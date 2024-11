Fialův zmizík. Premiér vydal své spisy, ale s upravenou realitou. Jako vždy, poznamenal Havlíček

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12994 lidí upozornil novinář David Klimeš ve svém nedávném komentáři. Poté, co dle Klimeše „nejprve tu zmateně vládl Andrej Babiš, který urazil pozoruhodný oblouk od teorie, že si ČEZ dokáže zaplatit jádro sám až k plné finanční garanci jednoho nového bloku Dukovan“, si měli všichni oddychnout, „když nastoupila vláda, která se tvářila zodpovědněji“. Nakonec se ovšem dle novináře ukázalo, že Fiala aspiruje ke krokům, které „si nedovolil ani Babiš“.



„Brzo udeřila inflační a energetická krize, proto nechme stranou diskusi o vhodnosti nejsocialističtějších energetických stropů v celé Evropě. Premiér ale s vážnou tváří v mimořádném projevu k národu v červnu 2022 prohlásil: ‚V ČEZu jsou 30% vlastníkem soukromí akcionáři a ti mají své zájmy chráněné zákonem. Zatímco zájem státu je dostatek energií za přijatelné ceny, zájem soukromého investora je zisk. A tyto dva přístupy se nyní dostávají do konfliktu. To ale chceme změnit. Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny.‘ Vláda se pak rok přes protiústavní a unijní legislativě odporující přílepek lex ČEZ snažila o rozdělení firmy tak, aby stát jádro podniku ovládl a minoritáře vytlačil. To si nedovolil ani Babiš v čase největšího opojení mocí,“ zdůraznil Klimeš.



Poukázal, že slova premiéra Fialy se začala brzo „zmizíkovat“ a premiér pasáž o „kontrole celé sítě tuzemských klíčových elektráren“ odmazal i ze soupisu svých projevů.

Mimořádný projev premiéra z června 2022 se dle novináře dostal modifikovaně do knihy projevů Petra Fialy Vládnutí v čase krizí bez stěžejního sdělení. „Co z projevu v knize na straně 100 zbylo? ‚V ČEZu jsou 30% vlastníkem soukromí akcionáři a ti mají své zájmy chráněné zákonem. Zatímco zájem státu je dostatek energií za přijatelné ceny, zájem soukromého investora je zisk. A tyto dva přístupy se nyní dostávají do konfliktu. To ale chceme změnit. Ještě jednou opakuji: naším hlavním cílem musí být energeticky suverénní Česká republika‘,“ vypsal, jak premiérův projev skončil v jeho knize „osekaný“.



Klimeš „zmizíkování“ premiéra u vlastních slov komentuje s doplňkem, že „po těchto projevech ‚politického citu‘, tedy cenzury, jsou projevy v knize až jazykově nesmyslné, jen aby zakryly minulý politický omyl“.



„Falšování vlastních projevů a jejich svazování do nikým nečtených knih by mohla být celkem pominutelná kratochvíle u profesora, u premiéra je to však dost smutné,“ míní Klimeš. Dodává, že „opravdu neví“, „jestli hrází proti populismu má být cenzura vlastních projevů a hodnotovou politikou nekonečná série nevynucených chyb“.

Že se v knize premiéra Fialy – jež byla české veřejnosti představena závěrem května letošního roku a například knihkupectví Luxor ji prodává aktuálně ve slevě za 402 korun (449 Kč bez slevy) – neobjevuje stěžejní pasáž, si povšiml po upozornění Klimeše též místopředseda Sněmovny a exministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO), jenž věc komentuje tak, že „vyškrtnout v knize svých projevů pasáže vlastních proslovů, které se dnes nehodí, je potvrzením, že se Petr Fiala boji i vlastního stínu a že mu nejsou cizí ani praktiky normalizačních pohlavárů“.



„Zajímavější je ale připomenout, co mu tak vadí na jeho vlastních slovech. Několikrát totiž v době energetické krize slíbil, že vyřeší restrukturalizaci společnosti ČEZ. Nerozporuji, že to je náročné, ale pokud to prohlásí předseda vlády, která drží ve společnosti 70% podíl, pak i malé dítě ví, že to bude mít vliv na cenu akcií,“ zdůraznil exministr Havlíček.

„Dopadlo to jako vždy. Neudělalo se nic, někdo prodělal, někdo vydělal, a premiér zmizíkuje svoje texty...“ doplnil pak a sdílel upravený úryvek Fialova projevu, na který ukázal Klimeš.

A právník Tomáš Tyl dění glosoval s odkazem na Fialovo odmítání, že by v Česku docházelo k cenzuře. „No vida, ona sice cenzura není, jak říká Péťa – on se totiž cenzuruje sám…“ zaznělo od Tyla.

