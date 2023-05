Fiala před straníky chválil vládu: Průmysl v zimě nezkrachoval, lidé nemrzli, i díky naší politice

reklama

„Jsem velice rád, že dnes mohu zahájit tuto ideovou konferenci Občanské demokratické strany a všechny vás tady přivítat. Zaslechl jsem takovou pochybnost, proč vládní strana pořádá takovou akci ve chvíli, kdy je druhým rokem zodpovědná za vládu a má spoustu aktuálních problémů k řešení. Odpověď je jednoduchá: jen ten, kdo se umí dívat dostatečně daleko dopředu, ví, kam chce dojít dnes a kam bude směřovat zítra,“ poznamenal úvodem Fiala.

„My jsme se tady dnes sešli mimo jiné i proto, že již příští rok nás čekají volby do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev a Senátu. A za dva roky máme další parlamentní volby. A je bezpodmínečně nutné, aby ODS do těchto voleb šla s dobrým programem a skvělou vizí,“ dodal se slovy, že dnešní akce je vyvrcholením mnohaměsíčních příprav.

„V první řadě děkuji svým kolegům ve vládě. Zbyňku Stanjurovi, jenž se ctí a vysokou kompetencí zvládá těžkou funkci ministra financí a jenž neprávem čelil v posledních týdnech mediálním útokům jen proto, že se držel pravidel a byl tím, kdo v tichosti počítal, analyzoval a připravoval podklady pro rozhodování celé vládní koalice. Ta jeho práce je nyní vidět, ale nebylo to jednoduché období. Zbyňku, děkuji! Martinu Kupkovi za to, jak zvládá velice náročný a dříve zanedbaný resort, a ještě pomáhá kolegům s mediálním hájením řady našich ekonomických rozhodnutí. Janě Černochové, která se ukázala být skvělou ministryní obrany ve chvíli, kdy kousek od nás zuří válka. Jana do toho dává nejen veškerou energii, ale i srdce, a je to vidět. Pavlu Blažkovi za to, s jakou profesionalitou řídí Ministerstvo spravedlnosti. Zkuste na chvíli zapomenout na jeho mediální obraz, i když je to těžké, a poslechněte si zástupce justice, profesních právnických komor a odborníků, jak oceňují jeho práci. Martinu Baxovi za to, jak se elegantně a v celé šíři stará o rozvoj kultury v naší zemi. Martin ukazuje, že ODS má přirozený vztah ke kultuře a kulturnímu dědictví, a dotváří tak náš obraz strany, která rozumí nejen ekonomickým a bezpečnostním věcem,“ vyjmenoval a poděkoval i předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi.

„Děkuji i našim poslancům pod vedením Marka Bendy, bez jehož vyjednávacích schopností a zkušeností bychom nedokázali řadu věcí ve Sněmovně prosadit. Nemohu jmenovat všechny poslance, ale chtěl bych poděkovat Janu Skopečkovi nejen za jeho práci ve vedení Sněmovny, ale i za jeho schopnost vysvětlovat a hájit ekonomickou politiku ODS ve veřejných diskusích,“ zmínil Fiala a pokračoval i děkováním hejtmanům a primátorům.

„Máme různé pohledy, přístupy, zkušenosti, zájmy, dokážeme spolu v interních debatách otevřeně diskutovat, někdy se i pohádat, ale navenek vystupujeme jako jeden tým, jako společná síla, která propojuje lokální politiku s evropskou politikou. A my jsme tým. Se společnými hodnotami, cíli, s tahem na branku. Nebylo to tak vždycky. Ale naši voliči nechtějí rozpory a rozbředlou diskusi, chtějí řešení a politiky, kteří se umějí domluvit a táhnou za jeden provaz. A taková dnes ODS je a za to vám všem děkuji,“ sdělil Fiala.

„Tato vláda je první po více než deseti letech, která měla odvahu vypracovat nezbytnou důchodovou reformu a zároveň přijít s masivní rozpočtovou dietou, s ozdravným balíčkem. Obojí je nutné, aby se náš stát v dalších letech vyhnul nepřijatelným finančním nákladům, obrovskému zadlužování a následně i kolapsu. Nazvali jsme tento projekt souhrnně Česko ve formě. Protože to nejlépe vyjadřuje náš cíl. Potřebujeme mít Českou republiku v dobré kondici. Jen tak totiž může čelit tomu, co před námi stojí nyní a co před námi bude stát v blízké budoucnosti. Troufnu si říct, že kdyby tato vláda už neprosadila nic dalšího, tak jsem si jist, že její přínos je v tuto chvíli pro Českou republiku větší než působení obou socialisticko-populistických vlád, které nám předcházely. Ale slibuji vám, že to rozhodně nehrozí. Seznam toho, co máme jako vládní strana za sebou – ale i před sebou, je dostatečně dlouhý a významný,“ dodal Fiala.

„Chci připomenout naše důležité rozhodnutí, které někdy zaniká v tom přívalu událostí posledního roku. Ještě před sněmovními volbami, v rámci debat o zrušení superhrubé mzdy, jsme jako ODS slíbili, že tyto peníze, které necháme lidem, dokážeme v rozpočtu ušetřit, aniž to na někoho nějak významně dopadne. Tento slib jsme obratem splnili a ihned po nástupu do vlády jsme seškrtali výdaje rozpočtu připraveného vládou Andreje Babiše o zhruba osmdesát miliard korun. Zároveň jsme hned v prvním roce naší vlády omezili zvyšování mezd státních zaměstnanců, a pomohli tak brzdit inflaci. A také jsme snížili, a na to nezapomínejme, protože to nebylo vůbec jednoduché, počet státních úředníků o téměř tisíc osob, a dostali se tak na úroveň roku 2015. Další významný pokles státních úředníků bude výsledkem právě oznámených rozpočtových úspor,“ sdělil Fiala.

Podle jeho slov podnikatelé, které ODS dlouhodobě reprezentuje, mohou být s politikou strany spokojeni. „Zrušili jsme EET. Zvýšili jsme hranici pro platbu DPH na dva miliony korun. Nastavili jsme reálné termíny u kontrolního hlášení, aby nebyli podnikatelé šikanováni za pozdní odpovědi. Zrušili jsme silniční daň pro osobní automobily. A měníme fungování finanční správy, aby přestala na lidi a firmy, jak se říká ‚zaklekávat‘, ale aby spíše byla jejich partnerem a pomocníkem. V současné době pracujeme i na zjednodušení zákona o dani z příjmů,“ uvedl.

„S jistou nadsázkou mohu ale říct, že to nejlepší, co jsme pro naše podnikatele – a nejen pro ně, ale pro každého občana v naší zemi – dosud udělali, bylo zvládnutí energetické krize. Jistě si pamatujete, že ještě před pár měsíci, na podzim, byla nikoliv nevýznamná část české veřejnosti přesvědčena, že na jaře bude v krachu většina našeho průmyslu, obyvatelé zřejmě umrznou v nevytopených bytech a na ulicích se budou odehrávat hladové bouře. Nic takového se nestalo. Nestalo se to i díky naší politice,“ dodal Fiala.

„Ekonomické důsledky epidemie covidu. Válka v Evropě. Expanze Číny. Rozvoj nových technologií, zejména umělé inteligence. To jsou hlavní výzvy, kterým čelíme a budeme čelit. Nejen jako stát, ale i jako jednotlivci. Každý z nás. Předpokládám, že i na tyto výzvy budete dnes hledat odpovědi. Nejen pro současnost, ale zejména pro budoucnost,“ zakončil Fiala.

