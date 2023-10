Fialův muž v pozadí: Všichni plně pracují. Ale útok v Evropě je možný

reklama

Hrozí, podle Pojara, vlna terorismu s ohledem na demonstrace, které probíhají na podporu teroristů například v západní Evropě na řadě míst? „Nehrozí válka, to je to zásadní. Jestli hrozí konkrétní jednotlivé teroristické útoky, tak to možná hrozí stále, ani ne tak v České republice jako jinde v Evropě, ale i my samozřejmě máme být bdělí a máme na tom pracovat. Neříkal bych, že hrozí vlna teroristických útoků, ale k teroristickým útokům na půdě Evropy rozhodně dojít může.“

„Jsem přesvědčen o tom, že policie a služby konají tak, jak mají veškeré bezpečnostní složky konat. A že byla zvýšena ostraha klíčových míst, tedy zejména těch, spojených s židovstvím a s Izraelem. Uvidíme, jaký bude vývoj následujících dní a týdnů, jak na Blízkém východe, tak v Evropě... Ale znovu: válka nám nehrozí a vlna teroristických útoků také ne,“ ujišťoval Pojar opakovaně.

Podpořil premiéra Petra Fialu (ODS), který v reakci na tuto tragédii navrhl uskutečnit zvažovaný přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Já to mohu jedině podpořit, protože já bych pro to hlasoval také,“ poznamenal Pojar, bývalý velvyslanec ČR v Izraeli.

Oproti tomu, jako špatný nápad vnímá úmysl na stěhování české ambasády v Izraeli předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. „Stěhovat ambasádu do Jeruzaléma je špatný nápad, jakkoli jistě vedený nejlepšími úmysly. Jeho zastánci jako by nechtěli žít v realitě,“ řekl ve středu na sociální síti X s tím, že nikdo podle něj nezmínil odpovědi na otázky, co by tento krok mohl vyvolat ve světě.

„Já nevím, jestli by se teď nic nestalo, ale všechny ty obavy, co by se stát mohlo, tak je to podobné jako se minulý rok strašilo s tím, že tu v lednu dojde ke krachu mnoha podniků a že vyskočí nezaměstnanost v České republice, jak tu nebudeme mít elektřinu a že benzín bude za sto korun. A nic takového se nestalo. Myslím, že když se divám na to, že se ten Blízký východ mění a když se divám na celou tu situaci, tak bych nebyl tak pesimistický jako Pavel Fischer,“ reagoval na slova senátora Fischera bezpečnostní poradce Pojar.

Opatrnější postup volí ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který v této vyhrocené době upozorňuje na některá bezpečnostní rizika.

