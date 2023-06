Fiala tepal Morawieckého a Orbána. Z ČR už se za českého premiéra nese omluva

reklama

Anketa Jste pro to, aby homosexuální páry směly adoptovat děti? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8644 lidí



Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho polský kolega Mateusz Morawiecki poukazovali například na princip „povinné solidarity“ prostřednictvím níž se zavádí povinnost pomáhat zemím přetíženým velkým počtem žadatelů o azyl. Všechny státy Evropské unie tak budou muset v budoucnu – v případě přijetí aktuální podoby migrační dohody, o níž se bude vyjednávat v Europarlamentu – přistoupit na přerozdělení migrantů anebo se budou muset z této povinnosti „vyplatit“ skrze finanční či materiální podporu.



„Naším plánem je Evropa bezpečných hranic – bezpečnost a veřejný pořádek – to jsou hodnoty, od kterých vše ostatní začíná!“ vyjádřil se Mateusz Morawiecki a sdílel, jak odlišně aktuálně vypadá situace v polských a francouzských městech.

Nasz plan to Europa Bezpiecznych Granic - bezpieczeństwo i porządek publiczny - to są wartości, od których wszystko inne się zaczyna! pic.twitter.com/9anvfDU11d — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 30, 2023

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je takováto dohoda „v zájmu České republiky“. „Jednotlivé články jsou plně v zájmu České republiky. Jejich cílem je řešit vnější dimenzi migrace – lepší ochranu vnější hranice, silnější boj s převaděči nebo zrychlení návratu uprchlíků do zemí mimo EU. A co je důležité, v prohlášení se uznává úsilí ČR a dalších států, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků,“ tvrdil podle České televize český premiér po schůzce.



S kritikou se pustil přímo i do polského a maďarské premiéra. Postup Morawieckého a Orbána v této otázce prý není něco, na čem by se s oběma lídry dokázal shodnout. „Dovedu si ho vysvětlit jenom vnitropolitickými věcmi. Jak se v řadě věcí dokážeme shodnout, toto není postoj, který by byl v zájmu Česka, a já ho nemohu sdílet,“ pronesl český ministerský předseda.



Podle ČTK měl Fiala říci, že mu předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová přislíbila, že se unijní exekutiva bude zabývat i návrhy dalších možností, jak omezit počet žadatelů o azyl v EU. Česko dle premiéra spolu například s Rakouskem patří do skupiny zemí vedené Dánskem, která navrhuje vyřizovat azylové žádosti mimo území EU či navracet neúspěšné žadatele do tranzitních zemí.



Fiala dle Českého rozhlasu zmínil, že Polsko a Maďarsko „v tuto chvíli prakticky jakýkoliv text, který by zmiňoval migraci“ blokují, což prý „nepovažuje za šťastné“. Ti, kdo říkají, že česká vláda má v této věci spolupracovat s uvedenými dvěma zeměmi, podle Fialy „opravdu nevědí, o čem mluví“.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Mně se podařilo dostat do těch závěrů přímo zmínky o tom, že je potřeba podporovat finančně země, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. Ale Polsko a Maďarsko blokují celý ten text. Takže fakticky blokují finanční prostředky pro ukrajinské uprchlíky, které bychom mohli dostat,“ vadilo mu.



Expremiér Andrej Babiš (ANO) se naopak postavil za polsko-maďarský přístup k migraci. „Historický okamžik. Polský premiér hájí české zájmy, zatímco ten český je zrazuje,“ okomentoval šéf nejsilnějšího opozičního hnutí rozdílný pohled polského a českého premiéra.

Historický okamžik. Polský premiér hájí české zájmy, zatímco ten český je zrazuje. https://t.co/rxMOjRZm1K — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 30, 2023

Dle premiéra Fialy Babiš „vůbec nerozumí procesům, které se v Evropě odehrávají“. „Tomu, kde se rozhoduje, jak se rozhoduje. Není schopen vytvářet koalice. A proto také jsou jeho výsledky tak tristní, jak jsou,“ řekl Fiala.

