Fiala se chválil za rozpočet. Hned „facka“ od Kalouska. Další i od voliče ODS

"Rozpočet na rok 2025 je hotový. Nebylo to jednoduché, vůbec to nebylo jednoduché, ale s výsledkem jsem spokojený. Zaprvé: Investujeme do budoucnosti. Nejlépe to uvidíte na rozvoji silnic a dálnic. Zadruhé: Investujeme do výzkumu a inovací, celkově bereme vzdělání jako prioritu. Do školství půjde o 16 miliard korun více než letos a celkově od nástupu naší vlády jsme peníze na školství navýšili téměř o 50 miliard korun. Zatřetí: Naší prioritou je bezpečnost, takže v roce 2025 vydáme na financování obranných výdajů dvě procenta HDP," poznamenal ve videu na sociální síti Fiala.

"Začtvrté, v příštím roce přidáme dvacet miliard korun na platy těch, kteří pracují pro stát, ať už jsou to třeba policisté, pracovníci v kultuře, nebo třeba v sociálních službách. A za páté: Při tom všem deficit veřejných financí k HDP, tedy jedno z klíčových maastrichtských kritérií, klesne až ke 2 procentům, a to je hluboko pod těch více než pět procent, které jsme přebírali od vlády Andreje Babiše," dodal Fiala.

"Plníme, co jsme slíbili. Nepůjčujeme si peníze na provoz, ale půjčujeme si, abychom investovali do buduocnosti. Děláme, co je třeba," zakončil.

"První komentář k návrhu st. rozpočtu na rok 2025: 1) Vládní výdaje rostou o 126 mld. Při této příležitosti zdravím všechny politiky z ODS, kteří se ještě letos na jaře bili v prsa, že “naše vláda zlomila trend růstu vládních výdajů”. Buď já nerozumím slovu “trend”, nebo oni zase nemluvili pravdu. 2) Příjmy jsou plánovány vyšší o 146 mld, takže deficit nám na papíře vychází kosmeticky nižší o 22 mld. Jsou v nich ale započítány příjmy z WFT, což je v r. 2025 čistá zlodějna. Závěr: Účetní zoufalství lidí, kteří vůbec netuší, jaké systémové změny by měli do fiskální politiky promítat," zkonstatoval k návrhu státního rozpočtu někdejší ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Vážně zadlužíte ČR o dalšího čtvrt bilionu? Přeji vám co nejméně voličů u voleb... Pěkný den," napsala Fialovi další uživatelka sociální sítě.

"Štíhlý efektivní stát? Všichni vidíme, že byly to jen prázdné kecy. Fiala má přeci v šuplíku 190 způsobů řešení. A nebo o 300 miliard více do dálnic bez zvyšování daní.... tak ten byl taky dobrej," dodal další uživatel.

"Kdy začnete snižovat počet státních zaměstnanců, zeštíhlovat stát a ořezávat mandatorní výdaje?" ptal se Fialy i další diskutující.

"Jsem váš volič, ale nesouhlasím s plánováním tak brutálního schodku. Když na to nemáme, tak nemůžeme takhle rozhazovat na dluh. Dopadneme jak Řecko," doplnil další.

