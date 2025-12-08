Mír a odchod migrantů. Zděšení nad Trumpovým dokumentem střídá jásot

Jak ParlamentníListy.cz informovaly v pátek, USA daly na papír své nové postupy a strategii pod vedením Donalda Trumpa. Krátce, hodlají mnohem více prosazovat své zájmy, mnohem méně se obětovat pro svět a přestat s „vývozem demokracie“.
Záměry USA už stihly v ČR vyvolat u některých lidí pohoršení. Například u bývalého ministra financí Ivana Pilipa.
Zásadní dokument o nové Národní bezpečnostní strategii USA. Potvrzuje to, co tvrdím už delší dobu: aliance Evropy a USA fakticky končí, USA chce mít Evropu jako kolonii rozdělenou a ovládnou nacionalistickými hnutími orientovanymi na MAGA. Rusko přestává být pro USA nepřítel. pic.twitter.com/JFfqMTNCEp— Ivan Pilip (@ivan_pilip) December 5, 2025
Nebo u politického komentátora Jiřího Pehe. „Zveřejněná zahraničně-politická doktrína USA mluví o podpoře odporu v národních státech EU proti současnému směřování EU. Neskutečné…“ prohlásil a o den později dodal: „Nová zahraničně-politická doktrína USA mluví o údajném evropském úpadku a o záměrech oslabit EU způsobem, jakým svět poučuje o své údajné nadřazenosti Rusko. Krajní pravici v Bílém domě uniká, že s výjimkou vojenské síly a technologických inovací jsou v úpadku především USA.“
„Koukám do té Trumpovy bezpečnostní strategie a směrem k Evropě je tam zhruba: Radši nepočítejte s tím, že bysme vás bránili, ale na druhou stranu se můžete spolehnout, že vám budeme kecat do politiky,“ hodnotil dokument další komentátor, Petr Honzejk z HN.
„Pokud bychom měli vzít novou Národně bezpečnostní strategii USA za slovo, jsou Spojené státy pro Evropu bezpečnostní hrozbou. Naštěstí jako vždy s Trumpem může všechno být jinak a tenhle nekoherentní, amatérský a špatně napsaný canc bude jen smutný dokument doby,“ reagoval politolog Tomáš Klvaňa.
Přidal se také sázkař Michal Sirový. „Borci z USA chtějí v Evropě regulérně podporovat strany jako AfD, Reform, Rassemblement national, Orbána a jejich politiky, teď si to dokonce dali na papír, ale hlavním problémem byla nezkušená Kamala. Dnes a denně se ukazuje, jaký je Trump a jeho parta pro Evropu průser – a vcelku snadno predikovatelný. Že Trumpa podporovali místní fanoušci AfD, Le Penové a Orbána je pochopitelné, ale ta podpora od nemála demokratů se každý den ukazuje jako šílenost,“ mínil.
„Je zajímavé sledovat, jak si v kritice Evropy notuje americká administrativa, Rusové, Musk a evropské páté kolony. Chápu, že se jim nelíbí liberální demokracie. Ale lepší systém vládnutí jsme nevymysleli. Část Američanů a Evropanů to zapomněla, tak je třeba to připomínat!“
Naopak expert na mezinárodní vztahy Motoristů Jan Zahradil míní, že se jedná o studenou sprchu pro Evropu. „A nejen pokud jde o Rusko/Ukrajinu, ale i pokud jde o řešení migrace, klimatickou politiku, boj s dezinfo atd. Protiklad vůči tomu, co razí establishment EU a s ním i končící česká vláda,“ dodal.
Strategii také vítá místopředseda SPD Radim Fiala. A reagoval na Sirového výrok o liberální demokracii: „S demokracií a liberální demokracií se to má podobně jako s demokracií a lidovou demokracií dříve. Jde o obalovací masku pro omezování klasické demokracie a nahrazování vůle voličů ideologickým diktátem ve prospěch samozvaných elit.“
A vyzval: „EU je součástí sítě nadnárodních institucí tzv. globálního vládnutí, které se nadřazuje nad národní státy a vzdaluje se demokratické kontrole. Uvědomme si tyto nebezpečné tendence a navraťme se k principům, které respektují skutečnou svobodu a zodpovědnost: vládu většiny, politickou soutěž, suverenitu národního státu.“
Ani místopředsedovi ANO Radku Vondráčkovi není tato strategie trnem v oku. „Nová Národní bezpečnostní strategie USA opravdu není důvodem k planému moralizujícímu rozhořčení. Klíčové je, že spojeneckým USA na Evropě záleží a není jim lhostejný osud našeho kontinentu. Popisuje řadu krizových jevů, před kterými bychom neměli zavírat oči. A pro střední Evropu je potěšující, že jí USA věnují zvýšenou pozornost,“ zhodnotil ji.
Pro ParlamentníListy.cz se k nové bezpečnostní strategii vyjádřil i německý europoslanec z AfD Petr Bystroň, který ji vítá. „USA nás vyzývají, abychom se vrátili k hodnotám, které udělaly Evropu a Ameriku velkými: demokracii, svobodu slova a respekt k soukromému vlastnictví,“ říká.
V strategii je Evropa popsána jako „ekonomicky a lidskoprávně krizový kontinent“, který je ohrožen politikou EU: migračními toky, které podněcují konflikty; cenzurou svobodného projevu; potlačováním vlastenecké opozice; klesající porodností a ztrátou národních identit. USA zdůrazňují svou vůli spolupracovat s spojenci proti Číně a podporovat silnou, suverénní Evropu. „Rostoucí vliv vlasteneckých evropských stran, jako je AfD, dává důvod k velkému optimismu,“ uvádí se v dokumentu.
Bystroň na to reaguje: „To je přímé uznání naší práce. AfD vždy bojovala za suverenitu, remigraci a mír – přesně ty priority, které Trump nyní prosazuje.“ Požaduje okamžitou změnu kurzu: „Německá a evropská politika musí využít strategii USA k obnově transatlantických vztahů. Místo cenzury a masové migrace potřebujeme svobodu slova, remigraci a mír.“ Právě dnes přitom Bystroň odletěl do Washingtonu.
AfD se s administrativou Donalda Trumpa a osobnostmi okolo ní sbližuje již delší dobu. Velké pobouření vyvolalo například to, když miliardář a provozovatel sítě X Elon Musk vedl rozhovor s šéfkou AfD, Alicí Weidelovou a pogratuloval jí k volebnímu výsledku. Stejně tak viceprezident J. D. Vance vzbudil nevoli svou kritikou svobody slova v Evropě na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Tam se také setkal s předsedkyní AfD Weidelovou.
