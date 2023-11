Fiala nakupuje. Co nechtěně zachytila kamera: Za zády ruské logo. A v českém supermarketu také nebyl!

Ekonomka Lipavská podrobila ekonomické analýze srovnávací video cen v České republice a v Německu „klauna“ premiéra Petra Fialy, která podle jejího názoru ve veřejné diskusi chybí. Neskrývala pochybnosti o tom, co bylo skutečným záměrem premiéra a zda vůbec skutečně zamířil na nákupy i do českých supermarketů. „Tak takhle se to nedělá,“ kroutí nad počínáním předsedy vlády ekonomka, která zmínila chyby, jichž se Fiala a jeho tým, který z něj udělal zbytečně „klauna“, dopustil. Rozklíčovala i to, jak je to s „profesorovou Nutellou“.

Ekonomka zaznamenala kritické reakce zaznívající poté, co premiér odvysílal srovnávací video z nákupu v Německu. Například že tým Petra Fialy je marketingově slabší, než býval tým expremiéra Andreje Babiše, objevily se i názory, že jde o trapný počin. „Dokonce i Deník N, který má k vládnoucí garnituře spíše blíže, napsal článek s nadpisem ‚Profesor Nutella‘... a tak dále,“ zmínila Lipovská ve svém pořadu Svobodný trh.

Následně se pustila do rozboru věcného obsahu tohoto Fialova videa. „Není vůbec jisté, jestli pan premiér jen propagoval německé supermarkety, jak s humorem tvrdí německá média, která říkají: ‚Podívejte, český premiér k nám jezdí nakupovat, protože je to levnější.‘ A jestli skutečně šel do toho českého supermarketu tak, jak tvrdí,“ má Lipovská po zhlédnutí videa určité pochybnosti o manipulaci ze strany českého předsedy vlády.

Na důkaz, že jsou její pochybnosti namístě, pustila úsek z Fialova videa, kdy oznamuje, že se právě nachází v Chebu a jde na nákup do Teska, což je britský řetězec, a v jeho pozadí se objevuje i ruský obchodní řetězec Mere. „On v Chebu letos s poměrně dlouhým zpožděním otevřel řetězec Mere, což je shodou okolností ruský řetězec, který do České republiky zamířil těsně před začátkem rusko-ukrajinského konfliktu. Domnívám se, že tady selhal tým pana premiéra Fialy na celé čáře, protože točit výklad o cenách potravin a mít za zády logo ruského obchodního řetězce, který je proslulý tím, že má nejnižší ceny na trhu a že slibuje nejnižší ceny na trhu, to buď je chucpe, nebo absolutní nezvládnutí toho řemesla,“ podotýká Lipovská.

Konkrétně poukazuje na ekonomické chyby, které premiér Fiala ve zmíněném videu udělal. Ze záznamu pouští jeho výklad o „skandálním srovnání cen a v Německu“. Problém však je, že premiér Fiala nebyl v žádném českém řetězci, jelikož žádný nemáme. „Premiér Fiala skutečně v českém řetězci nebyl. Máme dva české potravinové řetězce, jedním je Pub a druhý je malý řetězec luxusních potravin Delmart,“ pokračuje Lipovská.

„Je jasné, že vzhledem ke špatné hospodářské politice české vlády, bohužel i té minulé, ale samozřejmě i té současné, a vzhledem k nastavení DPH, vzhledem k velikosti trhu České republiky a celé řadě dalších faktorů jsou v současnosti ceny na českém trhu agregovaně vyšší než na trhu německém.“ A důraz je podle Lipovské nutné klást právě na slovo „agregovaný“.

„Tým pana premiéra ho nechal ze sebe dělat zcela zbytečným a nedůstojným způsobem klauna, vybrali devět konkrétních výrobků, navíc ne úplně typických, a chtěli demonstrovat rozdíl v cenových hladinách na devíti produktech. Takhle se to v ekonomii nedělá, my srovnáváme cenové hladiny jako celek,“ dodává Lipovská. Ministerský předseda ve srovnávacím videu nakupoval například čokoládovou pomazánku Nutella, nebo láhev coca-coly.

Zatímco tedy v Česku Fiala nakupoval v britském řetězci Tesco, v Německu se podle zjištění Lipovské vydal do řetězce Aldi, která v České republice působí jako Albert. „Tedy nejzásadnější chyba, které se pan premiér dopustil, bylo, že v německém malém městě Waldsassenu navštívil, řekněme, český Albert, tedy Aldi, což je nizozemská firma, která je známá tím, že ve Velké Británii a v Německu drží nejnižší ceny na trhu. A v Čechách navštívil britské Tesco. Pan premiér mohl na české straně v Chebu navštívit český Albert, který je tam také. A mohl a měl srovnávat stejné obchody,“ uvádí ekonomka.

Ukazuje se tedy, že problém, na který premiér poukazuje v podobě vysokých cen v chebském Tesku a v německém Albertu, nejsou ani tak dány tím, jakým jazykem se v příslušném obchodě mluví, ale právě tím, do kterého řetězce. „Když se podíváme na tu jeho Nutellu, tak v České republice Nutella v Tesku 300 g stojí 99,90 koruny a Nutella v Albertu 69,90 koruny. A pozor, máte-li kartičku Tesco klubu, tak ji koupíte za 59,90 koruny,“ dává Lipovská za příklad. Velmi podobná pohádka je podle výsledků jejího průzkumu u Nutelly s vyšší gramáží.

K tomu, že se Fiala pozastavuje ve videu nad tím, že německá Nutella má pro nás netypickou gramáž 750 g, Lipovská upřesňuje: „V Česku se v této gramáži na českém trhu neprodává, dováží se z Německa. Lze u nás zakoupit v online obchodech a tam ta cena má rozpětí od 120 do 220 korun. Logicky, protože ji musíme dovážet, když na našem trhu není,“ uvedla s tím, že na německém trhu je navíc Nutella používána jako jiná potravina než na českém: „Používá se s jinou intenzitou, je to třeba rodinné balení a má zkrátka jiného koncového spotřebitele, takže je upravována na onen trh, nejenom složením, ale i gramáží,“ přibližuje.

S tím souvisí i druhá věc, kterou by premiérovi někdo z jeho poradců měl říct. A sice že Nutella nevyrábí své produkty v centrální továrně někde v Austrálii a poté je distribuuje po Evropě. Nutella má své továrny zvlášť pro německý trh a zvlášť pro trhy, jež nazývají východoevropskými, kam patří i Česká republika. „Do Chebu se tedy zaváží Nutella z Varšavy, kde je fabrika na Nutellu pro náš trh. Nutella, kterou pan premiér koupil v Chebu, putovala cestu 814 km, zatímco Nutella, kterou koupil o pár kilometrů dále v Německu, cestovala pouze 350 km. Je divné se divit, jak májové kotě, že cesta něco stojí,“ podotýká Lipovská, která se ve svém pořadu věnuje rozboru i dalších potravin, které český premiér použil pro cenové srovnání s naším západním sousedem.

