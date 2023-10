Fiala se chlubil, hodně toho ale zamlčel. A teď je to venku

reklama

„Snažíme se věnovat hodně energie podnikatelským misím a budovat značku Česka coby spolehlivého partnera, s nímž se vyplatí jednat a obchodovat. A máme dobré výsledky. Například nedávný tendr na tři desítky vlaků do Uzbekistánu, který připadl Škodě Group, dopadl úspěšně právě díky osobnímu nasazení vlády a úspěšné ekonomické diplomacii,“ hovořil na konferenci Fiala taktéž o kontraktu, prostřednictvím nějž výrobce vozidel pro veřejnou dopravu Škoda Group dodá do Uzbekistánu 30 elektrických vlaků za 320 milionů eur (téměř za 7,9 miliardy Kč).



Ekonomka Hana Lipovská však na tyto premiérova slova pro „Aby bylo jasno“ poznačila, co se o kontraktu píše v samotném Uzbekistánu: „To, o čem se už u nás nemluví, je, za jakých podmínek to bude. Takhle velká zakázka bude totiž financována českými bankami, které poskytnou Uzbekistánu za řadu let poměrně výhodný úvěr, a garantovat to bude opět česká agentura EGAP.“

„Jinými slovy – pan premiér jako velký úspěch své vlády, kvůli kterému ho, jak sám předpokládá, občané České republiky znovu zvolí na druhé funkční období, představuje, že firma patřící nejbohatší Češce udělá svůj soukromý byznys se 129. nejvyspělejším státem světa… Tento byznys budou financovat české banky za výhodný úvěr a garantuje to český stát. Takhle vypadá podle premiéra to lepší Česko, o kterém hovořil v Karlových Varech,“ řekla.



Fiala na konferenci mimo tendru zdůrazňoval, že „musíme naslouchat IT firmám a vytvářet pro ně optimální podmínky“. „Máme být na co hrdi, v Česku vznikly špičkové společnosti, jako je Avast nebo Kiwi. Chceme, aby se český IT sektor dále rozvíjel, aby třeba naplno využil nástupu umělé inteligence,“ zaznělo.



Lipovská ke druhé jmenované „špičkové“ společnosti Kiwi doplnila, že je dobré zmínit také podnikatele a investora do Kiwi.com Jiřího Hlavenky, který je v současné době radní Jihomoravského kraje za Piráty a v minulosti tento miliardář například podpořil i kampaň neúspěšné prezidentské kandidátky Danuše Nerudové.

Kromě premiérových slov si ekonomka povšimla také vysoké nedůvěry českých občanů k ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS), jemuž dle šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) již nedůvěřuje až 66 procent lidí a důvěru v něj má pouze 11 procent občanů.



Připomenul, že se nedůvěra ve Stanjuru už tak dostala až na úroveň exprezidenta Miloše Zemana, kterému na konci roku 2021 nedůvěřoval stejný počet občanů.



To však není to nejhorší. Ve vládě má být mnoho ministrů, o nichž lidé v Česku častokrát ani nevědí. „Ministr pro evropské záležitosti, který sám sebe nazývá eurohujerem, Martin Dvořák (STAN) je neznámým ministrem pro 64 procent občanů. Pan ministr pro legislativu Michal Šalamoun (za Piráty) je neznámý pro dvě třetiny občanů a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) pro 58 procent. Toto jsou ti tři noví ministři, tři nové portfeje, které platíme… Obešli bychom se bez nich, ale na druhou stranu jsou natolik bezvýznamné, že je asi jedno, že jsou neznámé,“ komentovala Lipovská s tím, že mnohem horší je, že až 60 procent dotazovaných neví o ministru školství Mikuláši Bekovi (za STAN).

