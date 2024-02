Fialův poradce Křeček: „Slavíme den, kdy byla poražena inflace“. Propaganda, nechápe komentátor

reklama

„Dnes můžeme slavit den, kdy byla poražena vysoká inflace. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu 2024 se pohyboval na úrovni 2,3 %. Tím se inflace vrátila zpět do svého tolerančního pásma a výrazně se přiblížila ke svému cíli ve výši 2,0 %. Aktuální úroveň inflace je nejnižší od března 2021. Inflační epizodu, kterou jsme v minulých letech prožívali, můžeme tedy považovat za ukončenou,“ rozeslal do redakcí hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Díky nízké inflaci lze podle Křečka očekávat, že Česká národní banka bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, což pomůže nastartovat českou ekonomiku. Při snižování úrokových sazeb však může docházet k oslabování kurzu koruny. V takovém případě by mohlo docházet k navyšování cen dovážených produktů.

Optimismus Štěpána Křečka však nesdílí komentátor Thomas Kulidakis. „Smutnou pravdou ovšem je, že není co slavit, a slovní akrobacie na tom nic nemění,“ napsal ve svém komentáři pro CNN Prima News.

Komentátor především připomíná, že jásající ekonom je kromě svého zaměstnání v BH Securities také poradcem premiéra Fialy.

„Vládní konsolidační úsilí, charakteristické porušováním slibů nezvedat daně a šetřením na nepravých místech, mělo vliv maximálně na to, že se rekordně propadly reálné příjmy obyvatel, klesla poptávka a ekonomika šla do minusu. Ještě se pořád nedostala na dobu vlád Sobotky a Babiše, tedy před covid. Řečeno slovy Miroslava Kalouska, vláda neušetřila skoro nic na strukturálním schodku, o který jde primárně. Tvrzení opaku je propaganda, která uráží každého, kdo umí počítat,“ míní Kulidakis.

„Aktuálních 2,3 % za leden 2024 znamená, že jen méně zdražuje to, co je už dvakrát zdražené. Žádné zlevňování zpět k dobám prosperity před nástupem Fialovy vlády se nekoná. Pokud by se mělo zlevňovat, musela by být deflace (pro ekonomiku rovněž nebezpečný opak inflace) přibližně 30 %. Což není,“ poznamenal Kulidakis.

Dodal, že je škoda, že nežijeme v imaginárním světě pana premiéra plném úspěchů vlády a šťastných prosperujících občanů.

„Ve skutečnosti povinný optimismus premiéra a jemu blízkých sleduje následující cíle. Přimět obyvatele, aby i přes fakt, že zvýšením daní mají hlouběji do kapsy, utráceli, a tím podpořili chřadnoucí ekonomiku. Vyvolat efekt sebenaplňujícího proroctví, díky němuž lidé uvěří, na extrémní drahotu si zvyknou a společně s firmami vyšroubují hospodářský výkon. Ultimátní cíl je vydávat neúspěch za úspěch, což pomůže případně ve volbách společně s nadějí, že se alespoň něco málo zdaří,“ zakončil Kulidakis.

