbyněk Stanjura (ODS) program letních kin.

Stanjura se také vyjádřil k sociálním sítím. Kromě pravidelných videí herce Petra Čtvrtníčka angažovala koalice tři stand-up komiky. Ti budou mít pořady každý týden. Cíl je jasný, nalákat také mladší voliče. „Věřím, že si najdou diváky zejména u mladší generace,“ prohlásil.

