Fialovy vánoční nesmysly. Zjevně nevěděl, o čem mluví, rozebral ekonom

Některé části premiérova vánočního projevu podle ekonoma Vladimíra Pikora nebyly pravdivé a předseda vlády Petr Fiala (ODS) se měl dopustit mylného označení veřejných financí za „zdravé“ a tedy představy, že „je zdravé žít neustále na dluh“ či ukázat neznalost ekonomických ukazatelů, když hovořil o inflaci. „Podobně jako lidé na ulici si myslí, že když inflace poklesne, zboží v obchodech zlevní. To není pravda a nebude to pravda,“ upozornil Pikora. „Kdyby byl ekonom, nemohl by o veřejných financích říkat to, co říkal,“ zhodnotil premiéra v komentáři pro Deník To.

shrnul Pikora pro Deník To s tím, že zatímco v roce 2023 ekonomika klesala kolem 0,5 %, v roce 2024 poroste jen lehce přes procento, což „je tak malý rozdíl, že ho okem nepoznáme".



U inflace měl premiér říct „pár vět správně a následně pár naprosto chybně“. „Myslím si, že chtěl říct něco, co mu poradci poradili a asi bych s tím souhlasil, ale on si ve větě pár slov změnil a přestalo to dávat ekonomický smysl,“ míní ekonom.

„Dobrou zprávou je zásadní pokles inflace. Ta se v průběhu příštího roku konečně dostane k hodnotám, na něž jsme byli zvyklí ještě před zhruba třemi lety. Jinými slovy příští rok skončí neustálé zdražování a vaše reálné mzdy začnou opět růst. Projeví se to pozitivně ve vašich rodinných rozpočtech a úsporách,“ pravil premiér k růstu cen.

Právě tato slova mají ukazovat, že předseda vlády dané problematice nerozumí. „Premiér jednou větou prohlásí, že se inflace vrátí tam, kde byla před třemi lety. V lednu 2021 byla přitom meziroční spotřebitelská inflace na 2,2 %. Sem se podle mě spíš nedostaneme, ale bude to podle mě na dohled realitě. Jinými slovy, premiér očekává růst cen o 2,2 %. Nicméně druhou větou říká, že skončí neustálé zdražování. Kladný index spotřebitelských cen přitom znamená, že ceny budou dále růst. Zdražování bude tedy navzdory slovům premiéra pokračovat. Pouze zpomalí své tempo,“ zdůraznil Pikora v reakci na premiérovy výroky z vánočního projevu, které nedávaly příliš smysl.



„Myslím si, že premiér chtěl říct, že v příštím roce porostou ceny mnohem pomaleji než v roce 2023. To, že řekl, že ceny neporostou, bylo nejspíš způsobeno tím, že není ekonom a podobně jako lidé na ulici si myslí, že když inflace poklesne, zboží v obchodech zlevní. To není pravda a nebude to pravda,“ přemítal ekonom nad tím, co chtěl zřejmě Fiala říci.



Optimismus Fialy k růstu ekonomiky má pak pramenit z očekávání ministerstva financí, které má být optimistické z důvodu, že se „blíží volby a je třeba prezentovat alespoň nějaké úspěchy“ Proto dle Pikory ministerstvo čeká, že ekonomika poroste skoro o 2 % a blížící se termín voleb měl ovlivnit i samotného Fialu, který se prý „díval politicky s vědomím, že se blíží volby“ také na deficit.

„Další dobrou zprávou je, že se nám podařilo dostat pod kontrolu prudké zadlužování naší země. V roce 2024 deficit veřejných financí poklesne díky ozdravnému balíčku a dalším rozhodnutím naší vlády výrazně pod 3 procenta hrubého domácího produktu, což je obecně uznávaná hranice dobrého hospodaření státu. Česká republika tedy začne mít příští rok po mnoha letech zdravé veřejné finance,“ pronesl ministerský předseda během svého projevu.

Pikora si však myslí, že ministerstvo financí nadhodnocuje růst ekonomiky a rovněž „výši deficitu předpokládá na nižších hodnotách, než bude realita“. „Já proto očekávané hodnotě 2,2 % HDP nevěřím. Realita bude horší,“ míní.



Větší problém má následně spočívat ve Fialově označení deficitu ve výši pod 3 procenty hrubého domácího produktu za „dobrého hospodaření státu“. Ekonom připomenul, že jde o hranici u Maastrichtských kritérií, který „byl použit proto, že výrazně zadlužující se Evropa už léta žije na dluh, a kdyby počítala pravidla s přebytky rozpočtu, bylo by tam jen málo zemí a přijetí eura by pak nedávalo politický smysl“.

„Dlouhodobý deficit rozhodně není známkou dobrého hospodaření. Dlouhodobě by mělo být hospodaření kladné. Představa, že je zdravé žít neustále na dluh je mylná. My jsme přitom měli dlouhodobé přebytky rozpočtu naposledy v devadesátých letech,“ oponuje premiérovým slovům o „zdravých veřejných financích“.



„Naše veřejné finance rozhodně nejsou zdravé. Zdravé budou, až bude vláda počítat s tím, že v průměru za několik let máme rozpočty v přebytku. Já bych deficit ve výši 2,2 % hodnotil školními známkami jako 4. Prostě prošli jsme testem 3 %, takže jsme nepropadli,“ dodal ekonom Pikora s tím, že proto rozumí kritice vlády.

