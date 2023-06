Fiala musel reagovat. Vyšel průzkum, co si lidé o vládě skutečně myslí

MONITORING SÍTÍ Exkluzivní průzkum agentury STEM ukázal, komu lidé věří. Největší důvěře se těší prezident Petr Pavel, věří mu 60 procent dotázaných napříč politickými tábory. Vzrůstá i důvěra v předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Nejmenší důvěru voličů má pak premiér Petr Fiala, a to pouze 22 procent. Nedůvěru mu vyslovilo 77 procent. „Rekordně vysoká nedůvěra v historii České republiky,“ řekl ředitel STEM. Fiala reagoval na Twitteru, politika podle něj není soutěží popularity. Pustil se i do obhajoby konsolidace veřejných financí a provedení důchodové reformy. „My to udělat musíme,“ napsal s vyjádřením důvěry v to, že voliči vědí, co je potřebné.

Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM je nejdůvěryhodnějším politikem v zemi prezident Petr Pavel. Důvěru v prezidenta má 60 procent dotázaných, z toho největší důvěře se těší u příznivců vládních stran, podporují ho však i někteří příznivci parlamentní opozice, mimoparlamentních stran a opozice. Pavel má tak podle agentury STEM důvěru lidí napříč politickými tábory.

Nárůstu důvěry se těší bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, důvěřuje mu celkem 43 procent dotázaných. Z řad příznivců vládní koalice pouze šest procent, z řad opozice 87 procent. Podle výzkumníků lze nárůst důvěry vůči Babišovi vysvětlit jeho rolí v parlamentní opozici nebo i podporou, kterou získal během své prezidentské kampaně.

Pro Čechy nejméně důvěryhodným politikem se pak ukázal být premiér Petr Fiala. Nedůvěru mu vyjádřilo 77 procent, věří mu pouze 22 procent dotázaných. „Je to jedna z rekordně vysokých nedůvěr, které jsme zaznamenali v historii České republiky,“ jak řekl ředitel agentury STEM Jaromír Mazák, a vyvrátil tím, že je tato nedůvěra příznačná proto, že je právě ve funkci.

„Provádí nás krizovým obdobím, a nejde o škrty v rozpočtu a konsolidační balíček. Předcházela tomu také skutečnost, že Česká republika přijala několik set tisíců uprchlíků z Ukrajiny a česká společnost není jednotná v tom, jak se k tomu postavit. Dále jde o vysokou inflaci a další problémy, které premiér částečně zdědil,“ popisuje Mazák jeden z faktorů nedůvěry lidu v premiéra. Dále však Mazák zmínil, že za vysoký strukturální deficit je něco, za co si ODS může sama. Připomněl, že deficit je důsledkem daňové reformy z roku 2020, kterou ODS schvalovala spolu s ANO.

Podle Fialy však politika není o získávání popularity, ale o hledání a prosazování správných řešení. „Politika není soutěž popularity,“ vyjádřil se k průzkumu na Twitteru premiér Petr Fiala s tím, že skutečný lídr prosazuje správná politická rozhodnutí i přes to, že ho v očích veřejnosti neučiní zrovna populárním.

Dále připomněl nutnost konsolidace veřejných financí a zmínil, že jeho vláda dělá pouze to, co se vláda Babiše neodhodlala. „Naše vláda se rozhodla udělat to, co vlády Andreje Babiše nedokázaly a co nám způsobuje obrovské problémy. Potřebujeme konsolidovat veřejné finance a provést důchodovou reformu, aby mladí lidé v České republice měli někdy vůbec perspektivu, že až budou senioři, budou mít slušnou penzi,“ hájil vládní rozhodnutí Fiala.

Je si nicméně vědom toho, že okamžitou popularitu mu tato rozhodnutí nepřinesou, věří však, že voliči si uvědomují nutnost a odpovědnost toho, co vláda dělá. „My to udělat musíme. Víme, že nám za to krátkodobě teď nikdo tleskat nebude, ale jsme přesvědčeni, že voliči vidí, že to bylo potřebné a že to bylo odpovědné,“ napsal premiér.

Politika není soutěž popularity. Politika je hledání správných řešení a jejich prosazování. A skutečný lídr to dělá s odvahou i za cenu, že to zrovna není populární. Naše vláda se rozhodla udělat to, co vlády Andreje Babiše nedokázaly a co nám způsobuje obrovské problémy.… — Petr Fiala (@P_Fiala) June 12, 2023

