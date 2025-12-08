Mír a odchod migrantů. Zděšení nad Trumpovým dokumentem střídá jásot

08.12.2025 11:11 | Komentář

Nová bezpečnostní strategie USA, která kodifikuje jejich přístup ke světu a i k Evropě, se v Česku od komentátorů nedočkala příliš vlídného přijetí. Politici stran budoucí vlády se k ní ale vůbec nestaví odmítavě. Stejně tak europoslanec AfD Petr Bystroň, který se vyjádřil pro ParlamentníListy.cz a dnes odjel do Washingtonu.

Mír a odchod migrantů. Zděšení nad Trumpovým dokumentem střídá jásot
Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

Jak ParlamentníListy.cz informovaly v pátek, USA daly na papír své nové postupy a strategii pod vedením Donalda Trumpa. Krátce, hodlají mnohem více prosazovat své zájmy, mnohem méně se obětovat pro svět a přestat s „vývozem demokracie“.

Psali jsme:

Záměry USA už stihly v ČR vyvolat u některých lidí pohoršení. Například u bývalého ministra financí Ivana Pilipa.

Nebo u politického komentátora Jiřího Pehe. „Zveřejněná zahraničně-politická doktrína USA mluví o podpoře odporu v národních státech EU proti současnému směřování EU. Neskutečné…“ prohlásil a o den později dodal: „Nová zahraničně-politická doktrína USA mluví o údajném evropském úpadku a o záměrech oslabit EU způsobem, jakým svět poučuje o své údajné nadřazenosti Rusko. Krajní pravici v Bílém domě uniká, že s výjimkou vojenské síly a technologických inovací jsou v úpadku především USA.“

„Koukám do té Trumpovy bezpečnostní strategie a směrem k Evropě je tam zhruba: Radši nepočítejte s tím, že bysme vás bránili, ale na druhou stranu se můžete spolehnout, že vám budeme kecat do politiky,“ hodnotil dokument další komentátor, Petr Honzejk z HN.

„Pokud bychom měli vzít novou Národně bezpečnostní strategii USA za slovo, jsou Spojené státy pro Evropu bezpečnostní hrozbou. Naštěstí jako vždy s Trumpem může všechno být jinak a tenhle nekoherentní, amatérský a špatně napsaný canc bude jen smutný dokument doby,“ reagoval politolog Tomáš Klvaňa.

Přidal se také sázkař Michal Sirový. „Borci z USA chtějí v Evropě regulérně podporovat strany jako AfD, Reform, Rassemblement national, Orbána a jejich politiky, teď si to dokonce dali na papír, ale hlavním problémem byla nezkušená Kamala. Dnes a denně se ukazuje, jaký je Trump a jeho parta pro Evropu průser – a vcelku snadno predikovatelný. Že Trumpa podporovali místní fanoušci AfD, Le Penové a Orbána je pochopitelné, ale ta podpora od nemála demokratů se každý den ukazuje jako šílenost,“ mínil.

„Je zajímavé sledovat, jak si v kritice Evropy notuje americká administrativa, Rusové, Musk a evropské páté kolony. Chápu, že se jim nelíbí liberální demokracie. Ale lepší systém vládnutí jsme nevymysleli. Část Američanů a Evropanů to zapomněla, tak je třeba to připomínat!“

Fotogalerie: - Okamura na Slovensku

Tomio Okamura
Tomio Okamura v Bratislavě
Tomio Okamura na návštěvě Slovenska
Delegace v čele s Tomiem Okamurou na návštěvě u sl...
Společná tisková konference Tomia Okamury a Richar...
Tomio Okamura a Peter Pellegrini

Naopak expert na mezinárodní vztahy Motoristů Jan Zahradil míní, že se jedná o studenou sprchu pro Evropu. „A nejen pokud jde o Rusko/Ukrajinu, ale i pokud jde o řešení migrace, klimatickou politiku, boj s dezinfo atd. Protiklad vůči tomu, co razí establishment EU a s ním i končící česká vláda,“ dodal.

Strategii také vítá místopředseda SPD Radim Fiala. A reagoval na Sirového výrok o liberální demokracii: „S demokracií a liberální demokracií se to má podobně jako s demokracií a lidovou demokracií dříve. Jde o obalovací masku pro omezování klasické demokracie a nahrazování vůle voličů ideologickým diktátem ve prospěch samozvaných elit.“

A vyzval: „EU je součástí sítě nadnárodních institucí tzv. globálního vládnutí, které se nadřazuje nad národní státy a vzdaluje se demokratické kontrole. Uvědomme si tyto nebezpečné tendence a navraťme se k principům, které respektují skutečnou svobodu a zodpovědnost: vládu většiny, politickou soutěž, suverenitu národního státu.“

Ani místopředsedovi ANO Radku Vondráčkovi není tato strategie trnem v oku. „Nová Národní bezpečnostní strategie USA opravdu není důvodem k planému moralizujícímu rozhořčení. Klíčové je, že spojeneckým USA na Evropě záleží a není jim lhostejný osud našeho kontinentu. Popisuje řadu krizových jevů, před kterými bychom neměli zavírat oči. A pro střední Evropu je potěšující, že jí USA věnují zvýšenou pozornost,“ zhodnotil ji.

