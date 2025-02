Fiala vzbudil posměch výrokem u Moravce

V pořadu Otázky Václava Moravce na ČT24 premiér Petr Fiala diskutoval o napjatých vztazích mezi Českou republikou a Slovenskem, zejména v reakci na kritiku slovenského premiéra Roberta Fica. Fiala Ficovu kritiku zaměřenou na českého velvyslance a údajné zasahování do slovenských záležitostí odmítl jako nepřiměřenou a zdůraznil, že česká vláda nezasahuje do vnitřních záležitostí Slovenska, ale má právo vyjadřovat se k zahraniční politice Slovenska, pokud ovlivňuje české zájmy.

Fiala také odsoudil Ficovu cestu do Moskvy a jeho proruské aktivity jako škodlivé pro evropské zájmy a jednotu, přičemž zdůraznil, že jeho prioritou je ochrana českých a evropských zájmů, jimiž by aktuálně měla být izolace Ruska. „Snažíme se o to, abychom Rusko co nejvíce izolovali a abychom dali najevo, že tato politika je naprosto nepřijatelná,“ vysvětlil Fiala.

Moderátor Václav Moravec však po Fialovi požadoval konkrétní odpověď na otázku, zda tedy aktuální slovenská politika poškozuje české zájmy?

„Jestli někdo jede do Moskvy… Jestli někdo častěji kritizuje Brusel než Moskvu, tak to není něco, co bychom za současné složité mezinárodní situace mohli považovat za odpovídající našim zájmům,“ odpověděl tvrdě Petr Fiala.

Šéfredaktor deníku To Marek Stoniš reagoval na premiérův výrok, který sdílel i oficiální účet Občanské demokratické strany. Na platformě X Stoniš ironicky oslovil premiéra Fialu, když se ho zeptal, zda kritiku směřující na Brusel bude monitorovat Ministerstvo vnitra, nebo zda bude tento úkol přidělen Otakaru Foltýnovi, řediteli Úřadu pro strategickou komunikaci vlády.

„A kdo nám tu kritiku Bruselu a Moskvy bude počítat, pane premiére? Ministerstvo vnitra, nebo Otakar Foltýn?“ ptá se Stoniš.

A kdo nám tu kritiku Bruselu a Moskvy bude počítat, pane premiére @P_Fiala?@vnitro nebo @FoltynOtakar? pic.twitter.com/xI79cxHzZq — Marek Stoniš (@MarekStonis) February 2, 2025

V reakci na to se nad Fialovým výrokem pozastavil i právník Robert Kotzian. „Jejda, Brusel jsem už letos kritizoval nejméně pětkrát a Moskvu ani jednou,“ přiznal se právník. „Sice jsem Moskvu ani nechválil, vlastně jsem se k ní letos ještě vůbec nevyjádřil. No, co teď?“

Šéfredaktor deníku To mu poradil, ať se raději přihlásí sám. „Polehčující okolnost,“ vysvětlil.

Přihlaste se sám. Polehčující okolnost. — Marek Stoniš (@MarekStonis) February 2, 2025

Premiér Fiala dále v pořadu Otázky Václava Moravce, kde byl v neděli v první hodině pořadu jediným hostem, oznámil, že česká vláda neplánuje obnovit mezivládní konzultace se slovenskou vládou, které byly pozastaveny na začátku loňského roku. Fiala tento formát konzultací nepovažuje za nezbytný. „Za této situace není namístě a ničemu by nepomohl,“ dodal Fiala.

