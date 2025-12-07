Základ na cukroví skoro za 500 Kč. A pozor. Za prodej hrozí kontrola

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Problémem však je, že některá vyhlášená místa již nasadila ceny, z nichž přechází chuť i největším milovníkům sladkého. Jak již dříve popsaly ParlamentníListy.cz, mnohde se již prodává vánoční cukroví za tisíce korun.
Cukroví v Praze vyjde v cukrárně i na 2 195 korun za kilo a přes tisícovku pak běžně lidé tyto Vánoce zaplatí i mimo metropoli. Například v Českých Budějovicích naše redakce našla cukroví za 1 130 korun. Pod tisíc se pak dá dostat jen při zvolení chudších variací.
Variace cukroví z Merhautova pekařství se prodává na internetovém supermarketu Rohlík.cz za více než 1 272 korun za kilo, Rohlíkovo cukroví od pekárny Zrno zrnko za skoro 1 800 korun za kilo a cukrárna Myšák cukroví nabízí za cenovku 1 299,90 za 500 gramů, tudíž kilo vyjde téměř na 2 600 korun.
Právě proto mnoho lidí raději věnuje čas na pečení oblíbených druhů cukroví, což obnáší mimo možnost upravit si recepty podle svého i značnou finanční úsporu. Jak velkou? To jsme se rozhodli spočítat na základě cen nejčastěji používaných surovin na pečení, získaných z tzv. scanner dat – dat z pokladen maloobchodních řetězců, která shromažďuje Český statistický úřad (ČSÚ) a následně zveřejňuje jejich průměrnou hodnotu.
Byť každý recept zajisté potřebuje jiné suroviny a ovlivnit cenu může výrazně například přidání pravé vanilky či rumu, rozhodli jsme se náš nákup poskládat z těch úplně nejvíce základních surovin na pečení – tedy kila hladké mouky, cukru krystalu, moučkového cukru, plata deseti vajec, jednoho 250gramového balení másla, litru oleje, 100 gramů kakaa, litru mléka, 100 gramů čokolády na polevu a medu, který nelze vynechat například při přípravě perníčků.
Příprava na letošní pečení nás potom při nákupu surovin letos vyšla skoro na 480 korun. Za hladkou mouku jsme nechali přes 14 Kč, za cukry pak skoro 16 Kč u krystalu a kolem 21 korun u moučky, 48 korun nás stálo plato 10 vajec, 54 Kč máslo, 43 Kč olej, 48 Kč kakao, 37 Kč čokoláda, 23 Kč mléko a kilová dóza s medem 175 Kč.
Vcelku nedávno přitom ještě šlo pořídit jednotlivé suroviny na domácí pečení mnohem levněji. Podívali jsme se, kolik bychom zaplatili za totožný nákup před čtyřmi lety a vyšlo nám, že bychom tehdy nechali u pokladny pouze 369 korun.
U cukru krystalu a mouky bychom nechali pořád podobné peníze. Mouka v říjnu 2021 stála v obchodech 12,40 Kč, cukr krystal 13 Kč a i olej vyšel jen o pár korun levněji – 39 Kč. Také med byl levnější jen zhruba o 7 % a vyšel na 164 Kč. Kde se tedy za poslední čtyři roky nasčítalo zdražení přesahující 110 korun? Problém nastává u zbytku surovin.
Vůbec nejvíce zdražilo kakao, u nějž šla cenovka z 25,20 Kč na skoro 48 Kč, a povyskočily tak jeho ceny o 90 %, či mléčná čokoláda, jejíž zdražení se rovněž blíží 90 %. Ta podražila z 19,86 Kč na 36,98 Kč.
A přestože i poslední měsíce slýcháme o stabilizaci cen vajec a másla, stále se obě tyto potraviny prodávají za peníze, které by byl před Vánoci 2021 ochoten dát někdo snad jen u řemeslných bio výrobků. Vejce se totiž před pár lety běžně prodávala ještě kolem 26,50 Kč za 10 kusů, což znamená, že podražily na současných 48 Kč o přibližně 82 %. Kilo másla stálo také 150 Kč, místo současných 216 Kč, a v roce 2021 tak stálo o 44 % méně. Právě podobně zdražilo i mléko ze skoro 16 Kč na nynějších 23 Kč a svoji roli hraje i 38% zdražení u cukru moučky. Ten je dražší asi o šest korun.
Chtěli byste prodat přebytky z pečení? Dejte pozor na úřady
Pokud přemýšlíte nad tím, že zvyšování cen vyřešíte pečením „ve velkém“ a přebytky prodáte například zájemcům na internetu, dejte si pozor na to, že něco takového může mít dohru s úřady.
ParlamentníListy.cz už dříve s dotazem na tuto možnost oslovily Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a její tiskový mluvčí Marek Bartík upozornil, že při nabízení přebytků cukroví na internetu již pro lidi platí povinnost svou činnost oznámit na inspektorát. „Zpravidla to funguje tak, že obdržíme podnět ke kontrole. V tu chvíli posuzujeme, zda jde o nabízení potravin z domácí výroby takzvaně organizovaně, to znamená pravidelně, nebo například s aktivní propagací například na internetu nebo na účtech na sociálních sítích. Poté zjišťujeme, zda je kontrolovaná osoba registrovaná. Pokud není, tak ji na tuto povinnost upozorníme,“ podotýká Bartík s tím, že v případě porušení předpisů mohou lidem hrozit pokuty od několika tisíc korun až po sta tisíce korun v případech opakujících se problémů.
Přeplněné obchoďáky o utrácení moc neřeknou
Právě zájem o domácí pečení letos na Vánoce ukáže, nakolik jsou lidé ochotni si opět připlatit za již hotové. Lidé totiž začínají šetřit na nákupu jídla a vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová podotýká, že v říjnu tržby obchodníků za prodej potravin meziročně poklesly, a to jak ve specializovaných (2,2 %), tak i v nespecializovaných prodejnách (0,1 %).
Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek míní, že letošní Vánoce nebudou v rámci útrat v obchodech nikterak extrémní. „Pozornost se nyní obrací k vánočním svátkům, které jsou pro obchodníky hlavním obdobím roku. Je evidentní, že letošní Vánoce budou pro maloobchod rekordní. Ale tento rekord rozhodně nebude v reálných číslech nijak ohromující. Oslní nepochybně e-shopy, avšak celkově bude v prosinci maloobchod možná tři procenta nad loňským výsledkem a zhruba jedno procento nad koncem roku 2019. V delším kontextu to tedy nebude žádná nákupní horečka, jak by napovídala plná parkoviště u nákupních center,“ očekává.
Také hlavní analytik ve společnosti Citfin Miroslav Novák poukazuje na to, že u potravin jsou tržby ve stálých cenách stále na úrovni roku 2015 a oproti roku 2021 zhruba o 8 % níže. „Důvodem je jednoznačně extrémní růst cen potravin v letech 2022 a 2023,“ uvádí s tím, že i v první polovině letošního roku ceny potravin meziročně rostly v průměru o 5 %.
„České domácnosti jsou v případě potravin i nadále velmi citlivé na cenu, a zatímco v případě nepotravinářského zboží lze v posledních dvou letech vidět zřetelný nárůst tržeb, prodeje potravin de facto stále stagnují,“ doplňuje.
autor: Radek Kotas