Fiala vejde do učebnic. Stává se z něj Husák. Holec se začíná „profesorem“ dobře bavit

„Volby měly své vítěze i poražené. Takhle to máte i ve sportu. Ale u nás je poslední dobou zvykem, že máme samé vítěze. A máme v tom šampiona, a sice šéfa ODS a premiéra Petra Fialu. Ony mu některé disciplíny politické úplně tak nejdou, třeba jako lídrovství, ale jde mu tohleto. A Petr Fiala se i těchto voleb místních prohlásil vítězem, a že voliči ocenili jeho vládu a ODS velmi. Já myslím, že on jednou, i když vyvede ODS ze Sněmovny, tak to označí za své vítězství,“ poznamenal v úvodu Holec a dodal, že jej Fiala začíná bavit.

„Rozdával jsem takovou škodolibost, že je trošku nudnej a podobně. Ale není. Petr Fiala zraje velmi rychle, mnohem rychleji, a je z něj největší bavič,“ dodal.

Holec se také věnoval hodnocení voleb ze strany jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS), jenž řekl, že se ANO podařilo využít nálady lidí. „On také řekl zajímavou věc: Samostatná ODS nezvítězila nikde kromě Českých Budějovic. To je skutečný výsledek ODS a hodnocení trojkoalice Spolu a vůbec předsednictví a premiérování Petra Fialy. Martin Kuba to dokázal, vyhrát volby samostatně; já neříkám, že je to svatý spasitel, ale tady máte jasný výsledek,“ poznamenal Holec.

Řeč byla také o referendech na Ukrajině, o nichž Západ říká, že jsou neplatná. „Tato referenda na území, kde je nějaký poloválečný stav... Samozřejmě, že víme, že na východě Ukrajiny je nemálo ruskojazyčných lidí, kteří si přejí vlastně být součástí Ruska víc, než být součástí Ukrajiny. To je nepopiratelný fakt. To, jak moc ta referenda odrážejí realitu, já o nich nemám vůbec žádnou iluzi, protože za toho stavu, jaký tam je, tak dělat referenda je samozřejmě pochybné. S těmi referendy mohli Rusové počkat,“ míní Holec.

Dále se pak Holec opět vrátil k Petru Fialovi. „Mám pocit, že z Petra Fialy se stává Husák. On žije v paralelní realitě, jaksi. A mě to u něj překvapuje, protože on si vždycky stěžoval, že v naší politice je spousta demagogie a populistů, ale co jiného je tohle, než lakovat situaci na růžovo, fakt si vymejšlet, mnohdy i lhát. A to s těmi volbami... On je profesor politologie, tyhle jeho vyjádření vstoupí do učebnic politologie,“ zmínil Holec.

Řeč byla i o demonstraci na Václavském náměstí. „Na Václavském náměstí desítky tisíc lidí, oni žádali demisi vlády. Já, kdyby vláda Petra Fialy podala demisi, otevřu si lahev, protože ta vláda skutečně se ukazuje jako neschopná. A její demisi už si přejí, ale neveřejně, protože panuje autocenzura, nebo možná až na některé výjimky, tak si přejí i podnikatelé i šéfové firem, protože tohle měla být jejich vláda, a fakt není,“ poznamenal Holec.

„Chápu, že lidé jsou vystrašení, kritizují vládu, že na ně dlouho kašlala a všechny věci řeší na poslední chvíli a často nedostatečně, samozřejmě je to projev nálady a vůle, demonstrace k demokracii patří. Demonstrace, i když vláda demisi nepodá, tak efekt určitý mají. Když jim Petr Fiala potřetí a počtvrté vzkáže, že jsou to ruští švábi všichni, což je samozřejmě nesmysl, tak není úplně náhoda, že vlastně vláda najednou přišla se zastropováním cen energií, nedlouho po té první masivní demonstraci, která tady byla také tady na Václaváku. I když premiér všechny demonstranty odsoudí a hodí je do jednoho pytle, tak si můžete být jistí, že situaci pečlivě sleduje,“ dodal Holec.

