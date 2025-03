Fiala objal Lipavského a v ODS se bojí toho nejhoršího dopadu

Bývalý významný člen Pirátské strany a ministr zahraničí Jan Lipavský budí svou kandidaturou za ODS v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny vášně uvnitř strany. Vyplývá to z informací ParlamentníchListů.cz od několika členů ODS. Ani podle politologa Lukáše Valeše není jednoznačné, že by Fialově ODS mohl Lipavský výrazně pomoci. Právě naopak.

Anketa Jste pro vytvoření společné evropské armády na bázi EU? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4162 lidí

Předseda ODS a premiér Petr Fiala před zhruba deseti dny oznámil, že současný ministr zahraničí Jan Lipavský, který odešel od Pirátů, se bude na podzim ucházet jako nestraník o křeslo poslance za Občanskou demokratickou stranu na kandidátce koalice SPOLU v hlavním městě.

„Volby, které nás čekají, nebudou jenom soubojem mezi levicí a pravicí. Budou to volby, které se budou týkat naší bezpečnosti a další orientace naší země. Je důležité, aby náš program, naše hodnoty a přesvědčení reprezentovali lidé, kteří je mohou důvěryhodně ztělesňovat. Jsem rád, že jedním z těch lidí bude ministr zahraničí Jan Lipavský, který na naší pražské kandidátce doplní tým, který tvoří úspěšná ministryně obrany Jana Černochová a předseda našeho poslaneckého klubu Marek Benda,“ řekl Petr Fiala.

Přestože vedení občanských demokratů je z kandidatury Jana Lipavského nadšeno, nelze říci, že by stejné pocity sdílela celá ODS. Pohled na angažování bývalého dlouholetého pirátského politika, který svou stranu opustil ve chvíli, kdy končila ve vládě a musel by opustit ministerské křeslo, se velmi různí. ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s řadou členů nejen v Praze.

„Ještě jsem se z té ‚radostné‘ zprávy, kterou oznámil náš předseda nestihl vzpamatovat. Ne, vážně. Samozřejmě z toho nejsme nadšeni, mírně řečeno. Považujeme to za další z dlouhé série hrubých chyb Petra Fialy, které nevratně poškozují značku ODS. Lipavský není žádný pravičák ani konzervativec. Byl poslancem a ministrem za levicové Piráty a tohle má být jedna z hlavních volebních tváří ODS v Praze? Jediné štěstí je, že ve sněmovních volbách má každý kraj svou kandidátku s vlastními kandidáty, protože být jedna jako v evropských volbách, nemohl bych ODS volit, přestože jsem jejím členem přes 20 let. Obávám se, že řada vlastních členů nás opravdu volit nebude a ne pouze kvůli Lipavskému, i když ten je poslední ranou,“ uvedl důvěryhodný zdroj redakce a dlouholetý člen občanských demokratů.

Anketa Vadí vám, že Alena Schillerová označila Petra Fialu za „parchanta“? Vadí 1% Nevadí 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1809 lidí

ParlamentníListy.cz hovořily i s několika dalšími členy ODS, kteří měli na věc zpravidla dost podobný pohled. Někteří mají sice jisté pochopení, že chce vedení ODS nabídnout pražským liberálním a progresivistickým voličům pro ně sympatickou tvář, která by mohla lákat hlasy místo Markéty Pekarové Adamové, z druhé strany však panují obavy, aby to nevedlo k odlivu hlasů v jiných regionech.

Jan Lipavský nemusí být dobrá volba ani podle politologa Lukáše Valeše. „Lipavský může být zajímavý jako liberální kandidát, ale z druhé strany zde je velký problém v tom, že začínal jako propalestinský radikál v Pirátské straně. V české politice se mu povedlo opsat téměř neuvěřitelnou cestu od progresivistické levice ke konzervativní pravici. Kdyby kandidoval za TOP 09, budiž, jenže on kandiduje za ODS,“ říká politolog.

Oproti svým dřívějším postojům se nyní prý sice „umoudřil“, aby nepřišel o funkci, ale zůstal na něm odér toho, že začínal se zcela jinými myšlenkami, než jaké teď šíří. „Nadto má pověst Jidáše, který zradil vlastní stranu, když jí teklo do bot a dokonce se spřáhl s tím, že kdo Pirátskou stranu stáhl na mělčinu, tedy ODS. Jan Lipavský může být sice zajímavý pro liberály, ale nejsem si jistý, zda si jeho nominací ODS úplně pomůže,“ dodal pro ParlamentníListy.cz docent Valeš.

Fotogalerie: - Milionový Fiala

I v reakci na Lipavského nominaci odstoupil z pozice místostarosty Prahy 8 zakládající člen pražské ODS Martin Cibulka. Uvedl to v otevřeném dopisu premiéru Fialovi, v němž šéfa strany rovněž vyzval k odchodu. Mezi důvody odchodu zde uvádí Cibulka odklon ODS od původního programu, ale i nominaci Lipavského za občanské demokraty na pražské kandidátce SPOLU.

„Občanská demokratická strana je na tom nyní nejhůř za celou dobu její existence. Vláda okamžitě po zvolení opustila všechny sliby, které svým voličům dala. Lokální politici se nemohou soustředit na svoji práci ve městech a obcích, protože musejí donekonečna odpovídat na to, co dělá vláda, a co oni sami nechápou. Nejlepším řešením by proto bylo, kdyby premiér a předseda ODS Petr Fiala se svým týmem okamžitě skončili. Zvlášť poté, co na pražskou kandidátku bez debaty se členskou základnou prosadili bývalého piráta Jana Lipavského,“ cituje z Cibulkova dopisu premiérovi server iDnes.

Podle komentátora týdeníku Echo Daniela Kaisera se nebude Lipavského jméno za barvy ODS na kandidátce části voličů občanských demokratů líbit. „Ukazuje to (výběr Jana Lipavského na kandidátku za ODS, pozn. red.), v jakých vodách Petr Fiala loví. Vydal se z pofidérního prava do středu, čili doleva. Je tam kalkul, protože si v ODS myslí, že osoba pana Lipavského může oslovit tu část voličů, kterou oslovovala Markéta Pekarová Adamová,“ uvedl Kaiser nedávno na obrazovce CNN Prima News. Kromě toho ne všem občansko-demokratickým voličům se podle něho bude Lipavský líbit.

„Někteří ještě zbývající voliči ODS by to mohli brát úkorně, protože programový překryv mezi ODS a panem Lipavským se koná jen v zahraniční politice, která spočívala v kopírování americké zahraniční politiky, která tu byla donedávna,“ řekl Kaiser s tím, že Lipavského názory na EU jsou mnohem eurofilnější než v případě ODS. „Zbytková identita ODS si s Janem Lipavským nemůže rozumět,“ dodal komentátor.