Fiala i Rakušan neschopní. Holec se obává, že otevřou dveře něčemu horšímu

Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Pár slov věnoval i Vítu Rakušanovi, kterému podle Holce lezou hrůzou oči z důlků. Hrůzou z kauzy Dozimetr. Neschopnost Fialy a Rakušanova hrůza z Holcova pohledu otevírají cestu k úspěchu Pirátům. A Fiala, který ví, že bez nich bude mít moc málo hlasů, musí vydržet leccos.
„Takže si brněnský profesor se slabostí pro četbu vlastních knih za naše peníze musí nechat líbit permanentní pirátský hnojomet namířený přímo do jeho milé tváře. Ani se nedivím, že poslední dobou nevypadá vůbec zdravě. Hřibova lejna by na radosti ze života nepřidala nikomu. A zvlášť, když smrdí pravdou,“ napsal Holec na serveru Gazetisto.
A tohle všechno nic není proti tomu, kdyby se součástí příští vlády stal Zdeněk Hřib. Ten už podle Holce konkrétně v Praze předvedl, co dokáže zničit, rozbít, zkazit.
autor: Miloš Polák