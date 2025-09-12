Fiala i Rakušan neschopní. Holec se obává, že otevřou dveře něčemu horšímu

12.09.2025 12:28 | Monitoring

Petr Fiala nezná hodnotu peněz a je strašný premiér i politolog. Vítu Rakušanovi hrůzou lezou oči z důlků. Nejen těmito slovy ohodnotil komentátor Petr Holec současnou vládu. A Piráty.

Fiala i Rakušan neschopní. Holec se obává, že otevřou dveře něčemu horšímu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Briefing premiéra Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana po jednání Ústředního krizového štábu, který byl svolán kvůli rozsáhlému výpadku elektřiny v Česku

Komentátor Petr Holec má za to, že předseda vlády Petr Fiala vlastně nezná hodnotu peněz, ale i on prý dokázal vyhodnotit, že zpackané stavební řízení, které mají na triku Piráti, bylo tak strašné, že museli odejít z vlády. Jenže podle Holce se ukázalo, že je i neschopný politolog, protože si nedokázal spočítat, že tím vlastně Piráty polije živou vodou.

Pár slov věnoval i Vítu Rakušanovi, kterému podle Holce lezou hrůzou oči z důlků. Hrůzou z kauzy Dozimetr. Neschopnost Fialy a Rakušanova hrůza z Holcova pohledu otevírají cestu k úspěchu Pirátům. A Fiala, který ví, že bez nich bude mít moc málo hlasů, musí vydržet leccos.

„Takže si brněnský profesor se slabostí pro četbu vlastních knih za naše peníze musí nechat líbit permanentní pirátský hnojomet namířený přímo do jeho milé tváře. Ani se nedivím, že poslední dobou nevypadá vůbec zdravě. Hřibova lejna by na radosti ze života nepřidala nikomu. A zvlášť, když smrdí pravdou,“ napsal Holec na serveru Gazetisto.

A tohle všechno nic není proti tomu, kdyby se součástí příští vlády stal Zdeněk Hřib. Ten už podle Holce konkrétně v Praze předvedl, co dokáže zničit, rozbít, zkazit.

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/fiala-vyhodil-piraty-z-vlady-vratil-se-mu-hrib

autor: Miloš Polák

