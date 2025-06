Fialův vedlejšák: „Arogantněji to nešlo.“ Zapojil se Kalousek

Redakce Page Not Found nedávno informovala, že předseda české vlády Petr Fiala si po celou dobu výkonu svého mandátu drží pětinový úvazek na Masarykově univerzitě. Měl by tak věnovat osm hodin týdně práci pro školu, ačkoliv práce premiéra je, jak se říká 24/7. Od začátku stávajícího volebního období si tak díky tomuto vedlejšáku vydělal přes milion korun.

Fialův úvazek potvrdila i mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková. „Ještě před nedávnem přednášel, nyní se primárně věnuje doktorandským studentům a rovněž koncepčním otázkám rozvoje katedry a oboru,“ vysvětlila, že Fiala nepřednáší a spíše vede studentské práce.

Svoji pokračující univerzitní práci v debatě v Ostravě potvrdil i samotný premiér, který nechápe, proč je za to kritizovaný, když ve světě je to naopak oceňováno. „Zůstal jsem působit na malinký úvazek na Masarykově univerzitě. Já to nepovažuji za nic špatného, ale spíše za výhodu,“ spustil Fiala.

„A ještě vám řeknu historku. Já jsem se potkal teď v Tiraně s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. A řekl jsem mu, že mi vyčítají, že mám úvazek na vysoké škole, přičemž on po celou dobu, kdy je generální tajemník, každé pondělí učí na škole. A on mi opověděl, že jemu to nevyčítají a že je dobře, že to dělám, že je to správně a že když jsme schopni učit, tak to alespoň částečně dělejme,“ vyprávěl Fiala.

Vzdělání je podle něj hodnota a smyl jeho života, což opoziční politici asi nechápou. „Toto spousta opozičních politiků nepochopí, že vzdělání má hodnotu, že to má smysl a že člověk má nějakou práci, na kterou je hrdý, která je jeho posláním a které věnuje život. A toto mě drží při zemi a v jiné společnosti mimo politiku, tak to přece je dobře, ne?“ ptal se Fiala účastníků mítinku.

Na debatě v Ostravě jsme řešili i můj menší úvazek na univerzitě. Prosím poslechněte si to. ???? pic.twitter.com/w5e3CBpdpE — Petr Fiala (@P_Fiala) June 9, 2025

Podle Rychlíkové ale byla slova Petra Fialy velmi arogantní. „Tak jsem ráda, že se pan premiér vyjádřil k tomu, co jsme v Page404 zjistili: že si nechává osm hodin týdně na FSS MUNI. Arogantněji už to shrnout možná ani nešlo,“ uvedla Rychlíková.

Tak jsem ráda, že se pan premiér vyjádřil k tomu, co jsme v @page404cz zjistili: že si nechává 8 hodin týdně na FSS MUNI. Arogantněji už to shrnout možná ani nešlo. https://t.co/LiL9jt6FMb — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) June 10, 2025

Do debaty se následně vložil Miroslav Kalousek, který se premiéra výjimečně zastal. „Dokázal bych Petru Fialovi vyčítat řadu věcí, občas to i dělám. Ale vyčítat mu, že učí?! To jsme se zbláznili? Vyčítat pedagogovi, že své znalosti vědce a politika předává generaci, která nás jednou bude živit? Spíš by mi vadilo, kdyby to nedělal,“ prohlásil Kalousek.

Dokázal bych @P_Fiala vyčítat řadu věcí, občas to i dělám. Ale vyčítat mu, že učí?! To jsme se zbláznili? Vyčítat pedagogovi, že své znalosti vědce a politika předává generaci, která nás jednou bude živit? Spíš by mi vadilo, kdyby to nedělal. — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) June 10, 2025

Podle Rychlíkové ale prostě nejde dělat práci premiéra, která patří k nejnáročnějším možným povoláním, s ničím dalším. „Ne, nezbláznili. Jedná se o jeden pracovní den týdně. Bavila jsem se s bývalými premiéry a ti řekli, že si to absolutně neumí představit. Takže tedy obhajujete to, že z veřejných peněz platíme úvazek, který nejspíš nelze stíhat, a pokud ho pan premiér stíhá, tak je to velmi na pováženou vzhledem k tomu, že premiérem je člověk doslova 24/7,“ vysvětlovala Rychlíková.

Ne, nezbláznili. Jedná se o jeden pracovní den týdně. Bavila jsem se se s bývalými premiéry a ty řekli, že si to absolutně neumí představit. Takže tedy obhajujete to, že z veřejných peněz platíme úvazek, který nejspíš nelze stíhat a pokud ho pan premiér stíhá, tak je to velmi na… — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) June 10, 2025