Následně se pustil i do blízkosti expremiéra a maďarského lídra. „Druhá věc, kterou vidím zcela jasně, je zahraničně-politická – a řekl bych až mentální – závislost Andreje Babiše na Viktoru Orbánovi. A to je smutné. Viktor Orbán tady hájí zájmy Maďarska. A to já respektuji, byť se mi to nelíbí, ten způsob. Ale respektuji to, má na to právo. Ale nejsou to zájmy České republiky. Andrej Babiš i ve své politice ukazoval, že je zcela závislý na Viktoru Orbánovi, ale znova opakuji: To, co hájí Viktor Orbán, jsou zájmy Maďarska, ne České republiky. Já hájím zájmy České republiky, a proto nemohu blokovat rozhodnutí, která jsou ve prospěch České republiky,“ zaznělo.



Následně znovu zopakoval, že Babiš „hájí zájmy Viktora Orbána a Maďarska“. „A to dnes znamená, že stojí proti zájmům České republiky. Tak jednoduché to je,“ zakončil Fialy a klepnul rukou o stůl.



„Skvěle,“ ocenila Fialu za tato slova europoslankyně ODS Veronika Vrecionová.

„Andrej Babiš hají zájmy Maďarska a Viktora Orbána.“ @P_Fiala skvěle! ???? pic.twitter.com/7wU4D9i5JR — Veronika Vrecionová (@vrecionova) June 30, 2023

Naopak komentátor Martin Chmela premiéra příliš za to, že se pustil do Polska a Maďarska, nepochválil. „To se nedá slušně komentovat. Moc se Polákům a Maďarům za Fialu omlouvám,“ sdílel.

To se nedá slušně komentovat. Moc se Polákům a Maďarům za Fialu omlouvám. https://t.co/9t4oM3flgq — Martin Chmela (@chmelamar) June 30, 2023

K migrační reformě se nedávno vyjádřil také ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Část obyvatel Česka podle něj není schopna rozlišovat mezi islámem a radikálním islamismem. „Spíš než rasismus je to trochu xenofobie. My Češi jsme rádi v tom našem smrádku a teploučku. Tady se všichni známe. A všechno cizí je nám podezřelé,“ mínil ve svém komentáři pro Český rozhlas.



Premiér Fiala dle něj v Bruselu „hájí české zájmy“ a „snaží se pro Česko vyjednat ty nejlepší podmínky“. „Máme za sebou úspěšné předsednictví, máme respekt ostatních, proto se mu do závěrů jednání podařilo prosadit, že by Česko mělo obdržet další finanční podporu z rozpočtu EU kvůli péči o uprchlíky z Ukrajiny. Státy, které se snaží dohodu zablokovat, jen křičí a nejsou konstruktivní, podobně jako dřív Babišova vláda, nevyjednají v EU nic. Teď dokonce blokují přijetí těchto závěrů, které jsou pro Česko výhodné. Jednají tak proti našim zájmům,“ pustil se rovněž nepřímo do Polska a Maďarska. „Kritika a pokřikování“ Babiše ve Sněmovně dle něj „nedává smysl“.

.@P_Fiala je v Bruselu, hájí české zájmy, snaží se pro Česko vyjednat ty nejlepší podmínky. S ostatními premiéry a prezidenty řeší migraci už druhý den.



Máme za sebou úspěšné předsednictví, máme respekt ostatních, proto se mu do závěrů jednání podařilo prosadit, že by Česko… — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) June 30, 2023

Psali jsme: Ministr Rakušan: Polsko a Maďarsko jednají proti českým národním zájmům Pašování migrantů do Evropy. Už i Češi v tom jedou Výborný ministrem zemědělství: Chce hledat cestu, aby lesy nesežral kůrovec 880 tisíc za Rakušana v Africe? „Pokuta za dva migranty“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama