Fiala si nepomohl. Jádro je s novou EU v ohrožení

Do poloviny září mohli Češi doufat, že v Evropské komisi dostanou silné portfolio. A pak přišla staronová předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a rozhodla jinak. Končící ministr průmyslu Jozef Síkela nedostal ani silné ekonomické portfolio, ani energetickou oblast. Stal se komisařem pro udržování zahraničních vztahů EU.

server Seznam Zprávy. Daněk působí jako zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum. Ale pokud Síkela ukáže ostré lokty, může mít v Evropské komisi vliv, protože i Síkela bude promlouvat do vztahů s Čínou a bude promlouvat i do získávání strategických surovin.

Naproti tomu Španělka Teresa Ribera a s ní celá španělská vláda může být spokojená. Socialistická politička, která se po celou svou politickou dráhu věnuje ochraně klimatu, je velkou kritičkou jaderné energie. Server Politico napsal, že Ribera je připravena stát se šéfkou EU pro hospodářskou soutěž, architektkou klimatické neutrality a ekonomickou transformátorkou v jedné osobě.

„Jedná se zřejmě o nejmocnější post, jaký kdy byl v rámci výkonné moci EU vytvořen: Je to pozice, která v sobě spojuje práci šéfa pro hospodářskou soutěž, architekta klimatické neutrality a tvůrce ekonomických změn,“ uvedl server Politico s tím, že Ribera čelila kritice jak ze strany pravicové Evropské lidové strany, tak ze strany francouzské vlády, ale i ze strany kapitánů průmyslu.

A Teresa Ribera už se těší, jak zrealizuje evropský zelený sen. „Je to skvělá příležitost pokračovat v budování evropského snu,“ Její titul „výkonná viceprezidentka“ pro „čistý, spravedlivý a konkurenceschopný přechod“ naznačuje rozsah její působnosti.

Vysoce postavený úředník komise uvedl, že von der Leyenová vybrala Riberu s ohledem na blížící se klimatické cíle EU do roku 2030. Blok je v současné době neplní, což ohrožuje jeho cíl nulové čisté spotřeby do roku 2050. Ribera to má změnit.

„Teresa Ribera má vzácnou schopnost zprostředkovat obtížné dohody: o spravedlivém přechodu se španělskými uhelnými pracovníky a o postupném vyřazení fosilních paliv s hlavními petrolejáři. Tyto schopnosti bude v Bruselu potřebovat,“ uvedla Linda Kalcherová, výkonná ředitelka think tanku Strategic Perspectives. Díky těmto úspěchům získala Ribera naprostou důvěru španělského vůdce Pedra Sáncheze, který ji jmenoval místopředsedkyní vlády a pověřil ji vedením hospodářské obnovy země po pandemii.

Krotiti by ji měl např. Nizozemec Hoekstra, který bude mít na starosti přímo životní prostředí. Tento muž má podle serveru Politico k Leyenové blízko a měl by Riberu opravdu pohlídat. Von der Leyenová rovněž nabídla významnou roli v oblasti průmyslové strategie francouzskému ministru zahraničí Stéphanu Séjournemu, blízkému spojenci francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Ribera se staví rezervovaně i k jaderné energii. Je přesvědčena, že ve Španělsku svítí intenzivně slunce tolik dní, že je to mnohem levnější zdroj energie než jádro.

Kromě toho chce von der Leyenová, aby Ribera vedla práci na přípravě zákona o „čisté průmyslové dohodě“, který by podpořil technologie šetrné ke klimatu, zakotvil do zákona cíl snížit emise do roku 2040 o 90 %. Současně bude Ribera mít na starosti i boj proti energetické chudobě.

Server Euronews k tématu doplnil, že Španělé získali v nové komisi přímo „mega portfolio“.

„A co víc, Ribera byla pověřena politikou hospodářské soutěže jako nástupce Margrethe Vestagerové. Hospodářská soutěž je jednou z největších cen v Bruselu, protože smlouvy dávají komisi výhradní pravomoc rozhodovat o fúzích, státní podpoře a antimonopolních zákonech,“ upozornil server Euronews.

Podle Euronews může být spokojen i slovenský premiér Robert Fico, častý kritik EU. Slovenský kandidát na eurokomisaře, bruselský veterán, který si prošel řadou funkcí, si ponechává interinstitucionální vztahy a transparentnost a nečekaně se stává komisařem pro obchod a ekonomickou bezpečnost, což je titul, který ukazuje, jak úzce jsou ve 21. století propojeny otázky obchodu a bezpečnosti. Od Šefčoviče jako takového se bude očekávat, že na jedné straně podepíše dohody o volném obchodu se spolehlivými zeměmi a na druhé straně se postaví nekalým praktikám Číny.

Hlavními poraženými jsou podle Euronews Maďarsko a Malta. Viktor Orbán pro svého kandidáta do komise vyfasoval post ochrany zdraví zvířat a na Maltu zbyla péče o evropský sport a kulturu.

