Kubovo Super Česko: Zachrání Babiše, nebo ho zničí?

Když hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba oznámil vznik nové politické strany Super Česko, mnozí jen mávli rukou.
Další pokus vyzobnout nespokojené voliče, další iniciativní projekt, který buď shoří, nebo se v nejlepším případě stane okrajovým ornamentem české politiky. Jenže pak přišel elitní psavec Bohumil Pečinka s tezí, že právě tahle strana by mohla být optimální náhrada za dvě problematické opory Babišova potenciálního vládnutí – SPD a Motoristy.
A rázem mnozí zbystřili.
Hnutí ANO stále dominuje průzkumům, ale zároveň si uvědomuje, že otevřená koalice s SPD a Motoristy by byla politicky toxická. V tuzemsku i v Evropě. Tomio Okamura je pro mnoho umírněných voličů nepřijatelný a Filip Turek má svoje limity – a to i ve straně, která jinak nemá problém s extravagantními figurami.
Babiš proto nutně potřebuje partnera, který splní tři kritéria:
Nebude úplně extrémní, bude přijatelný pro část středových voličů, a zároveň mu přinese vlastní voličskou energii.
Nejen podle Pečinky by ten partner mohl být právě Martin Kuba.
Proč by to mohlo fungovat?
Hejtman Kuba umí oslovit obě skupiny najednou. Má image pragmatika, nikoliv fanatika. Dokáže mluvit k voličům středu, ale zároveň má cit pro témata, která hýbou „antipražským“ sentimentem – byrokracie, drahota, pocit neefektivity státu. To je přesně to, co kdysi táhlo k ANO – a co dnes ANO už nedokáže nabídnout všem.
Silný regionální základ. Jihočeský kraj pod Kubou nevypadá jako katastrofa. Naopak – Kuba působí jako někdo, kdo umí řídit. To se počítá v době, kdy většina politiků budí dojem, že umějí hlavně točit podcasty a rozsvěcet vánoční stromky.
Kuba je v principu přijatelná tvář pro Evropu. Kuba není toxická figura ani pro evropské partnery. A to je pro Babiše zásadní, pokud nechce po volbách skončit v izolaci, kterou by mu spoluutvářely právě extrémnější strany jako SPD.
Ale teď k tomu podstatnému – může Kuba uspět?
Upřímně: ano, ale bude to bolet. Co hraje proti němu?
Trh politický je v ČR přeplněný. Nespokojené voliče chce dnes úplně každý – od Motoristů přes PRO a SPD, strany okolo exStačilo! až po různé „anti-green-deal“ projekty.
Značka ODS. Kuba je s ní stále spojen a část voličů ho může brát jako „modrého zloděje v převleku“.
Babišova dominance. ANO vysává opozici i střed. Kuba tak musí někoho přesvědčit, aby od Babiše přešel k někomu jinému, a to je v českých poměrech problém.
Politický střed je prázdný. Vládní koalice se vyčerpala, ale zároveň není nikdo, kdo by nabídl umírněnou, provozní, neideologickou alternativu.
Unaveni z chaosu. Lidé už nechtějí křičet. Chtějí, aby někdo prostě řídil stát jako kraj – bez cirkusů. Dobrý timing. Voliči se zklamali z Motoristů rychleji, než jejich předseda stihl natankovat. SPD stagnuje. A hlavně ANO hledá či spíše bude hledat partnera, který nebude ostudou. Kuba tedy přichází v momentě, kdy je poptávka po něčem „novém a seriózním“ silnější než kdykoli od roku 2013.
Stane se Super Česko Babišovou záchranou?
Může se stát.
Pokud překročí pět nebo raději sedm procent, může být z Babišovy perspektivy ideální volbou: Neprovokuje, má výrazné regionální ukotvení (brzy nejenom v Jihočeském pikadorovém kraji), Kuba nepřitáhne sankce z Bruselu (ač si o nich můžeme myslet cokoliv), a Kuba zároveň neodradí středové voliče.
Scénář, v němž ANO vládne s Kubou a možná ještě s jednou menší stranou, je politicky mnohem realističtější než vláda s Okamurou, Turkem anebo Rajchlem.
Super Česko má šanci – ne proto, že by bylo tak moc „super“, ale proto, že současná nabídka politických subjektů je prostě zoufale slabá.
V zemi, kde polovinu politiků nikdo nebere vážně a druhá polovina se bere vážně až moc, může být pragmatický hejtman z jihu opravdu tím, kdo Babišovi pomůže složit „slušnější“ vládu.
A pokud něco rozhodne jeho úspěch, pak to nebude ideologie.
Bude to jednoduchá otázka: působí Kuba jako člověk, kterému bych svěřil stát, když už ho musím někomu svěřit?
Uvidíme, kolik lidí si na ni odpoví „ANO“.
autor: Petr Kolman