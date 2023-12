Fiala dal lékařům slib. Má to háček. Když ho splní, poruší zákon, říkají odborníci

reklama

Na čtvrtečním jednání Petra Fialy (ODS) přislíbil lékařům na příští rok 9,8 miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění na nárůst odměňování. Jednat se má o dodatek k úhradové vyhlášce, který byl závazný pro státní i krajské, městské či soukromé nemocnice.

S kroky předsedy vlády ale nesouhlasí právník Ondřej Dostál, který na sociální síti X vysvětlil, co ve skutečnosti Fialova dohoda s lékaři obnáší a poukázal na to, že jeho kroky se neslučují se zákonem.

„Pokud Petr Fiala mladé doktory nepodvedl, potom patrně zcela znectí zákonná pravidla tvorby úhrad a rozbije principy dohodovacího řízení (nebo k tomu donutí Vlastimila Válka). To už můžou rovnou ty pojišťovny znárodnit,“ píše na sociální síti X Dostál.

Zákon totiž jasně říká, že úhrady na příští rok se dohodují mezi zástupci pojišťoven a zástupci poskytovatelů (špitály a ordinace, ne zaměstnanci).

„Pokud by se úhrady ex-post měnily dle domluvy státu (premiéra) se zaměstnanci, je možno celé náročné dohodovací řízení, běžící celou první půlku roku, zmačkat a zahodit do koše,“ uvádí právník Dostál.

Ministerstvo by mělo vstupovat do tvorby úhrad jen při nedohodě, nebo pokud by dohoda byla v rozporu s veřejným zájmem; i to však může učinit jen do 31. října daného roku, aby byla nějaká předvídatelnost.

„Pokud ale premiér nakládá s fondy zdravotních pojišťoven jako kdyby mu říkaly pane a v prosinci prostě nařídí, že se to o 10 mld. politicky překope, činí zbytečnou i tuto záruku. Pokud může stát (premiér) nařídit, pojišťovny, dejte skrz dodatky +10 mld., což je asi Fialova představa, ač v zákoně žádnou takovou pravomoc nikdy neměl a nemá, nepotřebujeme ani smlouvaře na pojišťovnách, můžeme je vyhodit a ušetřit na platech,“ pokračuje Dostál.

„Nic v tomto procesu nemá vztah k určování platů a mezd, ty se vyjednávají uvnitř zdravotnických podniků, nikoliv mezi těmito podniky a pojišťovnami. Netvrdím, že procesy dle § 17/5 ZVZP jsou ideální, sám jsem jejich silným kritikem. Ale že je ‚přejede‘ zrovna ódeesácký premiér, to bych nebyl býval řekl. Ale časy se holt mění. A vykládat v takovém prostředí úhradové právo je asi tak smysluplné jako leštění parket při poslední plavbě Titaniku,“ zakončuje právník.

Pokud @P_Fiala mladé doktory nepodvedl, potom patrně zcela znectí zákonná pravidla tvorby úhrad a rozbije principy dohodovacího řízení (nebo k tomu donutí @vlvalek). To už můžou rovnou ty pojišťovny znárodnit. Nudný paragraf ZVZP pro fajnšmekry, řídící 500 mld./rok, totiž říká:… https://t.co/S9Yg0ar2nS pic.twitter.com/8ddXV8g69w — Ondřej Dostál (@dostalondrej) November 30, 2023

Podobně analytičku Lenku Zlámalovou zaráží, jak chce premiér Fiala určovat mzdy v soukromých nemocnicích.

„Předseda pravicové vlády za ODS bude v reakci na tlak odborářů stanovovat mzdy v soukromých nemocnicích?! A zítra bude třeba zavádět platové tabulky v bankách, když je má ČNB? Musím teda říct, že fakt nevěřím, co se děje,“ hrozí se Zlámalová nad možnými protizákonnými zásahy státu.

„Je to při zachování právního postupu neproveditelné. Organizátoři protestů zjevně rádi z akce se ctí vycouvali. Navíc zjevně averze k ministrovi,“ vysvětluje Zlámalové následně politik Svatopluk Němeček.

Je to při zachování právního postupu neproveditelné. Organizátoři protestů zjevně rádi z akce se ctí vycouvali ... Navíc zjevně averze k ministrovi — Svatopluk Němeček (@NemecekSva) November 30, 2023

Lékaři uvedli, že protest odvolají až bude dohoda s premiérem Fialou na papíře. Nemocnice nyní spíše očekávají, že díky dohodě nebudou muset příští týden zdravotní péči omezovat.

