Fiala s Bartošem šili na Primě do Hamáčka. To by bylo jako vzít hasičům hasicí přístroj, rozčílil se

Vicepremiér Jan Hamáček v úvodu předtočené debaty předeslal, že stále platí, že čísla nakažených jsou lepší, než očekávali. „Mezidenní nárůsty v průměru klesají, ale ještě to není signál k radikálnímu uvolňování,“ poukázal na stálé riziko spadnutí do spirály jako v Itálii či ve Španělsku.

Předseda ODS na to podotkl, že klesající čísla jsou především zásluhou občanů. „Lid nahradil vládu tam, kde nedokázala pomoct a selhala. Začali si vyrábět ochranné pomůcky,“ připomněl, s tím, že velká zásluha patří i primátorům a starostům.

Zdůraznil, že by vláda už měla řešit, jaké kroky udělá dál a jak začne rozvolňovat opatření, a která konkrétně – takové informace Fialovi zcela chybí.

K jeho slovům předseda Pirátů Ivan Bartoš doplnil, že velké selhání vlády zaznamenal právě v dodávání ochranných pomůcek do domovů pro seniory. „Byl jsem se tam osobně podívat, ta situace je tristní!“ kroutil hlavou.

„Babiš říká: Jedem na jedné lodi. Ale jsou hluší vůči návrhům opozice a vše pořád mění. Vláda by měla komunikovat, a ne jen dávat sluníčkové projevy premiéra,“ rozčílil se předseda Pirátské strany.

Že vláda ignoruje návrhy opozice, to rozezlilo i Fialu. „My jsme podpořili všechna klíčová rozhodnutí v posledních týdnech. A upozorňovali jsme na chyby, které dělá, ale pokračuje v nich dál...“ spráskl rukama.

Lidem navíc vláda prý neříká pravdu. „Lže například s ochrannými pomůckami pro lidi v první linii, Babiš říkal, že je doveze, ale nebyli toho schopni. Nyní chybí ochranné pomůcky v sociálních službách a v domovech pro seniory. Vláda musí říkat pravdu a být otevřená,“ zdůraznil.

Vzkázal vládě, že skončilo období, kdy opozice dávala vládě bianco šek: „Když dělala rozhodnutí, říkali jsme jen: Dobře, dobře, dobře. Nyní chceme slyšet, co bude dělat dál, abychom se vrátili do normálního života,“ chce slyšet Fiala konkrétní kroky, podrobně vysvětlené. „Vláda jedná chaoticky, vystavuje společnost do nejistoty,“ doplnil.

Poslanecká sněmovna bude příští týden schvalovat prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru SARS-CoV-.2 způsobujícího nemoc covid-19. Fiala je podle svých slov připraven podpořit prodloužení stavu nouze maximálně o 14 dní. „Dva týdny je dost. Chci slyšet, k čemu prodloužení bude a jak vláda využila nouzový stav doposud,“ oznámil.

Z vyjádření stranických lídrů vyplývá, že Poslanecká sněmovna návrh kabinetu zřejmě neschválí – mohla by dát přednost prodloužení stavu nouze do čtvrtku 30. dubna.

I podle Bartoše je prodloužení nouzového stavu do posledního dubna smysluplné. Vyžaduje také, aby vláda přišla s nějakou strategií. „Nemůže říct, že prostě dělá rozhodnutí ze dne na den. V otázce je zdraví a ekonomika. Mělo by zaznít, co bude minimálně do konce května, aby lidé věděli, co konkrétně mají čekat,“ uvedl.

„Lidé trpí kvůli opatřením. Podnikatelům hrozí krach jejich firem. Mají právo znát plán vlády,“ souhlasí Fiala s Bartošem, že by vláda měla začít konat systematicky a mít plán.

Hamáček je přesvědčen, že nouzový stav by měl platit od 11. dubna ještě další měsíc. „Pokud by Sněmovna stav nouze neprodloužila, nemůžeme efektivně s koronavirem bojovat. To by bylo jako vzít hasičům hasící přistroj,“ hájil ministr vnitra prodloužení nouzového režimu. Jinak počítá s tím, že na konci dubna stejně předstoupí před Sněmovnu a bude žádat další prodloužení.

Padla otázka, zda bude opozice žádat ve Sněmovně vysvětlení, proč ministr Lubomír Metnar (za ANO) v předkládací zprávě počítá s tím, že v případě neakceschopného Parlamentu by krizové rozhodování přešlo na vládu. A kdyby byla i ta nefunkční, rozhodoval by jen premiér.

„Babiš říkal, že nebude zneužívat situace k věcem, které nesouvisí s krizí, ale děje se tak opakovaně. Bůhví kolik dalších takových případů se ještě děje,“ řekl Bartoš, jenž pochybuje, že by Babiš skutečně o tomto kroku nevěděl. „Možná to mělo druhotný efekt něco zakrýt,“ přemítal.

Fiala to hodnotí buď jako „politickou hloupost“, nebo záměr a snahu zneužit kritickou situaci. „Opakovaných případů, jak využit situaci k posílení vládních představ, už tu skutečně bylo několik,“ konstatoval.

Ministr vnitra Hamáček sdělil, že to byla chyba, a v krizovém stavu se nic takového projednávat nebude. „Rozumím opozici, že ji to rozezlilo. Chyba byla na straně Ministerstva obrany. Nikdo tu nechystal státní převrat,“ uzavřel s tím, že Babiš si to s Metnarem už vyřídil.