Pro ParlamentníListy.cz se k nové bezpečnostní strategii vyjádřil i německý europoslanec z AfD Petr Bystroň, který ji vítá. „USA nás vyzývají, abychom se vrátili k hodnotám, které udělaly Evropu a Ameriku velkými: demokracii, svobodu slova a respekt k soukromému vlastnictví,“ říká.

V strategii je Evropa popsána jako „ekonomicky a lidskoprávně krizový kontinent“, který je ohrožen politikou EU: migračními toky, které podněcují konflikty; cenzurou svobodného projevu; potlačováním vlastenecké opozice; klesající porodností a ztrátou národních identit. USA zdůrazňují svou vůli spolupracovat s spojenci proti Číně a podporovat silnou, suverénní Evropu. „Rostoucí vliv vlasteneckých evropských stran, jako je AfD, dává důvod k velkému optimismu,“ uvádí se v dokumentu.

Bystroň na to reaguje: „To je přímé uznání naší práce. AfD vždy bojovala za suverenitu, remigraci a mír – přesně ty priority, které Trump nyní prosazuje.“ Požaduje okamžitou změnu kurzu: „Německá a evropská politika musí využít strategii USA k obnově transatlantických vztahů. Místo cenzury a masové migrace potřebujeme svobodu slova, remigraci a mír.“ Právě dnes přitom Bystroň odletěl do Washingtonu.

AfD se s administrativou Donalda Trumpa a osobnostmi okolo ní sbližuje již delší dobu. Velké pobouření vyvolalo například to, když miliardář a provozovatel sítě X Elon Musk vedl rozhovor s šéfkou AfD, Alicí Weidelovou a pogratuloval jí k volebnímu výsledku. Stejně tak viceprezident J. D. Vance vzbudil nevoli svou kritikou svobody slova v Evropě na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Tam se také setkal s předsedkyní AfD Weidelovou.

Psali jsme:

Zapláčete, za kolik vyrábíme elektřinu. „Zločin Fialovy vlády“
Pryč s poplatky ČT. Průzkum, který mnohé nepotěšil
Katastrofa na desítky let. Tajemství „půjčky“ Ukrajině
Zelenskyj na roztrhání. Dnes má jednat v Londýně

 

Zdroje:

https://t.co/fR7w4ppdjL

https://t.co/JFfqMTNCEp

https://t.co/qWQE3vdQum

https://t.co/v7M7jzrsiG

https://t.co/yxJO4n1j6T

https://twitter.com/ivan_pilip/status/1996867202616906209?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JiriPehe/status/1996978033878589836?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JiriPehe/status/1997204408690790667?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PetrHonzejk/status/1997364600098967954?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RadimFialacz/status/1997345890202218851?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RadimFialacz/status/1997940465916625225?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sssirda/status/1996967058517504493?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sssirda/status/1997789762371911931?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Tomas0912/status/1997257382368555071?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vondraaczech/status/1997917741462732806?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZahradilJan/status/1996976599351116209?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bbc.com/news/articles/cr7errxp5jmo

https://www.cbc.ca/news/world/jd-vance-germany-far-right-party-visit-1.7460060

https://www.theguardian.com/world/2025/feb/24/elon-musk-congratulates-afd-alice-weidel-germany-election

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Honzejk , Klvaňa , Pehe , USA , Zahradil , Vondráček , Trump , Bystroň , bezpečnostní strategie

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Nová bezpečnostní strategie USA je kvalitní. Souhlasíte?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Šebesta

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Jak přesně plánujete řešit financování ubytovaní v domovech pro seniory?

Je nebo není pravda, že by si to museli hradit ze svého i třeba za cenu toho, že by museli rozprodat svůj majetek? A pokud ano, co by se stalo, kdyby třeba svůj byt či dům darovali někomu v rodině, což je podle mě správné a dost to řeší i problém s bydlením? Nevytloukáte klín klínem?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum

Diskuse obsahuje 26 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mír a odchod migrantů. Zděšení nad Trumpovým dokumentem střídá jásot

11:11 Mír a odchod migrantů. Zděšení nad Trumpovým dokumentem střídá jásot

Nová bezpečnostní strategie USA, která kodifikuje jejich přístup ke světu a i k Evropě, se v Česku o…