Fiasko a lži. Divadlo, ze kterého už odešli diváci. Po ministrech vystoupil před národ Rajchl a lítalo to

Šéf strany PRO byl po dnešní tiskové konferenci představitelů vlády k představení konsolidačního balíčku značně rozčarovaný, ve svém komentáři neváhal použít příměr k sjezdu KSČ. „Tohle poslouchat, cítil jsem se, jak na nějakém sjezdu KSČ, kde se dvě hodiny tlachalo naprosto o ničem, samé prázdné floskule, jak je to nejúžasnější a nejzodpovědnější vláda, kterou jsme tu kdy měli. Nepřiznání jediné chyby, jen lži,“ uvedl.

„Člověk se ptá, jestli ti lidé ztratili soudnost, nebo tohle fiasko chtějí opravdu dohrát až do úplného konce. To je opravdu fraška,“ dodal k počínání vlády premiéra Petra Fialy. „Přijde mi to jako divadelní představení, kde už odešli diváci, nikdo není zvědavý, ale oni tu tragikomedii prostě chtějí za každou cenu dohrát do konce,“ doplnil.

Zdůraznil, že tak velké zásadní reformy musí dělat vláda, která má důvěru občanů, což Fialův kabinet nemá. „Vláda, která nemá důvěru už ani dvaceti procent lidí v této republice, nemůže úspěšně tyto změny dělat, nemá mandát vládnout v této zemi a šanci zvítězit,“ pokračoval Jindřich Rajchl.

Samotná tisková konference podle jeho slov začala kardinální lží z úst Petra Fialy (ODS), a sice že vláda už na začátku ušetřila 80 miliard korun. „Není to pravda! Vláda si jen namalovala vyšší příjmy. Reálná úspora nebyla ani dvacet miliard korun,“ zdůraznil Rajchl.

Rovněž tvrzení, že vláda plní své předvolební sliby a programové prohlášení, označil za „absolutní lež“. „Vláda slíbila, že nezvedne žádné daně – lež. Slíbila, že nebude zvedat daně z nemovitostí – lež. Slibovala, že namísto daňových experimentů bude šetřit sama na sobě a na provozu státu – lež. Jedna lež za druhou!“ komentoval některá opatření, pro která se vláda rozhodla.

„Dvě hodiny jsme poslouchali jednu lež za druhou a zjistili jsme, že největší expertkou na důchodový systém je tu paní Danuše Nerudová a že nás vytrhne to, že budeme mít nulaprocentní DPH na knihy,“ glosoval Rajchl dále informační obsah vládní tiskové konference. „Jedině možná tak, že si s knihami budeme topit, protože nám nezbude nic jiného poté, co nás tato vláda dotáhne do totální ekonomické propasti,“ podotkl.

„Ti lidé jsou naprosto mimo realitu, nevědí, jak funguje reálný svět, jak funguje byznys, neznají podnikatelské poměry. Nevědí, jaké to je podnikat v zemědělství, jaké je to být OSVČ, vydělávat sám na sebe. Žijí jen ve svém skleníku a dělají čáry od stolu. Je to jedno velké fiasko,“ řekl k vládním členům a jejich poradcům.

Reformu nazval „čistým chaosem, nikoli koncepcí“. „Ta reforma nebyla nijak dlouho připravovaná, evidentně se dělala na poslední chvíli, šila se horkou jehlou. Viděli jsme, jak se různě hýbalo s těmi sazbami DPH a tak dále. To je čistý chaos a zoufalost,“ hrozil se Jindřich Rajchl.

„Celá reforma znamená jediné, seberou víc peněz z kapes zaměstnancům, OSVČ, majitelům nemovitostí a v podstatě všem lidem v této zemi. O ničem jiném to není,“ shrnul následně Rajchl, který zdůraznil, že zvyšování daní opět tlačí na zvýšení inflace. „To je absolutní chyba, k tomu vláda v této době nemůže přistoupit za žádnou cenu. Zvyšovat daně v době inflace je ekonomický hřích,“ hrozil se a varoval před důsledky v podobě rozproudění šedé ekonomiky.

Jako naprostý nesmysl označil snížení DPH na potraviny z 15 na 12 procent, které lidé vůbec nepocítí: „Když snížíte DPH potravin z 15 na 12 procent a zároveň zvýšíte o dva procentní body daně z příjmu právnických osob, což je drtivá většina prodejců potravin, tak jedině blázen si může myslet, že se to projeví na ceně. Potraviny tak nezlevní v žádném případě!“ vysvětloval. Základní potraviny měly jít podle jeho slov na přechodnou dobu alespoň na nula procent DPH jako například v Polsku. Připomněl, že podniky přijde na desítky miliard korun jen samotná administrativní změna v sazbách DPH, které namísto tří budou dvě. „Není tomu tak, že se něco zjednodušuje, ještě to bude stát desítky miliard korun. Naprostá šílenost,“ dodal znechuceně.

Stejně tak nerozumí tomu, že vláda ponechala DPH na energie na 21 procentech. „Naprostý nesmysl. Jedna větší hloupost než druhá,“ kroutil nevěřícně hlavou. Jednotlivě se věnoval i potrestání v podobě daně z nemovitosti. Důrazně odmítl argument vlády ohledně porovnání se zahraničím, kde lidé pobírají zcela jiné platy než čeští občané. Dále se věnoval podrobně i dalším jednotlivým oznámeným opatřením.

„Tahle vláda prostě porušila všechno, všechno, co kdy říkala,“ zdůraznil Jindřich Rajchl opakovaně.

Následně popsal, kde by hledal úspory: „Plánované navýšení o 40 miliard v rozpočtu Ministerstva obrany je v tuto chvíli totálně absolutní nesmysl. Ne navýšit, ale minimálně dalších 20 miliard zkrouhnout. Tam je příští rok úspora okamžitě 60 miliard. Jestli tahle válka k něčemu slouží, tak je to tahle vláda, je to jejich výmluva na navyšování rozpočtů,“ řekl Rajchl. Zmínil také zastavení politických dotací všem neziskovkám, seškrtání deseti procent na vnitřních nákladech z každého resortu, dividendy, zastavení vojenské pomoci Ukrajině a další.

O vládním konsolidačním balíčku a změnách penzí by měla v pondělí jednat také tripartita. Vládní konsolidační balíček má podle vlády snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o další 53,4 miliardy korun. Výdaje během dvou let klesnou o 78,3 miliardy korun, rozpočtové příjmy vzrostou o 69,2 miliardy korun, oznámil dnes novinářům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

