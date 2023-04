Fiala vysílal z Kramářovky: Demonstrace vyvolávají trošku pousmání. Jestli si někdo myslí, že jim budeme ustupovat...

Ceny potravin zvládneme, budeme k tomu přistupovat znovu rozumnou hospodářskou politikou, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) v novém díle Otázky a odpovědi z Kramářovy vily, že ceny potravin začnou klesat. Kromě jiného varoval před „antisystémovými demonstracemi“: „Jestli si někdo myslí, že budeme jednat pod tlakem a budeme ustupovat jen proto, že někdo vyjde do ulic, tak to určitě dělat nebudeme,“ uvedl.

reklama

Češi již řadu měsíců zažívají masivní zdražování potravin. První otázka, kterou se předseda vlády jal vysvětlit, byla, proč vláda tvrději nezasáhne proti nárůstu cen potravin. Zdůraznil, že jeho vláda čelí již třetí vlně zdražování: „Nejdříve to byly pohonné hmoty, energie a teď jsou to potraviny. Vždy jsme slyšeli katastrofické scénáře, kam až ceny půjdou. Vždy jsme dokázali velmi brzy ceny srazit a dokážeme to i v případě potravin.

Zvládli jsme ceny pohonných hmot, zvládli jsme ceny energií a stejně tak zvládneme i ceny potravin. Ano, zase slyším: zasáhněte do toho, začněte určovat ceny, zbavte potraviny DPH a tak dále. Jediný výsledek by byl, že by jich zase byl nedostatek, nijak bychom si nepomohli,“ řekl Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čelíme složitější situaci v tom, že zemědělství a trh s potravinami není v Česku stejný jako v některých okolních státech: „Ten trh je silně poznamenán velkými hráči až někdy skoro v monopolním postavení, to významným způsobem ovlivňuje, co se na českém trhu děje. Ti velcí hráči působí ve všech třech segmentech, zemědělství, potravinářství a nakonec i v tom prodeji,“ pokračoval ministerský předseda.

A doplnil: „To, co se teď děje – a zase je to forma určitého tlaku a kontroly, kterou volí vláda, vede k tomu, že se to tržní prostředí vlastně oživuje, kdy ti jednotliví aktéři už spolu soupeří, vzájemně se obviňují z toho, kdo vlastně za ty ceny potravin může. To si myslím, že je ten správný okamžik k tomu, aby se ceny potravin začaly snižovat,“ uvedl premiér s tím, že k tomu budou znovu přistupovat „rozumnou hospodářskou politikou“. „Budeme využívat ty nástroje, které stát má. A současně necháme působit trh, protože jedině tak jsme schopni dosáhnout dobrého výsledku,“ věří Fiala.

Co se týká současných protivládních demonstrací, patří podle Fialy k demokracii. „A není to nic, co by demokracii muselo zneklidňovat. Samozřejmě posloucháme argumenty a vnímáme ty obavy lidí. Řekl bych ale, že jsou tu občas demonstrace, které vyvolávají podivení, někdy i trošku pousmání a často i vážné obavy,“ řekl, že například demonstrace odborářů měla spíše charakter demonstrace opozice.

Vážení přátelé,



mám pro vás další díl Otázek a odpovědí z Kramářovy vily.



Mluvím hlavně o tom, jak chceme snižovat schodky státního rozpočtu a i o dalších tématech, která vás zajímají.



Budu moc rád, když se podíváte. pic.twitter.com/3k5M8w99yO — Petr Fiala (@P_Fiala) April 10, 2023

„Pak jsou tu demonstrace antisystémové. A tam samozřejmě musíme zpozornět. Každý má právo vyjádřit názor a právo demonstrovat, ale nikdo nemá právo se dopouštět násilí, tam je ta hranice – násilí proti lidem, násilí proti budovám... Každý stát se musí násilí bránit, ne kvůli sobě, ale aby ochránil občany, zajistil bezpečí a vytvořil prostor pro svobodu slova,“ dodal.

„Takže jednoznačně za vládu a celý stát říkám: demonstrace ano, vyjadřování názorů ano, ale násilí tolerováno nebude, nesmí a nemůže být, kvůli nám všem,“ zdůraznil Petr Fiala. „My jsme jako vláda připraveni jednat, jsme připraveni naslouchat zájmům ať už sociálních partnerů nebo různých sociálních skupin, ale jestli si někdo myslí, že budeme jednat pod tlakem a budeme ustupovat jen proto, že někdo vyjde do ulic, tak to určitě dělat nebudeme,“ ujišťoval premiér.

Psali jsme: Smějí se nám, jak jsme hloupí. Plyn a Fialův dluh. Rajchl ho nešetřil

„Musíme se oprávněně obávat antisystémových demonstrací, ony jsou opravdu antisystémové, protože když potom posloucháme – bylo v médiích, byla tam i videa vyjádření těch účastníků, tak většina říká: já tu vlastně nejsem ze sociálních důvodů, já nemám žádné existenční problémy, já jsem tu proto, aby se změnila politika, aby se změnil tento systém. Takže jsou to antisystémové demonstrace.

Ano, není to příjemné, ale je úkolem demokratů, aby na to přiměřeným způsobem reagovali, aby se střetávali s antisystémovými a extrémními názory a snažili se v naší společnosti udržet slušnost, rozumnou formu dialogu, politickou kulturu, aby většina společnosti ty radikální pozice odmítala,“ zopakoval Fiala.

Psali jsme: Kdo je také dneska profesorem. Biochemik Štys bez obalu o fungování vědy a univerzit Profesor Knížák napsal ostrý dopis Fialovi: Zabíjíte pravdu a svobodu. Výzva k odvolání Černochové Kaufland: „Uskromněte se.“ Venkov vrací úder. Maso, mléko, sýr, vše „Vy mu nemáte co dávat důtku!“ Rajchl vyjel na Černochovou. Odhalil, jak na něj plivou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.